Horoskop – Očekuje nas pozitivan period u ljubavi i novcu: Kakvu čaroliju donosi Venera u znaku Strijelca (27. novembar 2019.)

Venera u Strijelcu počinje 1. novembra i trajaće sve do 26. novembra donoseći neočekivane preokrete. Ovaj period obilježit će dublju povezanost u partnerskim odnosima, ali i promjene na finansijskom i poslovnom planu. Venera u Strijelcu uticat će na svaki znak Zodijaka i napravit će pravu pozitivnu pometnju u vašem životu. Za mnoge će ovo biti pozitivan period.

U nastavku saznajte šta vam donosi Venera u Strijelcu!

Sve ono što simbolizuje znak Strijelca, u ovom periodu će osetiti svi znakovi Zodijaka. Biće pojačana strast u ljubavnim odnosima, a finansije će biti stabilnije. Bilo bi dobro da razmislite o ulaganju u konkretne projekte ili ideje, jer sada je pravo za to. Savjetuje se da sada izmirite sve dugove i da raščistite odnose sa poslovnim partnerima koji vas iskorišćavaju na finansijski način.

Znak Strijelca povezuje se sa tranformacijom, pa je moguće da ćete imati izraženu želju da promijenite svoj izgled, da počnete da trenirate, da se zdravije hanite ili da isprobate estetsku hirurgiju, kako biste poboljšali svoj izgled. Venera u Strijelcu traje do 26. novembra i u narednom periodu primijetit ćete sasvim drugačiju energiju. Imat ćete želju da započnete nešto novo i da stavite tačku na mnoge stvari koje ste već započeli, a koje vam stvaraju pritisak i stres.

Venera u Strijelcu donosi vam jedan pozitivan period, u kome ćete stvari gledati na optimističan način. Razdragano, veselo i sa nadom ćete koračati kroz naredne dane. Ovo su idealni dani za ljubav i za uživanje sa partnerom. Venera u Strijelcu dubinski će vas povezati sa partnerom i bez ikakvih tenzija, moći ćete da riješite sve nagomilane probleme. Imat ćete želju da se dokazujete i da se takmičite, kako u ljubavi, tako i na poslu. Partneru ćete željeti da pokažete koliko vam je stalo, i činit ćete sve da on to primijeti.

Značajno možete da poboljšate i prijateljske i porodične odnose u narednim danima. Venera u Strijelcu donosi i mnogo razumijevanja i tolerancije, pa ćete uspjeti lakše da oprostite tuđe greške. Biće naglašena humanost, pa ćete činiti više dobrih djela, ne očekujući ništa za uzvrat. Ovaj period stvorit će u vama želju da ostvarite ljubav za cijeli život, pa će se i mnoge veze prekidati, baš zato što ne ispunjavaju ove uslove. Biće vam jasno šta tačno želite, i dragocijeno je ako poslušate svoje srce i svoju intuiciju.

Venera u Strijelcu donijet će vam i želju za izražavanjem mišljenja. Bićete iskreni i direktni, što može i pozitivno i negativno da utiče na vaš poslovni status i na komunikaciju sa nadređenima. Neka pravila ćete prekršiti i bićeti ubeđeni da radite pravilnu stvar. To vas može dovesti ili do napretka ili do novog posla. Neće vam biti teško da zauvijek napustite radno mjesto na kome niste zadovoljni. Imat ćete energije i željet ćete da utičete na druge, bićete voljni da pomognete i poznatim i nepoznatim ljudima.

Ono što se preporučuje jeste da razmislite prije nego što nešto kažete, kako ne biste zbog nesmotrenih riječi dospjeli u probleme. Ako imate mogućnosti i vremena, iskoristite ove dane za kraće putovanje, jer će vas to potpuno resetovati. Period je odličan i za sve one koji žele da nastave sa svojim školovanjem ili dodatnim obrazovanjem.

Od 1. do 26. novembra Venera u Strijelcu donijet će neočekivane promjene i pravu pometnju u vašem životu. Najbolje od svega jeste što ćete biti vođeni intuicijom i odluke će uglavnom biti pravilne. Važno je da ne prenagljujete i da donosite prebrzo zaključke za važne stvari.

Takođe, ako planirate odlazak u inostrastvo – ovo je pravo vrijeme. Iskoristite ove dane da dijelite znanje sa drugima, posvetite se svojim prijateljima i porodici, i uživajte sa partnerom u romantičnim trenucima, jer sada je idealnan period da svoju vezu podignete na viši nivo, piše “Mogu ja to sama“.

Loading..

loading...

Facebook komentari