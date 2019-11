Ljubavni horoskop za 2020. godinu: Vrući flertovi kod Bika, ozbiljna veza za Lava, Vodolija privlačnija nego ikad

Sljedeće godine očekuje nas veliko planetarno poravnanje – to će biti jedinstvena pojava, odnosno nešto što će znatno uticati na sve nas. Naime, Saturn i Pluton će biti u konjunkciji na 22 stepena znaka Jarca, kažu astrolozi. Naime, to je poseban planetarni ples – ples koji donosi promjene u našim životima. Stoga se nemoj bojati ili boriti protiv promjena. Ona će se dogoditi bez obzira želiš li to ili ne. Dakle, 2020. biće generalno godina velikih promjena. Budi spremna – pogledaj šta ti sljedeća godina donosi na emotivnom planu, piše “miss7“.

Ovan

Ovnovi su vjerne, ali dominantne ličnosti – to se odražava i u tvom ljubavnom životu. Za 2020. godinu to znači sljedeće: neće biti se*sa na jednu noć! Međutim, dobre vijesti za sve Ovnove kojima je dragi u blizini: Merkur i Venera pobrinuće se za pozitivan uticaj na se*s i erotiku bez kraja…

Bik

Bik zna šta želi, ali je manje određen od Ovna. To će ga dovesti do vrućih flertova koji će nerijetko završiti avanturom. Međutim, 2020. će za Bika prvenstveno biti puna dobre zabave i raspoloženja – i puuunooo ljubavi!

Blizanci

Blizancima je potrebno puno promjena – naročito u ljubavi. A tu stanje već neko vrijeme nije baš naročito dobro. Sada je tome kraj! Manje posla, više vremena za prijatelje i pogotovo za ljubav, vrući flert i sjajan se*s – sve su to pozitivne promjene koje očekuju Blizance u 2020. godini – koja će za Blizance biti jedna od najromantičnijih ikada.

Rak

Pošto je Rak ljetnje dijete, kao stvoren je za vruće ljetne noći. To znači sljedeće: osobe rođene u znaku Raka očekuje vruće razdoblje puno se*sa u junu i julu. Hoće li to bi ludi se*s na jednu noć ili će možda se*s čak prerasti i u vezu? Hm, sve je moguće!

Lav

Lav je sličan Ovnu: svojeglav je i želi da dominira u stvarima kao što je se*s. Međutim, to se neće dogoditi sljedeće godine: naime, kralj životinja biće superemocionalan te će svoja osjećanja prebaciti i u spavaću sobu. Dakle, neće biti previše ljubavnih avantura – nego ti se jako smiješi ozbiljna veza.

Djevica

Godina 2020. biće za osobe rođene u znaku Djevice sve drugo – samo ne dosadna. Vruće vijesti i ljubavne igre su više nego vjerovatne. Pluton, planeta transformacije, pobrinut će se za nove očaravajuće impulse i vruću akciju – i u spavaćoj sobi!

Vaga

Godina 2020. ima tonu ljubavne sreće u torbi. I ti ćeš dobiti tonu novih Venerinih blagoslova za svoj ljubavni život. Možeš očekivati da se iz tvoje okoline izdvoji jedna osoba koju pre nisi smatrala baš najprivlačnijom. Iznenadit će te svojim sposobnostima – kako u društvu, tako i u spavaćoj sobi.

Škorpija

Škorpije su vrlo emotivne i nisu sklone uzbudljivim se*sualnim avanturama. Tim bolje – naime, zvijezde ti najavljuju kraj dugog razdoblja bez partnera. Dakle, novi ljubavnik mogao bi ući u tvoj život u 2020. – pod uslovom da se i ti malo potrudiš. Nesigurnost i rezervisanost su te dosad spriječavali da se otvoriš ljudima oko sebe. To treba da prestane – kad budeš onakva kakva zaista jesi, drugi će uvidjeti koliko si nevjerovatno privlačna.

Strijelac

Dragi Strijelci, pripremite se! Naime, vrijeme je da napustiš puževu kućicu i počneš da se dobro zabavljaš! Zvijezde su ti naklonjene i očekuje te ispunjen ljubavni život u 2020. godini.

Jarac

Jarcima nije previše stalo do romantike. Tako će biti i sljedeće godine – neće se nešto značajno dogoditi u tvom ljubavnom životu. Zapravo, zvijezde ti savjetuju da se okreneš prema sebi sljedeće godine – uživaj u svemu što ti život pruža i malo popusti kočnice!

Vodolija

Vodolije vole slobodu i često koračaju kroz život bez nekih zapreka. Međutim, u posljednje vrijeme si nešto zamišljena i nisi previše raspoložena. Međutim, to će se odmah u početku 2020. promijeniti, dobro raspoloženje će ti porasti, a to će osetiti i ljudi oko tebe. Djelovat ćeš privlačno kao nikada dosad. To je pravo vrijeme da se okružiš pozitivnim ljudima i slaviš sa njima!

Ribe

Ribe vole da puste druge da naprave prvi korak. Osobe rođene u znaku Ribe vole osjećajan i polagani se*s pa više uživaju dok su pasivne, a ne aktivne. To se neće promijeniti ni u 2020. – međutim, tvoja neočekivana reakcija na jednu osobu iz tvog okruženja će te iznenaditi sredinom godine – i to jako prijatno!

