“Udebljala se 80 kila, ali…” Devet trenutaka u kojima su ovi ljudi znali da im je brak gotov

Koja to kap može preliti čašu kada je u pitanju ljubav? To su otkrili korisinici popularne stranice Reddit koji su pokrenuli zanimljivu raspravu pod nazivom “Trenutak u kojem ste znali da je vaš brak gotov”. Iskreno su s ostalim korisnicima podijelili svoje priče o razvodu, a u nastavku pročitajte neke o kojima se najviše raspravljalo, piše Zadovoljna.

1. Moja bivša žena udebljala se 80 kilograma tijekom 10 godina braka, ali nikada mi to nije smetalo i nikada nisam komentirao njezinu tjelesnu težinu. Jedan dan isprobavao sam prastari dres svog omiljenog kluba i bio mi je uzak jer sam nabacio par kila. Rekao sam da ću morati kupiti veći dres, a ona je na to odgovorila: ‘Nećemo trošiti novac na tvoj glupi dres. Morat ćeš smršavjeti.’

2. Nije želio raditi. Napravio bi veliku paradu oko traženja posla, napisao molbe i onda ih sakrio u autu i nikada ih ne bi predao. Kap koja je prelila čašu bio je trenutak kada sam pronašla molbe u automobilu.’

3. Saznala sam da ima ljubavnicu. Umjesto da odmah ostavim idiota rekla sam da ćemo pokušati popraviti brak i tražila da ostavi ljubavnicu. Odgovorio mi je: ‘Ali što ako ti i ja ne uspijemo?’ Tu sam pukla.

4. Nije bila religiozna kada smo se upoznali. Deset godina kasnije rekla mi je da ću ići u pakao zato što vjerujem u dinosaure.

5. Varala me, ali mislio sam da ćemo ipak uspjeti spasiti brak. Šest mjeseci kasnije zaprijetila mi je razvodom jer sam se pristojno ponašao prema konobarici u restoranu. Kada smo došli doma, rekao sam joj da je naš brak gotov. Sljedeći dan otišao sam kod odvjetnika i predao papire za razvod. Vratio sam se u restoran, tražio konobaricu broj telefona i danas smo sretno zaljubljeni i u braku. Hvala mojoj bivšoj što me gurnula u ruke ovoj predivnoj ženi.

6. Puštena sam doma iz bolnice zbog problema sa slijepim crijevom. Suprug me čekao u upaljenom automobilu nekoliko kilometara dalje. Nazvao je svog šefa i rekao da će uzeti slobodan dan kako bi brinuo o meni. U stvarnosti je odmah legao u krevet i cijeli dan igrao igrice. U kući nije bilo hrane i rekao je da neće ići u dućan jer misli da je to moja dužnost. Pitala sam ga može li napraviti večeru za nas, on se zbog toga posvađao sa mnom, a nakon toga sam mu rekla da mi takve stvari ne trebaju u životu. ‘E pa onda se možemo razvesti’, rekao je. ‘Može’, odgovorila sam mu.’

7. Odlučio sam u petak srediti sve kućanske poslove kako bismo imali opušteni vikend. Usisao sam stan, obrisao prašinu, oribao WC, oprao i objesio dvije ture veša, promijenio posteljinu, otišao u nabavku špeceraja, dočekao je sa skuhanom večerom. Njezina reakcija: ‘A zašto nisi oprao suđe?’

8. Šest tjedana nakon vjenčanja pitao me smije li ići na spoj s kolegicom. Odmah smo pokrenuli razvod.

9. Bili smo u zajedno 6 godina i čitavo vrijeme jedna njezina prijateljica govorila je da nisam dovoljno dobar za nju, da ne zarađujem dovoljno i da će nam zbog toga život biti grozan. Nikada nisam bio bogat i novac mi nije puno značio, nalazio sam sreću u drugim stvarima. Jednog dana rekla mi je da će me ostaviti ako ne nađem bolje plaćeni posao. Ja sam ostavio nju isti dan.

Od tada je prošlo 10 godina. Bio sam na poslovnom putu sa svojom divnom ženom i pogodite tko nas je posluživao u baru prije leta? Moja bivša i njezin najbolji prijatelj. Dao sam im napojnicu i rekao: ‘Izgledate kao da vam ovo treba više nego nama.’ Najbolje pivo koje sam ikada popio.

Nikada se nemojte zaljubiti u nečiji stil života, njihove stvari i bankovni račun. Zaljubite se u osobu koja će biti vaš najbolji prijatelj i nikada vas neće iznevjeriti.

