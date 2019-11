3 skrivena znaka koja pokazuju da je on zaljubljen: Kako da protumačite kodove njegovog srca

Nakon nekoliko sastanaka sa novim partnerom vi ste već uvjereni u svoja osjećanja prema njemu i vjerujete da je to savršena osoba za vas, ali niste sigurni da li on osjeća isto prema vama, piše “Lovesensa“.

Otkrivanje uzajamne ljubavi često je težak i naporan zadatak u čiji ishod nikada nismo konačno sigurni. Dok pokušavamo da protumačimo kodove njegovog srca možemo lako upasti u zamku iluzije ili donijeti pogrešan zaključak.

Neki muškarci jasno pokazuju da im je stalo do vas, izuzetno su nježni, uvijek žele da vas saslušaju i dok vas gledaju oči otvara svoje srce i otkriva osjećanja. ipak, postoje i ona tajna ljubav skrivena u dubini srca. Ljubav u kojoj čovjek još nije prepoznao ni sebe. Zašto? Jer ni on sam još ne zna za nju ili se jednostavno boji da prizna.

Ali znajte ovo: ljubav će uvijek naći način da se dokaže. A ako se pitate: “Da li me zaista voli?”, Sjetite se da čak i ako ovaj momak izgleda hladno i suzdržano, čak i na kamenu možete vidjeti skrivene znakove ljubavi (ako je ljubav prisutna).

Otkrivamo vam 3 skrivena znaka ljubavi! Ukoliko ih primijetite kod partnera, to znači da treba da se trudite i radite na vašem odnosu jer je vrlo moguće da će vaša ljubavna priča biti uspješna.

1. Oduševljen je koliko ste jedinstveni

Na neki način, ovaj znak je dio onoga što se obično naziva “cvijeće-slatkiš” period romantičnog odnosa, odnosno rezultat je hemijskih reakcija u mozgu koje vam omogućavaju da napustite vrijednosne procjene i kritike i vidite samo najbolje. U ovom periodu bukvalno sve izgleda bajkovito – i mane i vrline.

Kada se čovjek zaljubi, bezuslovno prihvata vaše mane, čak i one zbog kojih se osjećate nesigurno. On ih vidi kao dio vas, kao dio djevojke u koju se zaljubio. Spreman je na sve, tako da vas prihvata onakvom kakvi zaista jeste i pokušava da uspostavi najbolju energetsku konekciju sa vama.

Na koji način će željeti da se približi? Pokazat će interesovnaja za vas i vaša interesovanja, željet će sa vama da podijeli svoj hobi, počet će da vas posmatra na poseban način kada mu se učini da ga ne vidite i vidjet će u vama nešto divno, skriveno i nevjerovatno.

2. Osjećate emocionalnu krhkost u njemu

Među implicitne znakove početne ljubavi sigurno se može izdvojiti i emocionalna krhkost. Muškarcima se ne sviđa takav osjećaj, jer je zasnovan na ranjivosti prema vama. A naše društvo je bukvalno zasićeno kultom hipermaskuliniteta, koji tvrdi da je svaka ranjivost nešto sramotno što treba sakriti.

Kako se emocionalna krhkost ispoljava? Kada je definitivno sretan sa vama. Ali, istovremeno doživljava jak stres ili ga jako nerviraju sitnice. Možda će početi da bude ljubomoran bez razloga ili se brine da ćete ga sigurno napustiti – čak i ako za to ne postoje preduslovi. To ne znači da radite nešto pogrešno – to znači da su vašeg muškarca preplavile snažne emocije, a on još ne zna kako da se sa njima izbori.

Imajte na umu da se manifestacija emocionalne krhkosti ne može primijetiti kod svih muškaraca.

3. Među vama se formira duboka veza

Prava ljubav ne postoji bez duboke i bogate veze. Najčešće se to odlikuje u činjenici da počinje da vas sve više i više pušta u uglova svoje duše, a sve češće i više dozvoljava da budete dio različitih aspekata njegovog života. Na primjer, može vas upoznati sa prijateljima i kolegama.

Možda će početi da vas vodi sa sobom na porodična okupljanja. Neka vas upozna sa onim hobijima i aktivnostima koje su mu zanimljive. Kada muškarci vide svoju partnerku kao potencijal za dugoročnu vezu, pokušavaju da ih integrišu u svoj život što je prije moguće.

Imajući u vidu sve gore navedeno, dva druga važna znaka prave ljubavi su pažnja i briga. Kada se muškarac zaista zaljubi, on svu svoju pažnju usmjerava samo na vas. Trudi se da učini nešto za vas, čak i kada to ne tražite. On vas može zagrliti i poljubiti upravo tako, bez razloga.

