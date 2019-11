Horoskop do 20. decembra 2019. godine: Šta nam donosi raskošna Venera u znaku Jarca

Horoskop za Veneru u Jarcu – od 26. novembra do 20. decembra 2019. godine!

Venera vlada našim osjećanjima, vrijednostima, životnim zadovoljstvom. Venera priča priču o našim ukusima, umjetničkim sklonostima, svemu onome što nas čini sretnim. Venera je priča o intimnim odnosima, vezama, uzbuđenju, osvajanju, ravnoteži, gdje tražimo zadovoljstvo, na šta trošimo novac, kakve poklone kupujemo.

Saturn je hlad, skučenost, oskudnost, ograničenost. Uvijek daje prosjek, blokade, prepreke, sporost, ali i pravdu. Iako djeluje sumorno i depresivno, on ipak donosi strukturu i smisao našem svijetu. On nas podsjeća na naša ograničenja, odgovornosti i obaveze. Donosi definiciju našim životima.

Venera u ovakvom prostoru, rekli bi mnogi, nema šta da radi. Ova raskošna ljepotica u atmosferi u kojoj vlada Saturn može djelovati sputano, hladno, ograničeno. Ipak, ovo je Venera koja ne pušta svakoga u svoj svijet, pa morate imati visoke moralne i životne vrednosti, ako želite naklonost ove zahtjevne ljepotice. Naklonost će teško pokazati, svoje emocije nikada neće staviti ispred razuma pa će vam u prvi mah djelovati zagonetno, oholo, nepristupačno.

Ova Venera nosi u svom srcu sve teške ljubavi iz prošlosti, i gotovo da nema iza sebe neku bajkovitu ljubavnu priču kojoj nisu prethodila ograničenja, osude ili komplikacije. Venera u Jarcu je ledena kraljica koja zna da jedino istrajan, strpljiv, zreo, odgovoran, ozbiljan i pristojan muškarac zaslužuje njeno poštovanje. Kada je jednom kupite svojim kvalitetima, biće postojana kao stijena.

Venera u Jarcu je navikla da čeka. Hiljadu godina jednog (neću reći princa, jer je ovo Venera koja je prilično realna) čovjeka koji će je voljeti do kraja života. Ova Venera orijentisana je na cilj, duhovita, potkovana i pod kontrolom. Jako je oprezna, pa čak i u ljubavi traži dozu predvidivosti. Previše je praktična da bi ‘gubila glavu’ zbog ljubavi.

Venera u Jarcu je u zemljanom, kardinalnom znaku, pa traži sigurnost, stabilnost, pouzdanost, odgovornost i trajnost. Ljubav doživljava kao vrlo ozbiljnu stvar, ne leti previsoko, čvrsto je na zemlji, rezervisana i oprezna, emocije izražava kao dužnost, pa umjesto “Volim te” od nje ćete dobiti privrženost, poštovanje i predanost. Svoje slabosti će teško otkriti, jako je skeptična prema drugima, pa budite sigurni ako vam je prijatelj ili partner, to je znak da vas poštuje i cijeni i da se na nju možete osloniti.

Od ove Venere ćete često čuti da se ljubav gradi godinama, jer ona u sebi nosi simboliku vremena, ubijeđena da zaljubljenost i strast prolaze, a poštovanje i posvećenost ostaju. Ova Venera je odrasla uz roditelje koji su se vjenčali zbog dužnosti ili su razumno donijeli odluku da su jedno drugom potrebni kroz život. Ovoj Veneri veliku ulogu u životu igraju baba i deda, posebno baba koja dolazi iz mnogo bolje porodice od dede i koja je podnijela neku žrtvu zbog te ljubavi. Ona ne želi ljubav koju nam serviraju u bajkama. Njeno srce će osvojiti onaj koji se ne uplaši surovosti života, koji ne pobjegne od odgovornosti i koji sa njom preživi teške životne trenutke.

Ovo je Venera koja odgovorno pristupa svim životnim sferama, pa je uglavnom odgovoran i vrijedan radnik na kojeg se možete osloniti. Ona ne skreće pažnju svojim izgledom, prefinjena, klasična, umjerena i ozbiljna, ali s godinama biva sve ljepša. Negdje sam pročitala da je Venera u Jarcu ‘kamena ljepota’, i to je zaista tako. Vrijeme radi za nju, kao što ona strpljivo prati vrijeme. Pa ćete vidjeti ljude sa ovim položajem koji u mladosti izgledaju starije i ozbiljnije od svoje generacije, ali vremenom bivaju privlačniji i ljepši. Dobro podnosi usamljenost i čekanje, negde naučena da sve mora da čeka, ali čeka strpljivo i uvijek dočeka nekoga ko će iza ledene površine otkriti toplo, ljupko i nježno srce.

Tranzitna Venera ulazi u znak Jarca 26. novembra, u 1:30 sati, a u istom se zadržava do 20. decembra 2019. godine.

Venera u kući Saturna lišena je topline i spontanosti, pa joj isto nedostaje. Ona ovdje dobija energiju Saturna pa će nam u narednom periodu donijeti ozbiljan i racionalan pristup emocijama, ljubavi, kreativnosti, zabavi, djeci. Ulazimo u period ozbiljnijeg izražavanja emocija. U narednim danima očekuje nas uzdizanje emocija na neki viši nivo, pa ćemo spoznati granice i unutar i izvan sebe.

One veze koje imaju tendenciju da traju, ako ‘prežive’ ovaj tranzit, mogu se nadati nekoj ozbiljnijoj priči. Saturn uvijek igra na duge staze. S druge strane, one veze koje počivaju na nestabilnim, neiskrenim, lažnim odnosima, vrlo je moguće da baš u ovom periodu okrenu ljubav sa naličja na lice. Venera u Jarcu je obaveza. To je kao da u ljubavi potpisujete neki ugovor. Ona želi da zna na čemu je. Ako ste sami, vrlo je moguće da u periodu ovog tranzita upoznate ozbiljnog, odgovornog, ambicioznog, situiranog, starijeg partnera i to može biti priča na duge staze.

Mnogi od vas će se vezati za posao, usmjeriti svoju energiju na rad, izvršavanje obaveza, razmišljati o napretku u karijeri. Posao bi mogao biti važniji od emocija, koje će se u ovom periodu itekako kontrolisati, odmjeravati, potiskivati ili ozbiljno pokazivati. Ovo je povoljan tranzit za one koji čekaju na ostvarenje nekog svog poslovnog cilja, kao i za one koji su u prethodnom periodu mnogo radili, a još uvijek nisu osjetili opipljive rezultate ili nagradu za svoj trud.

Dok Venera boravi u Jarcu, vrlo je moguće da se neko iz prošlosti opet pojavi u vašem životu. Venera u Jarcu govori o starim ljubavima, o emocijama koje su završene negdje u prošlosti. Doći će neko da zamoli za još jednu šansu ili ćete kroz poruku, poziv, susret ostvariti kontakt sa nekim iz prošlosti. Ovaj tranzit će nam pomoći da uskladimo potrebe i želje, natjeraće nas da se fokusiramo na cilj, da radimo na sebi, ali i doneti odgovornost na onom polju koje vam u natalnom horoskopu počinje znakom Jarca. Na tom životnom polju moguće su i blokade, strah, tuga, jer ćemo biti pozvani na vjernost, trajnost i pouzdanost, a to nije lako.

Aspekti koje će ova Venera praviti su, najprije trigon sa Uranom u Biku, se*stil sa Marsom u Škorpiji, konjunkciju sa Saturnom i Plutonom u Jarcu. 2. decembra, u isti prostor ulazi i Jupiter, što dodatno pojačava uticaj navedene energije.

Trigon sa Uranom, 28. novembra, daruje uspjeh pri sklapanju poslova, iznenadni novac, neobične i neočekivane okolnosti, rizik koji vrijedi. Iako kratkotrajan, ovaj apsekt utiče na razbijanje ustaljene rutine, na emotivnom i finansijskom planu, prilika da menjate nešto što vam odavno ne predstavlja zadovoljstvo. Ovo je ljubav koja dolazi iznenada, kao ona kliše priča – kada se najmanje nadate.

Ovo je vrijeme kada u vaš život ulaze ljudi koji vas stimulišu svojom originalnošću, ljudi otvorenog uma i srca, na mjestima na kojima ne očekujete i okolnostima koje su sve osim normalne. Ljubav preko društvenih mreža, grupnih aktivnosti, sa razvedenim osobama ili onima koji su do skoro bili u komplikovanoj ljubavnoj vezi. S obzirom na to da je Venera u Jarcu i da se trigon dešava kroz zemljane znake, teško da ćete previše odskočiti od tla, ali ozbiljnost u ovakvoj situaciji samo može uplašiti drugu stranu, jer Uran zahtjeva slobodu.

Se*stil sa Marsom u Škorpiji, 3. decembra, izuzetno povoljan za profesionalne uspehe, upoznavanje značajnih ljudi koji će kasnije biti od pomoći za profesionalni napredak, aktivan društveni život, dani puni zadovoljstva, strasti, sreće u ljubavi. Mars je u svom sjedištu, ali na mjestu gdje je Venera u izgonu, dok je Venera na mjestu Marsove egzaltacije, pa će gospoda biti u blagoj prednosti, odnosno od njih će dosta zavisiti emotivna dešavanja u narednom periodu.

Venera i Mars su ženski i muški princip, a se*stil je poljubac, dodir i nežnost, pa uz podršku Merkura (koji će u Škorpiji biti do 9. decembra), emocije će se izražavati rečima, ljubaznim, taktičnim, pomalo sarkastičnim, ali u pravom trenutku. Ovo je aspekt ljubavnog ubeđivanja, dobijanje naklonosti na iskustvo i šarm. Ljubav će biti glavna pokretačka snaga. Usamljenim se otvara prilika za novu ljubavnu sreću, odnosno upoznavanje stabilne osobe, a onima koje je ljubav pronašla, ozvaničenje veze.

Venera potom ide u konjunkciju sa Satrunom (11. decembra) i Pluton (13. decembra) Konjunkcija sa Satrunom će nas pozvati na realnost, prije svega. Možda smo pustili korijenje na mjestu satkanom od snova. Tamo gdje su očekivanja bila prevelika, razočaranje je neminovno. Ipak, dispozitor ove konjunkcije je upravo Saturn u svom sjedištu, pa su ovo zaista dani kada ljubavne priče dobijaju definiciju, oblik i zavjet za trajanje u vremenu.

Pluton uvijek predstavlja, smrt, uništenje, propadanje. Ova energija će nas suočiti sa postojećim problemima u odnosima, tražiti da nešto umre, da bi se promenilo. Mnogi će, baš uz pomoć ovog aspekta, uspeti da naprave prekretnicu i konačno presjeku one odnose koji ih guše, da bi sretniji nastavili napred. Ako ne sretniji, onda sigurno sa osjećajem lakoće i jasnijim ciljem kuda dalje.

Šta će se stvarno dogoditi, zavisi od kuće u kojoj će Venera boraviti, od aspekata koje će praviti, ali i od toga kakva je vaša natalna Venera i da li joj ova energija prija ili ne. Kuća u vašem natalnom horoskopu kroz koju bude prolazila ova Venera biće oblast života u koju ćete morati unijeti ozbiljnost. Zapitat ćete se koliko ste odgovorni u određenoj životnoj oblasti i kolika je vrijednost onoga što imate.

Ukoliko vam ovaj tranzit zahvati 7. polje (polje braka, partnerskih odnosa, javnosti) eto ih pitanja i preispitivanja o tome koliko je veza u kojoj se nalazimo vrijedna? Da li sam zadovoljan/na? Da li je on/a pravi/a? Ukoliko isti zahvati 2. polje (polje novca, materijalnih vrednosti) pokrenut će se pitanja odgovornosti za materijalne vrijednosti. Ukoliko se kreće kroz šesto polje natalnog horoskopa akcenat će biti na pitanjima zdravlja (posebno kada su u pitanju hronične bolesti), navika koje imate u svakodnevnom životu i usluga koje pružate ili primate od strane drugih, itd.

Venera u Jarcu najpovoljnije će uticati na pripadnike znaka Jarca, one koji imaju podznak Jarac, kao i na one kojima je natalna Venera u znaku Jarca. Ovo je period odrastanja, sazrijevanja, mudrosti i odgovornosti. Samim tim, mnogima ovi dani neće pasti baš lako. Gdje je odgovornost došla po svoje, strah je drži za ruku.

Ipak, probudimo radost koju svako od nas nosi u sebi. Zaboravili smo kako da živimo, jer smo negdje u vrevi ovog svijeta zagubili dijete koje nosimo u sebi. Da, dijete. U svima nama živi dijete koje nas podsjeća na to koliko život može da bude divan. Obratimo pažnju na ono što nam govori. Nemojmo dopustiti da osjeti strah zato što je zaboravljeno. Učinimo mu po volji čak i ako to zahtjeva od nas da se ponašamo drugačije, neozbiljnije, pa i gluplje od onoga što smo navikli ili što su drugi navikli da osjete od nas, piše “Astro portal“.

Loading..

loading...

Facebook komentari