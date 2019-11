Vježba koja zamjenjuje 1000 trbušnjaka

Pri izvođenju ove vježbe tijelo se ne smije pomaknuti ni milimetar. Izdražaj je put do ravnog i čvrstog trbuha, ali i do bezbolnih leđa jer jaki trbušni mišići pružaju potporu kralježnici. Izvodite li ovu vježbu nekoliko puta sedmično do deset minuta postići ćete bolje rezultate nego da napravite 1000 trbušnjaka.

Prije izvođenja vježbe, slijedeći ovih 5 tačaka provjerite je li vam tijelo u pravilnom početnom položaju:

1. Pritisnite dlanove čvrsto o pod te rastegnite ramena tako da budu što udaljenija jedno od drugog pazeći da je vrat što izduženiji. U rukama biste trebali imati osjećaj ugode, a ne kao da će svaki čas popustiti.

2. Kod izdržaja najviše trebaju raditi mišići trbuha, ali trebali biste osjećati ‘gorenje’ i u nogama. Ako nemate taj osjećaj, pogurnite pete još dalje oslanjajući se na prste stopala tako da se kvadricepsi (bedra) još više napnu te stisnite stražnjicu kako biste aktivirali mišiće u donjem dijelu tijela,piše Kus

3. Stražnjicu držite niže, ne visoko u zraku. Tijelo bi trebalo biti oblika ravne linije, a ne trokuta.

4. Kako biste si olakšali držanje tijela u ovom položaju, ritmično udišite i izdišite.

5. Kako biste bili sigurni da vam je tijelo ravno, zamislite da vam čaša vode balansira na donjem dijelu leđa ili da se lopta rola od zatiljka do peta bez da zapne da udubljenom dijelu tijelu, odnosno u donjem dijelu leđa.

