Ovakvog muškarca zaslužuješ: Kaže tvoj horoskopski znak!

Žene Ovnovi su apsolutno nezavisni i racionalna bića. Vole da su nezavisni i povremeno se upuštaju u duboke misli.

Oni traže muškarca sa kojim bi vodila inteligentne razgovore. U vezi su iskreni i veoma samouvereni. Ovnovi nikad ne gube vreme na sitnice.

Bik: Snaga volje

Bik voli svoje male slabosti. U vezama su takve osobe veoma odane svom partneru.

Ženi koja je rođena u horoskopskom znaku Bika treba strastven i romantičan muškarac. I ona želi da bude sa nekim ko radi na sebi. Za nju ne postoji ništa privlačnije od muškarca koji ima ogromnu snagu volje.

Blizanci: Iskrenost

Blizanci vole da isprobaju nešto novo. To su avanturisti koji nikad ne očekuju da muškarac stoji iza njih. Žene rođene u ovom znaku traže muškarca koji neće praviti od mušice slona i koji će otvoreno priznati šta mu smeta. I da, veoma je bitno da bude zabavan.

Rak: Dobro srce

Teško je pronaći osetljiviju i ljubazniju ženu od one rođene u znaku Raka (Ribe se ne računaju). Žena Rak uvek želi samo najbolje za svog partnera u vezi, ali to ne znači da je neko može iskoristiti pa odbaciti.

Predstavnice ovog znaka traže muškarca koji će biti isti kao one: pošten, iskren, sposoban da se brine o sebi i gradi dobre odnose sa drugim ljudima.Lav: Flert

Lavice najviše cene odanost i motivaciju kod muškarca. Ako je njihova druga polovina lišena tih kvaliteta, taj je odnos osuđen na propast.

Lavica nije uvek ozbiljna i voli zabavu, zato želi da bude pored muškarca koji je velikodušan i koji ceni njenu potrebu za flertom.

Devica: Strpljenje

Devica je jedna od najpametnijih i najmisterioznijih znakova zodijaka. Potrebno joj je puno vremena da se otvori pred nekim, a to ponekad komplikuje vezu. Zato Device uvek traže strpljivog čoveka. Ako može da sačeka, Devica će to čekanje nagraditi. One žele da njihov partner uvek podržava njihove odluke.

Vaga: Vernost

Vaga je poznata po svojoj nestabilnoj prirodi. To znači da, u zavisnosti od toga s kim ima posla, takva žena može biti i tvrdoglava i neodlučna. Vagu odlikuje razionalno razmišljanje, što ukazuje na njihovu sklonost da uvek analiziraju šta se dešava. Takvu ženu savršeno nadopunjuje veran i fleksibilan muškarac, ističući njene najbolje kvalitete. A Vaga želi da njihov partner bude društven i ne izbegava razgovore o ozbiljnim problemima.

Škorpija: Strast

Škorpije su neverovatno aktivne i seksi. A ponekad, zbog svoje sklonosti da prvo nešto urade, pa tek onda da razmišljaju o posledicama, upadaju u probleme. Muškarac čija je strast velika kao i njihova je pravi partner za Škorpiju. Ona će samo sa takvim čovekom graditi emocionalnu vezu,piše Stil

Strelac: Senzualnost

Žene Strelčevi su i avanturiste i bezbrižne. Iskoristiće svaku priliku da isprobaju nešto novo. Ali oni neće odbiti priliku da veče provedu sa voljenom osobom u kući.

Ove žene vole senzualne muškarce koji mogu da oslobode napterost u vezi pomoću humora. Potreban im je aktivan muškarac, inače će njihova veza brzo završiti.

Jarac: Naporan rad

Žene Jarčevi su vrlo pametne i ozbiljne ličnosti, pa im je potreban muškarac koji ponekad može biti neozbiljan. One traže marljivog i naravno, veselog čoveka. A u vezi žele da se osećaju sigurno. Ovo im pomaže da se fokusiraju na prijatne trenutke ljubavi.

Vodolija: Atrakcija

Vodolije su kreativne ličnosti i zato je seksualna intimnost uvek primarna aktivnost kod njih. Voel da koriste svoj um i u spavaćoj sobi i šire, što ih čini odličnim partnerkama na duge staze.

Žene Vodolije traže šarmantnog i strasnog muškarca. I mora biti društven, što će im pružiti samopouzdanje.

Ribe: Romantika

Žene rođene u znaku Ribe su vrlo emotivne i sklone introspekciji. I oni znaju kako da koriste ove kvalitete. Ribe ne dozvole da ih neko uvredi, i uvek kažu ako im se nešto ne sviđa. One traže osećajnog i promišljenog čoveka. Cene romantične gestove.

