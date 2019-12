Numerološka prognoza za decembar 2019. godine: Ljubav, posao i novac za vaš broj

Svaka vrsta numerološke prognoze se odnosi na bioritamski broj vaše numerološke kombinacije koja se dobija sabiranjem vašeg kompletnog datuma rođenja. Na primjer, ako ste rođeni 25.8.1976. sabiranjem 2 + 5 + 8 = 15 i svođenjem na jedan broj 1 + 5 = 6 dobijate prvi, bioritamski broj, koji podleže promjenama iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec.

AKO JE VAŠ BIORITAMSKI BROJ

JEDINICA

Tokom ovog mjeseca bićete veoma angažovani na poslovima koji će vam doneti najvjerovatnije uvećanje prihoda. Jedinica ima potrebu da materijalizuje svoje ideje. Nemojte biti previše popustljivi jer može se desiti da budete opsjednuti potrebama vaših bližnjih ili ako se zaljubite, što se lako može dogoditi, potrebama vašeg partnera. Ako ste slobodni, može vam se svidjeti neko ko je vaša potuna suprotnost. Partner može pozitivno delovati na transformaciju vaše ličnosti. Tokom ovog perioda možete biti skloni nekim manjim zdravstvenim tegobama usled iscrpljenosti, odmorite malo. Bićete naizmenično vredni i lenji, umetnički nastrojeni i veoma požrtvovani. Mnogi će primetiti veliku promenu na vama, moguće da ćete učiniti nešto i u pogledu svog izgleda što će okolina pozitino komentarisati.

DVOJKA

Ovo bi mogao biti mesec prepun raznih iznenađenja ali se nećete uvek snalaziti u situacijama koje će zahtevati od vas da budete originalni, spremni da rizikujete. Dvojke mogu biti prilično opterećeni poslom, posebno ako rade sa strancima i moraju često da putuju. Zarada će im biti na prvom mestu. Moguća ekscentričnost, zaljubljivost i nesmoterno trošenje novca. Mnogo toga neočekivanog može se dogoditi, kako prijatnog tako i nečeg što vas može iznervirati. Bićete skloni pojačanim strahovima ali bi trebalo da svoje preosetljivo psihičko stanje iskoristite na najbolji mogući način, npr. da se bavite nekim kreativnim poslom, kao što je umetnost.

TROJKA

Vaša prava priroda neće doći do izražaja. Bićete prilično uzdržani, tajanstveni ali i mnogo saosećajniji i uviđavniji, naročito prema onima koji po vašem mišljenju to zaslužuju. Postajete mnogo praktičniji i spremniji da se bavite poslovima koji bi mogli da vam donesu poveće svote novca. Ako ste ikada želeli da zaradite mnogo novca, to se može dogoditi ne samo preko igara na sreću već i razmišljanjem o nekom privatnom poslu koji bi bio prilično rentabilan. Vodićete razgovore sa mudrim i sposobnim saradnicima koji će vam prenositi svoje iskustvo. Bićete na nekoj vrsti probe. Sami ćete sebe stavljati u situacije koje su na granici izdržljivosti. Moguće da ćete krenuti da redovno bavite rekreacijom.

ČETVORKA

Ovo je mesec završetaka, bilo poslova ili vaših dilema. Ako ne možete da izađete nakraj sa jednom Peticom, pokorite joj svoju volju. Ne insistirajte na onome što nije moguće da se ostvari. Razmišljajte o budućnosti, ne o prošlosti. Stavite tačku na sve što je za vas bio izvor stresa, nerviranja i bilo kakvih dvoumljenja, strahova i neizvesosti. Bićete spremni da prihvatite odgovoran posao, moguće u nekoj stranoj firmi, možda ćete i putovati u inostranstvo ili ćete sretati one koji će vam biti od velike pomoći. Obrazovana, šarmantna i ugledna osoba daće vam na znanje da računa na vas. Imponovaće vam pažnja onih koji su potpuno suprotnog karaktera i uverenja. Bićete toleratni i puni razumevanja za druge.

PETICA

Ovo bi mogao da bude stresan mesec za vas jer ste veoma ambiciozni. Želećete da se istaknete u poslu ali preterana okupiranost emotivnim problemima, strahovima i sumnjama na momente će vas destabilizovati. Nećete imati utisak da uvek možete da situaciju držite pod kontrolom. Neko će uspeti da vas pridobije svojom dobrotom, osećajnošću i spremnošću da vam se uvek nađe pri ruci. Ako budete u prilici da uđete u neki finansijski aranžman, dobro razmislite da li se rizik isplati. Možete se zaljubiti u nekog ko vam se često nađe pri ruci u poslu. Sada ćete ga gledati drugačijim očima. Skloni ste avanturama i traženju lakih rešenja kada je u pitanju vaš emotivni život.

ŠESTICA

Ako ste muškarac bićete veoma zaljubljivi i ako ste slobodni, predstoji vam romansa sa izuzetno atraktivnom osobom. Mnogi predstavnici vašeg broja planiraće brak. Ako ste žena pod vlašću ovog broja, bićete spremni da se prilagođavate partnerovim potrebama samo do izvesne mere, samo dok vam se čini da ste prioritet u njegovom životu. Zbog preosetljivosti možete biti skloni raspravama. Finansijska situacija se može značajno popraviti, posebno ako budete u prilici da započnete neki nov posao,u firmi u kojoj uglavnom rade žene ili ukoliko se bavite nekim naučnim istraživanjima, bavite se uslužnom delatnošću ili umetnošću.

SEDMICA

Mnogima će biti teško da vas prate a i vi možete biti često iznenađeni sopstvenom reakcijom. Ako ste muškarac, teže ćete izaći nakraj sa ljubavnim problemima nego ako ste žena. Nećete biti spremni da otvoreno pričate o svojim emocijama i bićete skloni ljubavnim izletima što stalni partner neće želeti da toleriše. Mnogima ćete biti interesantni zbog originalnih ideja i želeće da budu u vašem društvu a ako ste slobodni, pazite da ne uđete u paralelnu vezu jer ćete u tom slučaju od svog života napraviti haos. Možete biti prilično nepoverljivi i nesigurni kada je ljubav u pitanju. Moguća je veza sa harizmatičnom osobom.

OSMICA

Za vas ovo nije sjajan mesec jer vi ne podnosite ograničenja a upravo je to ono sa čime ćete se susresti. Bićete spremni da naporno radite, naročito ako budete dobili obećanje da ćete dobiti i adekvatan honorar. Može se desiti da upravo u tom segmentu svog života budete nezadovoljni. Novac će kasniti i vi ćete biti skloni da se raspravljate. Upornost će biti vaša glavna osobina kojom ćete uspeti da prevazićete manju krizu kako na profesionalnom tako i na ličnom planu. Postavićete se autoritativno i zahtevaćete da vas poštuju. Za uzvrat pružićete mnogo. Moguće da ćete rešavati probleme koji se tiču nekretnina, stambenog prostora. Mnoge Osmice koje su dugo u vezi mogu planirati brak. Obećanja koja date u ovom periodu ispunićete. Moguće je unapređenje na poslu.

DEVETKA

Tokom ovog meseca moguće su ponude o novom poslu. Ako se bavite poslom zbog koga morate često da putujete, naročito u inostranstvo ili da radite sa strancima, bićete veoma uspšeni. Bićete veoma kreativni, donosićete pravilne odluke u vezi sa praktičnim problemima. Nemojte se previše nervirati ako vas budu provocirali Dvojka ili Petica. Moraćete da taktizirate i da budete spremni da izađete u susret nekome ko će vas zamoliti za uslugu. To bi moglo značiti početak saradnje sa nekim ko je mlađi od vas. Mlađe osobe, ma kog pola da ste, imaće velikog uticaja na vaš život, kako privatni tako i profesionalni. Nemojte ulaziti u paralelnu vezu čak i ako vam se neko veoma svidi, dok ne raščištite sa svojim osećanjima, piše “Conoplja news“.

Loading..

loading...

Facebook komentari