Sofija Loren: “Žene poslije 40-te su drugačije, one su posebne”

“Žene poslije 40-te su drugačije, one su posebne. Žena poslije 40. toliko je samostalna i dovoljna sama sebi, da je njeno pravo da odluči koliko ima godina i gdje se nalazi njen struk.” – Sofia Loren. Ah te žene poslije četrdesete… Ko su zapravo one? U ranijim godinama često su bile ranjive i bespomoćne, pune povjerenja, odavno su zaboravile nezrelu romantiku nezrelih muškaraca.

Puno su toga vidjele, često su zatvarale oči, ali sada u ovim godinama su progledale i otvorile oči, uvidjele novu sebe, novi svijet, novi život… Žene poslije četrdesete su lijepe. Nisu samo simpatične. One su nevjerovatno lijepe, zato što su postale svjesne da imaju lijepo, zdravo i korisno tijelo. One su naučile voljeti sebe i svoje tijelo.

Žene poslije četrdesete ponovo vjeruju u bolje, jer se njima “najgore” uglavnom već dogodilo. One dobivaju najbolje, jer su sposobne dobro uvidjeti tamo gdje ga drugi i ne primjećuju. Žene poslije četrdesete imaju izoštren pogled, osjetljiv sluh i nježne ruke. Drže se onoga što je za njih najbolje. Žene poslije četrdesete ponovo mogu glasno plakati i smijati se.

Već su prestale nositi “oklope” društvenih normi ponašanja, zabrana i dozvola. One ne vole ono vrijeme kad je trebalo uspravno držati leđa i glavu ma što god da se dogodi, vrijeme smijeha kad im se plakalo i vrijeme tihog klimanja glavom kada su željele uzvratiti. Žene poslije četrdesete znaju tajnu…

Dosta je njima priča o “milijunima”, “karijerama” i “društvenim statusima”. One sad tačno znaju da ono što je najvažnije nije ono što se prikazuje na televiziji, što piše na internetu i na statusima društvenih mreža. Važno u životu je sam život: njegov okus, boja, ritam, miris, sposobnost radovanja svakom danu.

Žene poslije četrdesete odavno su zaboravile ustaljene fraze, taktike zavođenja i spremanja haljina za izlazak. Više nisu u fazi “aktivne potražnje” jer su već pronašle ono što je im je bilo potrebno svih ovih godina – sebe, pravu sebe. I ispostavilo se da su takve – prave, vrlo interesantne i zanimljive svima. Pa… skoro svima. Žene poslije četrdesete nisu tetke!

One nose duže suknje zato što je to elegantno i ženstveno. Ali one nose i kratke suknje… i traperice…i bižuteriju… Žene poslije četrdesete prestaju brojiti kalorije. Zato što ljubav, interes, pokret, životnost i inspiracija pomažu puno bolje od fitness centara i plastičnih kirurga. Pa da, to i jest razlog zašto su postale tako lijepe.

Žene poslije četrdesete nemaju se potrebu dokazivati – “imam dijamante”. Bitno je da se to njima sviđa. Žene poslije četrdesete ne žele znati o “modi” i “trendu ove sezone”. Žele biti lijepe zbog sebe. One su trend same za sebe. Žene poslije četrdesete znaju cijeniti svaki minut, svuda stižu na vrijeme, nigdje ne kasne, jer nigdje ne žure. One postižu. One se bore. One jednostavno – žive živo,piše Pult

Loading..

loading...

Facebook komentari