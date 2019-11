Pet sigurnih znakova koji vam govore da je pravo vrijeme da date otkaz

Stručnjakinja za transformaciju performansi Vesna Grubačević pomogla je mnogim radnicima da naprave što bezbolniji prijelaz između poslova te preporučuje da odu na godišnji odmor kako bi razmislili o tome što ih muči i zatražili savjet od nekoga objektivnog, tj. ne nužno od prijatelja ili porodice.

“Prijatelji su dobronamjerni, ali njihovi savjeti će se zasnivati na njihovim vlastitim strahovima, prosudbama i vjerovanjima, tako da morate biti sigurni da donosite odluke koje odgovaraju vama. Na ovom je svijetu moguće puno toga, pa izbjegavajte da vas drugi ljudi ograničavaju strahovima i sumnjama”, kaže ona.

Prema stručnjaku za upravljanje ljudskim resursima Michelle Gibbings, ljudi imaju više izbora nego što misle.

“Uvijek postoje opcije da radite ono što biste željeli da radite. Kada sam napustila korporativni posao, ljudi su me pitali kako mogu sebi priuštiti da ostavim izvrsnu platu da bih vodila sopstveni posao, ali to je jedna od najboljih stvari koje sam ikada napravila, jer sada radim ono za šta sam rođena da radim”, istakla je Gibbings.

Opada radni učinak

Možda ste vrhunski radnik, ali u posljednje vrijeme svoju aktivnost ste sveli na goli minimum, stalno gledajući na sat kada će proći radno vrijeme.

“Kada dođete do te faze, to počinje da utječe na vašu reputaciju, jer drugi mogu da vide da vaše performanse opadaju”, kaže Gibbings.

Prirodno je da vam nedostaje motivacije ponekad, ali ako se to stalno dešava, to je onda ogroman problem.

Izostanak napretka

Ukoliko osjećate da svakog dana gurate Sizifov kamen uzbrdo, uz malo napretka u karijeri ili prilika za učenje, to je već ozbiljan alarm.

“Radni svijet se stalno mijenja tako da morate biti u toku s promjenama na svom polju”, kaže Gibbings.

Prema nekim istraživanjima, procijenjeno je da je gotovo 60 posto uposlenika odustalo od posla zbog ograničenja u vezi s napredovanjem u karijeri.

Izgarate, a ne cijene vaš rad i trud

Često je problem previše rada i previše radnih sati. Istraživanje Instituta u Australiji za 2018. godinu provedeno na 1.459 osoba otkrilo je da radnici prosječno imaju 312 sati neplaćenog prekovremenog rada godišnje, što iznosi šest sati sedmično.

“Morate sebe staviti na prvo mjesto. Žrtvovati sopstveno mentalno zdravlje ne vrijedi”, kaže Gibbings.

Izgaranje se često javlja zbog toksičnog radnog okruženja, napominje Gibbings, kao i zbog šefa koji omaložava vaš rad i trud ili zbog agresivne i neugodne radne kulture.

Gubite samopouzdanje

Mnogi profesionalci potcjenjuju koliko je važno da se njihove lične vrijednosti usklade s vrijednostima kompanije.

“Ne možete promijeniti to ko ste, pa ako uđete u radno okruženje i ako ono zahtijeva da budete nešto što niste ili ako kompanija proizvodi nešto sa čim se temeljno ne slažete, to je kao da ste prodali svoju dušu. To vam zna nanositi mentalnu štetu i uništiti samopouzdanje”, kaže Gibbings.

Cinizam

Još jedan dobar razlog da odete jeste trenutak kada postanete cinični, negativni ste prema kolegama i prema novim idejama.

“Žalite se na sve, ništa nije dovoljno dobro i povlačite sve ostale prema dnu zajedno sa sobom. Počinjete gubiti povjerenje u kolektiv s kojim radite, tada je vrijeme da odete”, kaže Gibbings, prenosi “Klix“.

Loading..

loading...

Facebook komentari