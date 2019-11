Znakovi Zodijaka sa kojim je teško izaći na kraj: Bik uvijek mora biti u pravu – Djevice se lako uvrijede

Blizanci; Ovaj horoskopski znak je ponekad teško podnijeti, ali on nije takav namijerno. Vidite, Blizanci su ljudi koji su emotivni i osjetljivi, a ako nešto učine, žele da to bude savršeno. To je razlog zašto oni postaju nemogući za podnijeti kada se stvari ne odvijaju onako kako su zamislili. Ako nešto nije onako kako oni žele, postaju jako nezgodni.

Ovan; Ovnovi su strastveni i energični, a to možete vidjeti i u njihovim postupcima. Ali ako imaju previše stvari sa kojim se moraju nositi, znaju razviti veoma loš stavi. Samo zato što ne mogu dovršiti sve svoje zadatke na vrijeme, ne znači da im je dopušteno da se ponašaju tako.

Ali, oni to čine. I oni su isti u privatnom životu kao u poslovnom životu. Kad nešto žele, učiniće čak i nemoguće da to dobiju. Njihov loš stav dolazi samo od nagomilanog stresa u njima. Bik; Imaju samopouzdanje i ne boje se to pokazati. Ako kažete da se ne slažete s njima, sigurno im nećete biti omiljena osoba.

Navikli su dobijati sve što žele, pa kad to nije tako počnu da se ponašaju arogantno. Oni se svađaju s vama, čak i ako za to nema opravdanog razloga. Ali budući da moraju biti u pravu uvijek, to će raditi da bude po njihovom. Ako se planirate svađati s njima, savjetujemo vam da date sve od sebe jer vas zasigurno neće poštedjeti.

Škoprija; Ovaj horoskopski znak nemoguće je podnijejti u slučajevima kada nisu u centru pažnje. Ako im date do znanja da su najbolji u svemu što rade, lijepo će se ponašati prema vama. Ali ako spomenete da je neko drugi bolji od njih, poludiće. Kada su u vezi, moraju imati svu kontrolu ili inače neće biti zadovoljni.

Djevica; Oni znaju biti veoma kritični, i ako ih uvrijedite jako je teško s njima izaći na kraj. U stanju su da vam dugo nešto zamijeraju, i da vam se osvete nakon nekog vremena. Imaju oštar um i ne treba im puno vremena da smisle savršenu odbranu.

Imaju ljude koje vole i one koje ne vole, a ako ste u drugoj kategoriji, ne očekujte pomoć od njih. U stvari, ako im se ne sviđate, velike su šanse da će vaš život pretvoriti u pakao,piše Infpult

