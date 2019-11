Pet jasnih znakova da je vaša prijateljica ljubomorna na vas

Ljubomorni ljudi u stanju su svoju zavist izraziti na razne načine, kojima mogu naštetiti i ljudima za koje se pretvaraju da im je do njih stalo, zbog čega je ljubomoru važno prepoznati na vrijeme i maknuti se od takvih ljudi.

U nastavku doznajte koji znakovi odaju da je vaša prijateljica ljubomorna na vas:

Nikad joj ništa nije fer

Koristi li vaša prijateljica često izraz “nije fer” kada je riječ o određenim stvarima koje vi imate, a ona ne? Ovo se može odnositi na izgled, posao, ljubavni život, neku materijalnu stvar poput automobila i bilo što drugo što vi imate, a vaša frendica nema ili je vaše bolje od njezinog.

“Govorenje kako nešto ‘nije fer’ jedan je od najčešćih načina pokazivanja ljubomore”, otkrila je psihologinja Suzanne Degges-White za Bustle.

Uvijek se takmiči

Prijateljstvo se ne zasniva na takmičenju, nego na slavljenju zajedničkih uspjeha, a ne samo pojedinačnih. Ako vas vaša prijateljica u svemu stalno pokušava “pobijediti”, znači da je ljubomorna na vas, ali i da vam prijateljstvo s njom vjerojatno donosi više štete nego koristi.

Uvijek je negativna

Kažete joj da ste se zaljubile, a ona to uspije okrenuti na negativnu stranu i pogoršati vam raspoloženje? Prijatelji bi jedne druge trebali uveseljavati i podizati te nikako pogoršavati jedno drugom raspoloženje, a ako vam se to stalno događa s nekom prijateljicom, možete biti sigurne da je ljubomorna na vas i da vam vjerojatno ne želi dobre stvari u životu.

Umanjuje vaše uspjehe

Postigli ste nešto veliko i time se pohvalile frendici, a ona se pravila kako to i nije neka važna stvar? Primjerice, pohvalile ste joj se da ste dobile povišicu i frendica je na to reagirala s: “Pa što, i ja sam isto.” Ljubomorni ljudi to rade kako bi se osjećali bolje u vlastitoj koži i osoba koja umanjuje svaki vaš uspjeh vam nije prava prijateljica, piše “Bustle”.



Nije vam podrška

Ako nije uz tebe kada ti se dogodi nešto dobro (ili loše) i mijenja temu kad god pokušavate razgovarati o nekim svojim uspjesima (ili problemima), nije vam nikakva podrška, a samim time ni prijateljica i vjerojatno iza svega stoji njezina ljubomorna, piše “Index“.

