Dogodilo se čudo: Majka troje djece pobijedila teški oblik raka

Emily Dumler, majci troje djece je 2013. godine dijagnosticiran teški oblik raka kojeg je pobijedila rijetkom terapijom.

Ona je jedna od tri osobe u svijetu koja se takvom terapijom izliječila od raka.

Za Emily Dumler (36), majku troje djece iz Kansas Cityja u SAD-u, život se preokrenuo naglavačke kada su joj 2013. godine dijagnosticirali ne-Hodgkinov limfom – jedan oblik raka koji nastaje u bijelim krvnim stanicama (limfocitima), a one su dio imunog sistema tijela. Nastaje u limfnom sistemu i širi se po cijelom tijelu.

Doktori su joj davali šest mjeseci života jer joj nijedna terapija nije pomagala.

– Osjećala sam se tako bespomoćno. Prestala sam kupovati novu odjeći jer nisam bila sigurna hoću li je imati vremena nositi. Prestala sam planirati odmor sa svojom porodicom jer nisam znala što će biti do ljeta, hoću li uopće do tada još biti živa. U isto vrijeme nisam željela gubiti nadu, a osjećala sam se tako nemoćno – rekla je.

Za ovu nesretnu ženu uslijedilo je čudo. Ušla je u novo kliničko ispitivanje koje se zove CAR-T terapija. Dobila je spasonosnu imunoterapiju u kojoj liječnici koriste krvne stanice da traže i uništavaju stanice raka.

Tretman je bio više nego uspješan, simptomi bolesti su se povukli i već je dvije godine u remisiji. Ona je jedna od troje ljudi na svijetu kojoj je ova terapija pomogla, piše “24sata“.

Danas mi je čudno kada pomislim da sam preživjela rak.

– I danas mi je nekako čudno kada pomislim na to da sam preživjela rak. Čovjek nikada ne pomisli da će baš on dobiti rak, već to kao da se događa samo drugima. Nisam imala nikakve simptome, ništa za što sam se mogla uhvatiti – ispričala je, a prenosi “Daly Mail”.

