Htio je da njegov otac, ujak i braća provjere jesam li nevina prije vjenčanja

Mladenka u bizarnoj ispovijesti tvrdi da ju je zaručnik htio prisiliti da njegova braća, otac i ujak provjere je li doista nevina prije vjenčanja, prenosi “Hayat“.

Ja sam djevica, baš kao i on i on je izrazio želju da se čuvamo za brak. Složila sam se. Međutim, rekao mi je i da njegova obitelj planira provjeriti jesam li nevina. Umrla sam od smijeha na to jer je zaista zvučalo kao šala. Ne, ispostavilo se da je istina. Kako mi je objasnio, ja bih trebala sudjelovati u ceremoniji u kojoj će mi njegov otac raširiti noge i provjeriti me, a sve će promatrati ujak i braća mog dečka kako bi svi bili svjedoci da sam čista – započela je.

Rekla sam mu da ne postoji šansa da sudjelujem u tome, a on me je preklinjao da pristanem jer je to tradicija koja se mora poštovati. Rekao mi je i da je svjestan da je to sramotno za mene, ali i da je njegova majka prošla kroz isto i da ću tako dokazati da ga volim. ‘Ionako nemaš što kriti, ti jesi djevica’, rekao mi je. Nakon toga smo se razišli, a ja sam cijelu noć preplakala – napisala je, a uskoro su počeli komentari ljudi koji ne mogu vjerovati da se to dogodilo.

Cura se kasnije javila i napisala da su se jako posvađali te da ju je dečko i udario pa su prekinuli.

