Horoskop: 3 znaka koja do kraja novembra čeka rješenje ljubavnih dilema

Jesen je već u punom jeku, a znak Škorpije vlada od kraja oktobra pa sve do kraja novembra. Osim Sunca, u ovom znaku će boraviti i Merkur i to od 2. do 20. novembra, koji će nas uljuljkati u duboke misli, u otkrivanje tajni i analize.

Venera i Mars gotovo pa zajedničkim snagama ulaze u Vagu, te daju podsticaj skladnim muško-ženskim odnosima i se*sualnoj ravnoteži. Ova tri znaka to će naročito osjetiti na svojoj koži.

Bik

Ovaj horoskopski znak ima puno razloga da se raduje u ovom mjesecu. Zvijezde su mu naklonjene i sada će vrlo jasno znati šta zaista žele. Naročito će u vezi voditi razgovore kojima će razriješiti neke stare konflikte.

Rak

Ima nekoliko teških sedmica iza sebe, te je novembar savršen period u kojem će im se konačno osmijehnuti sreća. Probudit će u njima kreativni duh. Najbolje je da tu energiju ulože u projekat koji će donijeti prosperitet na poslovnom planu. Puno kretanja i vremena provedenog na svježem vazduhu pomoći će da se razbistre misli, a i to čini dobro i psihi i tijelu.

Škorpija

U novembru će se sve vreti oko vas, u pozitivnom smislu. Na poslu ćete ostaviti dobar utisak, možda ćete čak napraviti veliki korak napred. Za postignuti uspjeh možete nagraditi sebe, na primjer, u obliku kraćeg putovanja s partnerom ili priušti sebi neku skuplju stvar koju odavno želite. I u ljubavi će u biti sve kao što ste priželjkivali, piše “Luftika“.

