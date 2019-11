Zubar siromašnima poklanja novi osmijeh, a fotke transformacija su čista sreća

View this post on Instagram

Quando tudo faz sentido… uma conexão com a odontologia e seu verdadeiro significado. Não fiz odontologia pra cuidar de dente… mas sim pra cuidar de gente. Despertar sorrisos,sem relação comercial, apenas por AMOR, nos conecta com algo maior… um dia , sorrir será para todos e as lágrimas cairão de alegria, apenas por poder sorrir❤️ @por1sorriso SEMPRE ✨#odontologia #odonto