Pun Mjesec u Biku 12. novembra 2019.: Djevici donosi uspjeh, Vodoliji brak, a Ovnu veći priliv novca

Veliku snagu i moć ima ovaj pun Mjesec sa aspektima unutrašnjeg istraživanja i lične transformacije, kako unutrašnje tako i spoljne. Baš u vrijeme punog Mjeseca Venera će iz Strijelca praviti kvadrat sa Neptunom iz Riba što je takođe jak aspekt gdje ukazuje na to da se ljubav nikako ne može kontrolisati već je slijepa, bez ikakve manipulacije, samo ljubav.

Ovo je božanski aspekt pun emocija, saosjećanja, razumijevanja i prihvatanja, piše astrolog Željka Knežević. Sve osobe koje sada imaju partnere treba jasno da im daju do znanja šta očekuju od njih i od njihove veze. Vizije ovog aspekta može ponekad biti i vještački stvoren pa kada se realno pristupi, uvijek se jedna strana razočara. Nezadovoljstvo sada ne treba zaobilaziti da ne dođe do još dublje frustracije. Ako niste u stanju da emocije iznesete i suočite se sa stvarnošću, onda će se za to pobrinuti Mars koji će ući u Škorpiju 19. novembra i biti tu do 3. januara 2020 godine. Sada u vrijeme punog Mjeseca mogu se dešavati da pojedine tajne ili neka znanja izađu na površinu o kojim mi nismo ni znali da imamo te sposobnosti ili znanja.

OVAN

Vi, dragi Ovnovi, treba da vodite računa o poslu, finansijama i da malo usporite kada je ulaganje u pitanju. Mnogi Ovnovi brinu o djeci, porodici i partnerskim odnosima pa bi bilo dobro da se malo više usmjerite ka sebi. Finansije su već u posljednjih deset dana vrlo aktivne.

BIK

Kod vas se dešava pun Mjesec pa će na vas vršiti pritisak da se istaknete u prvi plan u masi ljudi. Mnogi Bikovi sada treba da vole i cijene druge dok sebe guraju u prvi plan. Vi i vaš partner možete imati konflikte, jer mu se ne sviđa vaš pristup i egoistično ponašanje.

BLIZANAC

Kod vas se ovaj pun Mjesec dešava u vašem polju duhovnosti, mentalnog sklopa, izolacije, pa možete upasti u duboke analize i želećete da sve spoznate i saznate šta se dešava ispod površine. Duboke mentalne transformacije će biti u akciji.

RAK

Dragi Rakovi, kod vas se ovaj pun Mjesec dešava u vašoj kući prijatelja, planova, želja i nadanja pa će biti lepih dešavanja i čak pojedini Rakovi mogu dobiti nagrade za svoje zasluge. Lijepa podrška od djece ako ih imate i partnera u ljubavi je naglašena.

LAV

Kod vas, dragi Lavovi, ovaj pun Mjesec se dešava u vašem polju karijere pa treba da se posvetite i odvojite vrijeme za uspjeh. Budite strpljivi jer sada možete dospjeti i u centar pažnje. Mnoge oči će biti uprte u vas pa budite odmereni i čuvajte se svađa i brzopletosti.

DJEVICA

Kod vas se, drage Djevice, dešava pun Mesec u polju filozofije, viših spoznaja i putovanja pa će tu da se dešavaju akcije. Kako vaš partner nikako da nađe jedno interesovanje i krene tim putem, vi ste već duboko zaronili u sebe i krenuli u nove avanture. Uspjeh je siguran ako ste dobro isplanirali.

VAGA

Kod vas se, drage Vage, ovaj pun Mjesec dešava u vašem osmom polju što je polje tuđe materije, podrške i intimnih odnosa. Mnoge Vage će dobiti podršku i intimnu potvrdu da je sve dobro što će vam donijeti dodatni mir. Pojedine Vage će imati razgovor sa partnerom šta je čije i podjelu imovine.

ŠKORPIJA

Kod vas se, drage Škorpije, ovaj pun Mjesec dešava u vašem polju partnera, bilo u ljubavi ili poslu. Moguća je potreba za partnerima da biste bili sigurni. Pojedine Škorpije mogu sklapati ugovor sa poslovnim partnerom. Potrebno je da se čuvate i pazite šta pričate da ne bude loše po vas. Provedite vrijeme sa vašim voljenim.

STRIJELAC

Kod vas se, dragi Strijelci, ovaj pun Mjesec dešava u vašem polju posla, zdravlja i svakodnevnih radova. Svakako bi trebalo da ojačate svoje zdravlje, a ako nemate posao sada da ga potražite. Svi koji imaju posao sada mogu da planiraju i rade na tom kako da ga uvećaju. Pokrenite vašu kreativnost.

JARAC

Kod vas se, dragi Jarčevi, ovaj pun Mjesec dešava u vašem polju romantike, kreativnosti, ljubavi i djece što može biti akivno u ovim danima. Dosta ste se davali, sada je vrijeme da uživate sa svojom djecom i u ljubavi sa partnerom. Slobodnima ljubav na pomolu.

VODOLIJA

Kod vas se ovaj pun Mjesec dešava u vašem polju porodice i okruženja pa ako ste do sada bili zauzeti karijerom, sada se vraćate i spoznajete koliko je važna porodica. Pojedine Vodolije bi mogle da uplove u bračne vode ako su već neko vrijeme sa zadovoljni i sretni sa svojim partnerom.

RIBE

Kod vas se ovaj pun Mjesec dešava u vašem polju komunikacije, veza i rodbine pa pričajte glasno i jasno. Vrijeme je da se pokrenete, kako sa druženjem tako i sa zaostalim obavezama. Svrsishodno je da komunicirate sa okruženjem ili da odete na kraći put.

