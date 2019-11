Horoskop – Pojavit će se čaroban mlad Mjesec u Strijelcu: Napravite spisak želja i očekujte blistavu energiju (26. novembar 2019.)

Horoskop za mlad Mjesec u znaku Strijelca 26. novembar 2019. godine!

26. novembra dolazi nam talas moćne energija koja će uticati na sve znakove Zodijaka! Mlad Mjesec u Strijelcu pozitivno će uticati na mnoge od vas! Nekom će mlad Mjesec donijeti promjene na ljubavnom planu, a nekom će uticati na karijeru i na poslovnu sferu. Sada je vrijeme za zanimljivu avanturu i promjene na koje ste dugo čekali!

U nastavku saznajte šta donosi mlad Mjesec u Strijelcu svim horoskopskim znacima!

Mlad Mjesec u Strijelcu donijet će pozitivnu energiju i mnogima će ovaj period biti značajan i važan. Imat ćete više razumijevanja za druge ljude, optimistično ćete gledati na izazove i na događaje koji su u vama do sada budili nesigurnost ili ljutnju. Sada je vrijeme za rješavanje problema i za nove početke. Mlad Mjesec će vas motivisati da praštate i da blaže reagujete. Moguće je da ćete obnoviti kontakte iz prošlosti, pozvat ćete stare prijatelje, razmišljat ćete o kolegama sa kojima ste nekada radili. Mlad Mjesec u Strijelcu mnoge znakove će ohrabriti da nastave ili da završe školovanje, da upišu dodatni kurs ili da se posvete hobiju za koji do sada nisu imali vremena. Strijelac je sam po sebi veoma optimističan, radoznao i ima velika očekivanja, piše “Mogu ja to sama“.

Što se tiče ljubavnog aspekta, Vage i Rakovi osjetit će kako treba da se dokažu partneru. Ovde može doći do pada samopoštovanja, pa se znaci mogu osjećati loše. Razmišljat ćete o svom odnosu, pa su mogući sukobi i svađe ukoliko imate nerazjašnjene probleme sa partnerom. Od 26. novembra biće naglašene emocije, pa će mnogi znaci imati izlive ljubomora, bijesa, ali i nježnosti i ljubavi. Mnoge veze će se završiti u ovom periodu. Strijelac je vatreni znak, tako da možete očekivati mnogo više strasti u ljubavnim odnosima. Važno je da trezveno razmišljate i da se ne uplićete u duboke rasprave, jer vam to donosi tugu i nemoć.

Ono što se savjetuje jeste da se posvetite sebi i da odredite ciljeve za budućnost na kojima ćete vrijedno raditi. Bez obzira na vaša interesovanja, mjesec će vam dati mnogo energije da završite sve zadatke koji dugo čekaju na realizaciju. Budite obazrivi u ovom periodu, i pazite kako se ponašate u saobraćaju, pazite kako rukujete mašinama i električnim uređajima, jer mlad Mjesec može da donese neočekivane događaje i povrede. Strijelčevi će blistati i biće ovo povoljan period za njih. Blizanci neće uživati u narednim danima, jer mlad Mjesec u Strijelcu nepovoljno utiče na njihova osjećanja.

Ono što je pozitivno kod mladog Mjeseca u Strijelcu jeste optimistična energija koja može da donese pravilne odluke, lakše prelaženje preko prepreka, i razrješavanje problema koji su dugo bili prisutni. Strijelčeva energija natjerat će vas da se više krećete, da boravite u prirodi, da putujete, da izlazite i da se družite. Čak i ako dugo niste trenirali ili se bavili sportom, javiće vam se želja za tim. Naredni period može da vam pomogne da se oslobodite loših navika i da počnete zdravije da živite.

Što se tiče poslovne sfere, mlad mjesec će vam obezbjediti da se posvetite poslu i da se fokusirate, da sve odradite do kraja. Imat ćete dovoljno elana da preuzmete nove odgovornosti i da za to budete dodatno nagrađeni. To se posebno odnosi na Lavove i Bikove. Bez obzira na vrstu poslu, svi horoskopski znaci imaju mogućnost da zablistaju i da poboljšaju svoj status. Takođe, sada je vrijeme i za rješavanje starih, nagomilanih dugova. Mnogima će se činiti da novac klizi iz njihovih ruku, ali to neće značajno uticati na finansije, jer mlad Mjesec donosi finansijku sigurnost i stabilizaciju.

Važno je da već od 26. novembra treba da napravite svoj spisak želja. Idealno je vrijeme za planiranje i organizovanje, tako da će vam papir i olovka biti neophodni, kako biste zabeležili svoje misli. Radit ćete na svojim ciljevima više nego ikada, i to će itekako da poboljša vaš kvalitet života. Strijelčeva energija donosi vam mnogo blagodeti i iskoristite to na pravi način!

