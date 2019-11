Ako muškarac radi ove stvari, znači da ne želi ozbiljnu vezu

Ne želi vas upoznati s prijateljima i porodicom

Ovo može postati poprilično sumnjivo ako se već neko vrijeme nalazite, a on vas odbija predstaviti važnim ljudima u svom životu. Naravno, nekome je potrebno par mjeseci, a nekome godinu dana da se odvaži predstaviti svoju bolju polovinu najbližima, no poprilično je očigledno kada se neko užasava od same pomisli na to.

Odbijaju razgovor o budućnosti

Jednostavno se ne osjećaju ugodno uključiti vas u svoje planove za budućnost. Kada malo bolje razmislite, za to može postojati samo jedan razlog, a taj je da se ne vide u budućnosti s vama.

Često nestanu na neko vrijeme

Osobe koje imaju strah od vezanja za drugu osobu ovo vrlo često rade. Prestanu se javljati osobi s kojom se viđaju i prave se kao da ne postoje. Time žele pokazati da nisu spremni s nekim provoditi svaki dan i polagati sve svoje račune te da im je potrebna osoba s kojom će se viđati s vremena na vrijeme, piše “Fokus“.

