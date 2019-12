Muškarac otvoreno progovorio: Stvari koje nam smetaju kod žena zbog kojih tražimo ljubavnicu

Često mijenjaju raspoloženje; Svi smo ponekad neraspoloženi, ali skloni smo to skrivati ​​od ljudi u čijem se društvu ne osjećamo ugodno. Na početku veze većina pokušava ostati pozitivna i sretna jer je tako lakše privući i zadržati partnera.

Međutim, kada veza postajne ozbiljnija i trajnija, tada ‘kočnica’ popušta i dolazi ponekad do erupcije lošeg raspoloženja Prema istraživanju, čak 97 posto muškaraca je kazalo kako ih takvo ponašanje kod partnerica najviše iritira.

Ljubomorne su; Čak 96 posto muškaraca u anketi kaže reklo je da nimalo ne voli takvo ponašanje. Stoga, moguće je da njihove partnerice imaju urođene probleme s ljubomorom, a to je ono što ih vodi u naručje drugoj. S druge strane, možda su ljubomorne zato što osjete da ih partner već vara.,

Pričaju prijateljicama o njihovoj intimi; Ovakvo ponašanje iritira 93 posto muškaraca. Što ste duže zajedno, veće su šanse da imate zajedničku grupu prijatelja. Ali, to može biti nezgodno – znati da vaši zajednički prijatelji znaju sve o vašoj intimi

Nikad ne kažu što žele; Prema istraživanju, 89 posto muškaraca reklo je da im ovo jako smeta. Smatraju da žene ne bi trebale očekivati ​​od svojih partnera da budu intuitivni. One očekuju da će njihov muškarac izdvojiti vrijeme za njih, pomoći im oko kuće i hvaliti ih za njihov trud. Kod ljubavnice je vjerojatnije da će biti izravna jer imaju malo vremena da budu zajedno.

Stalno žele osjećaj sigurnosti; Čini se da mnogi muškarci ne žele biti ti koji će partnerici konstantno podizati samopouzdanje oko izgleda. Prema ovom istraživanju, čak 87 posto muškaraca smatra da je ovakvo ponašanje neugodno, prenosi yourtango.com,piše Infpult

Postavljaju previše pitanja; Da ih to jako iritira izjavilo je 65 posto jačeg spola. Partnerice često znaju postavljati pitanja jer ih je briga za muškarca i žele biti sigurne da je sve u redu. No oni to ne doživljavaju kao brigu i ljubav već kao iritantno ponašanje.

