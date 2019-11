3 horoskopska znaka u kojima se rađaju najpametnije žene

Bik

Žene rođene u ovom znaku važe za veoma mudre i mnogi će ih prvo pitati za savjet. Kada su muškarci u pitanju, pored sebe žele čovjeka, koji im u svemu može parirati, inteligentnog i stabilnog.

One veoma polažu na poštovanje, uvijek su na oprezu i kada primijete da neko želi da ih izmanipuliše, veoma brzo reaguju.

Ovan

One veoma rano postaju izuzetno samostalne. One znaju šta od života žele i pronaći će način da do toga i dođu, ali ne dozvoljavaju da im bilo ko stane na put.

Pored sebe žele ambicioznog muškarca, koji sa njima dijeli stavove i spreman je da ih prati u stopu.

Djevica

One su najveći ljubitelji mira i sklada i ne dopuštaju da im iko naruši mir u kome uživaju. Veoma su ambiciozne, a u poslu daju svoj maksimum i imaju otvoren odnos sa svima, a ako im neko radi iza leđa, sasjeći će ga u korijenu.

Pored sebe žele osobu koja im je slična i spremna da ih u svemu potpuno razumije i podrži, piše “Srbija Danas“.

