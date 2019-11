Aleksandar Trifunović: Ubi nas četvrt vijeka retrogradnog Merkura, više nego promaha

Ovog ponedeljka planeta Merkur je obavila svoje skoro trosatno putovanje ispred sunčevog diska i to se iz naše zemlje moglo i vidjeti, kao mala crna tačkica koja putuje ispred Sunca. U jednom vijeku može se dogoditi 13 ili 14 ovakvih tranzita, piše Byka.

Ovo je rijedak nebeski fenomen i pojava.

Ako ste danas hodali Banjalukom preko jednoog od mostova na rijeci Vrbas vidjeli bi kolonu ljudi u prvoj zgradi pored mosta, kako ispred novih prostorija Konzulata Slovenije, čekaju u starom redu za odlazak, tačnije bijeg, iz ove zemlje. Ljudi odavde bježe u tri smjene.

Bijeg iz ove zemlje već godinama nije rijetka pojava.

Ako vam je novinarstvo posao, danas ste nažalost morali pratiti sjednicu Narodne Skupštine Republike Srpske koja se bavila Dejtonom, 25 godina nakon što je potpisan. Nažalost, jer već nakon prvih minuta svakom, ko je gledao ovo zasjedanje, je jasno da ti ljudi koji su od naroda izabrani na izborima, nemaju nikakve veze sa tim narodom koji bježi odavde. Niti je tema i tok rasprave davao u bilo kom trenutku do znanja nesrećnom gledaocu da je neko zainteresovan za ljude koji žele da žive ili ne žive ovdje.

U svim normalnim zemljama demokratija počinje dan nakon izbora, tada građani počinju da prate šta rade njihovi izabrani predstavnici, kako ih predstavljaju i da li ispunjavanju obećano. U našoj zemlji to nije slučaj. Od noći kada se izbori završe pa sve do naredne izborne noći, demokratija prestaje da postoji. Političari se u tom postizbornom periodu bave isključivo sobom, svojim platama, nadoknadama, dogovaraju se ili svađaju, trguju osvojenim glasovima sa samo jednim ciljem, da u toj trgovini prođu što bolje za sebe i svoju partiju, biznismene s kojim taluju. Održavaju besmislene sastanke kao ovaj današnji pokazujući sav besmisao ovdašnje demokratije i svu raskoš i vrhunac jednog mediokritetskog i neznalačkog poredka. Oni koji ih podsjete s vremena šta su obećali, koliko su pokrali i koji ih pitaju šta to pobogu rade, budu proglašeni za izdajnike i neprijatelje.

Jer građani, narod koji ih je birao u toj njihovo računici jednostavno ne postoji, niti ih zanima. Ovog ili bilo kog drugog ponedeljka, ne postoji nikakva veza između naroda koji stoji pred konzulatom Slovenije i onih koji sjede u Narodnoj Skupštini RS.

Jedni su izgubili svaku nadu da će im ovdje ikad biti bolje i da će moći da rade, a drugi, i nakon tolike štete koju su napravili, još nisu izgubili nadu da mogu da osvoje još koji mandat da mogu da rade šta god hoće, mandat u kom će sve ono što urade za sebe biti obrnuto proporcionalnom onom što nisu uradili za narod koji ih je izabrao.

Političari koji ovdje rade za narod su fenomen i rijetka su pojava.

Za ljude koji se bave horoskopom ovo je bitan period, period retrogradnog Merkura. U ovom periodu, kažu, povećavaju se maleri i broj nesporazuma, ljudi češće padaju, povređuju se, razdražljivi su i svadljiviji nego inače. Astrolozi međutim kažu da ne brinemo, da je ovo samo tranzitni period i da će proći za dvadesetak dana.

To jednostavno nije tačno, jer ako su gore nabrojani simptomi tačni, onda kod nas retrogradni Merkur traje već skoro četvrt vijeka.

Dvadeset pet godina malera, nesporazuma, padova i povređivanja.

Naredni put Merkur će kao što je prošao ispred Sunca danas proći tek u novembru 2032 godine. Taj rijetki nebeski fenomen će moći da vide oni koji i dalje budu živjeli u ovoj zemlji.

S tim da će, a ako nastave da odavde bježe ovim tempom, ljudi koji žive u ovoj zemlji, biti te daleke 2032 godine rijetka pojava i fenomen.

Ubi nas četvrt vijeka retrogradnog Merkura, više nego promaha.

