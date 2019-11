DNEVNI HOROSKOP ZA 20. NOVEMBAR 2019.: Ovan rizikuje, Blizanci okruženi neiskrenim saradnicima, Škorpija nestrpljiva

OVAN

POSAO: Moguće je da ćete biti skloni nekim rizičnim potezima ali će vam se ovj put to i isplatiti.

LJUBAV: Neočekivano dolazite do susreta sa osobom koja će pokazati da joj je veoma stalo do vas.

ZDRAVLJE: Moguća je tahikardija.

BIK

POSAO: Velike promjene su pred vama. Potrudite se da određene izmjene ne prihvatate baš toliko teško.

LJUBAV: Moguće je da sa voljenom osobom planirate zajednički život i da sve više razmišljate i braku.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa stomakom.

BLIZANCI

POSAO: Povedite računa o tome da li su sve informacije koje do vas dolaze istinite jer možete imati probleme sa neiskrenim saradnicima.

LJUBAV: Niste pretjerano zainteresovani za ljubavna dešavanja i promjene na ovom polju.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa grlom.

RAK

POSAO: Iznenadni preokreti bi na ovom polju mogli da vam donesu određene neočekivane stresove.

LJUBAV: Moguće je da ste došli do nekih sukoba sa osobom do koje vam je stalo. Ako se potrudite izgladićete situaciju.

ZDRAVLJE: Povedite računa o tjelesnoj težini.

LAV

POSAO: Vaša nervoza može da pokvari utisak koji ostavljate na poslovnom polju. Poradite na samopouzdanju.

LJUBAV: Pred vama je prilika da sa novom osobom ostvarite stabilnu i ozbiljnu ljubavnu vezu na duže staze u budućnosti.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa bubrezima.

DJEVICA

POSAO: Preporuka je da se date svoj maksimum na poslovnom polju kako bi u budućnosti mogli da napredujete.

LJUBAV: Potrebno je da se potrudite da partneru pokažete kakva očekivanja konkretno imate od njega.

ZDRAVLJE: Smanjite unos masne hrane.

VAGA

POSAO: Današnji dan vam nije povoljan za ovo polje. Velike su šanse da ćete imati neke neočekivane probleme sa saradnicima.

LJUBAV: Voljena osoba će pokazati da nije sigurna u svoja osjećanja i da joj je potrebno vrijeme da donese neke odluke.

ZDRAVLJE: Povedite računa o osjetljivoj probavi.

ŠKORPIJA

POSAO: Nestrpljivi ste pa time možete da ugrozite određene poslove koji su pred vama.

LJUBAV: Niste zadovoljni bračnom situacijom i smatrate da se strast između vas i partnera ugasila.

ZDRAVLJE: Provjerite krvnu sliku.

STRIJELAC

POSAO: Maksimalno ste posvećeni obavezama i želite da se vaš trud vidi i prepozna. Osjećate da ste spremni za napredovanje.

LJUBAV: Ukoliko već imate partnera odnos sa njim bi polako mogao da napreduje u dobrom pravcu.

ZDRAVLJE: Dobro se osjećate.

JARAC

POSAO: Ušli ste u nov posao i želite da vidite pozitivne rezultate toga što prije. Očekuju vas i prilike za neke nove projekte.

LJUBAV: Novo poznanstvo vam se dešava na mjestu na kom najmanje očekujete da upoznate budućeg partnera.

ZDRAVLJE: Osjetljiva vam je glava.

VODOLIJA

POSAO: Moguće je da ćete zbog problema u komunikaciji sa nadređenima imati neke poteškoće na poslu.

LJUBAV: Odlučili ste da pokažete partneru svoja iskrena osjećanja. Uskoro vas očekuje razgovor o budućnosti vaše veze.

ZDRAVLJE: Povedite računa o alergijama.

RIBE

POSAO: Ako se nadate velikoj promjeni, trebali biste da budete strpljivi jer neće sve baš tako lako da vam se mijenja.

LJUBAV: Vaše nezadovoljstvo trenutnom vezom postaje iz dana u dan sve veće. Uskoro ćete doći do prekida.

ZDRAVLJE: Mogući problemi sa krvnom slikom, piše “Aura“.

