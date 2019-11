Kakve žene priželjkuju? Strijelčevi traže mudre, Lavovi vijerne…

Ovan

Ukoliko postoji “čist” tip Ovna, on može biti vrlo poželjan za sve vrste bližih kontakata. Pripada onoj grupi muškaraca o kome maštaju sve devojke.

Ima jednu romantičnu predstavu o onome što želi od svoje žene ili od žene uopšte: na prvom mestu žena mora biti lepa, pametna, pa tek onda dobra.

U mišljenju je kovencionalan, tako da ni u ljubavi ne popušta “boemskom” tipu romansi. Od žene koju izaberu, traže visoku moralnost u svakom pogledu, iako se često i sami, ne pridržavaju tih normi. U stvari, on ne podnosi nikakvu vrstu slučajnih “ljubavnih afera”. Vrlo je otvoren, ali uvek traži i neku vrstu zadovoljstva izvan kuće: najčešće je to se*s, jer ukoliko ga to u kući ne zadovolji, on će ga potražiti na drugoj strani.

Muškarac Ovan je ponosan, potpuna je ličnost i kroz ceo svoj život slaće ženi romantične pozive. Njegov najveći problem u braku je kako da zadovolji svoju romantičnu koncepciju fizičke ljubavi. Na tom polju ima gotovo nezajažljive apetite koje ne može da sublimira. Žena koja želi Ovna za muža, može računati na dugovečnost ove veze, samo ako se sa njim uskladi fizički, odnosno, se*sualno.

Bik

Kao suprug, Bik ima najbolje osobine od svih u Zodijaku. Postoje neki opisi Bika kao nemoralnog, međutim, ovo može biti istina samo ako se ima u vidu njegova jaka potreba da zadovolji svoj intenzivan fizički život. On je blag, dobrodušan i veran. Nikada neće zanemariti svoj dom i porodicu zbog bilo kog drugog interesa. Ovaj tip obožava svoju ženu i decu i izuzetno se trudi da im obezbedi najbolje uslove života, obrazovanje, odeću i zabave koje nudi svet.

Ovaj tip muškarca najčešće se ženi devojkom koja je boljeg materijalnog i socijalnog položaja od njega, zato što je rukovođen ambicijom da uspe i da se kreće u višim društvenim krugovima. Venera mu daje izuzetan smisao za lepo, što doprinosi tome da Bik uvek za sebe traži lepu i zgodnu ženu. Oni obožavaju da drugi zavise od njih i vole da se osećaju da sami sve pružaju ženi i deci. Kad se jednom oženi, teško se razvodi.

Blizanci

Ovo nije tip posesivnog muškarca, niti je tip za posesivnu i strastvenu ženu. Ovi muškarci su interesantne osobe, talentovani, intelektualni i društveni. Mnogi muškarci ovog znaka su novinari, pisci ili naučnici. Njihov porodični život je oskudan. On traži ženu koja će pratiti njegove mentalne interese. Želi da promeni njenu okolinu i način života, ma kakav da je.

Žene ovog muškarca moraju naučiti da se mire sa njegovim generalnim interesom za druge ljude i za druge žene. Voli da flertuje, ali ti njegovi izleti u stvari nikada nisu ozbiljni. Ako pronađe ženu koja može dati smisao i smer njegovom životu, ali koja ga ni na koji način neće sputavati, niti vršiti pritisak na njega, brak sa njim bi mogao biti uspešan.

Rak

Muškarac Rak nije osoba sa kojom je život lak, uprkos opštem uverenju da su Rakovi, kao zodijački znak, vrlo prijatne osobe. Ovaj tip je mogiće podeliti u dve grupe: u prvu spadaju muškarci koji vole svoju kuću, ali su naporni, cepidlake i kritični. U drugi tip spadaju pasivni, lenji i nezainteresovani muškarci koji se najčešće žene iz koristi, nasleđa ili zbog položaja, odnosno, iz bilo kog razloga koji će im na lak način pružiti sticanje dobara ili položaja. Naravno, ovaj tip je zanimljiv i simpatičan, ali samo onda kada to sam izabere. Međutim, bilo koji muž Rak, ma kom tipu da pripada, provodi u svojoj kući mnogo više vremena nego ostali muškarci.

Gaji duboki tradicionalni osećaj za dom i porodicu i ima mnogo od kvaliteta koji se odnose na ženu ovog znaka. Promenljivost i sentimentalnost mogu se razumeti kao karakterne crte jedne žene, ali kada se radi o muškarcu, ove osobine nisu baš idealne, posebno kada se jave u velikim dozama. Iako voli i ženu i decu, on u suštini, ničim nije do kraja zadovoljan: uvek može naći nešto što bi kritikovao ili na šta bi se žalio. Ovi ljudi su jako senzualni i traže neprekidnu erotsku stimulaciju. Po pravilu su dovoljno verni, ukoliko su njihove želje zadovoljene kod kuće. On je i plašljiv, te zato izbegava opasnosti kad god je to moguće.

Lav

Muškarac Lav ulazi u bračni život sasvim zbunjen. Sposoban je da mnogo zaradi i voli da se to vidi i na deci i na njemu. On je neverovatno ponosan, ali ne samo na njih, već pre svega na samog sebe. Zahteva da je uvek u centru pažnje i želi da se sav porodični život vrti oko njega kao planete oko Sunca. Vrlo je ljubazan, simpatičan i posvećen porodici, ali na svoj način. Nikada, međutim, neće tolerisati nepoštovanje sopstvene ličnosti ili nered. U svojoj glavi on unapred fiksira šta je dužnost njegove žene i dece. Njegov ljubav je duboko romantična i vrlo apsorbujuća, zato što veruje da ima prava na sve njih. Iako je vrlo strastven, on će često beskrupulozno tražiti avanture sa drugim ženama, kako bi se potvrdio kao muškarac.

A pošto je u principu konzervativan, nikada pored sebe ne bi mogao da podnese ženu koja bi se isto tako ponašala. Ona mora imati skrupula u svakom pogledu i mora biti van svake sumnje. Pošto je u njegovoj prirodi da sudi, pre drugima nego sebi, izabraće ženu koja ima najviše standarde savršenstva. Prosečan Lav je dobar muž. Njegova plemenitost, dobrota i strastvena lojalnost u velikim životnim pitanjima i njegovo zaista veliko srce čine ga vrlo sigurnim i zadovoljavajućim mužem za osetljivu, nežnu i ženstvenu ženu.

Djevica

U suštini, jedini pravi tip za ženu Devicu je muškarac Devica. On nije zainteresovan ni za ljubav, ni za strast, niti je posesivan. Oni su najčešće konvencionalni, konzervativni i prihvataju domaći život, jer je to deo društvene igre. Vole da vode svoj privatni život na prijateljskoj osnovi, kao da je u pitanju komercijalni odnos. U mnogim slučajevima, preferiraju da ostanu neženje, jer je to nekako prirodna osobina ovog znaka. U manjoj ili većoj meri, ova osobina karakteriše sve muškarce rođene u ovom znaku. Kao muževi, imaju mnogo osobina kao i žene Device. Jedna od dobrih stvari je ta što je to sposoban muškarac, koji obezbeđuje komforan i luksuzan život svojoj porodici. Možete biti vrlo kritičan, nezadovoljan, a nekad i dosadan zbog svoje hipohondrije. On čuva svoj dom i štiti svoju porodicu od materijalne propasti. Muškarac Devica, i kada nema ostalih loših kombinacija u horoskopu, nije suviše muževan.

On ima sasvim malu mušku dominaciju u svojoj pojavi i nastupu. Nema strastvene potrebe i njegov najdublji domet u ljubavi je flertovanje ili naprosto samo ljubavna predigra. Nikada neće ni pokušati da bude strastveni ljubavnik, a njegov pogled samo na prosečnu se*sualnu aktivnost, nije baš mnogo entuzijastičan.

Vaga

Ono što je rečeno za Vage kao supruge, ne može se reći i za Vage muškarce, jer oni ni u kom slučaju nisu “laki” ljudi za zajednički život. Po temperamentu njima baš ne odgovara domaća atmosfera i bračni život, ali i pored toga, oni su vrlo strastveni, okrenuti tradiciji, pa tako ni brak ne potcenjuju. Vaga suprug je razuman, on je rođeni sudija u svemu, i nijedan zodijački znak ne može sa toliko mudrosti urediti svoj život kao on. Jedna od njegovih najvrednijih vrlina je da sudbinu svoga doma drži u svojim rukama: nijedan drugi zodijački znak nema tu sposobnost.

Niži tip Vage nije dovoljno inteligentan, površan je i nezainteresovan. Pozitivan tip obezbediće sve za svoju porodicu, a svojoj ženi pružiće kako eleganciju i luksuz u odevanju i nakitu tako i u kući. On je sposoban da bude vrlo strpljiv, ali i vrlo strastven. Za njega je ljubav velika umetnost. Ovaj tip muža može biti jako razočaran ukoliko ne nađe partnerku koja može adekvatno odgovoriti njegovim strastima. Ali čak i kada ima dobrog partnera, Vaga će ponekad tražiti izlete sa strane. Međutim, on se nikada prvi neće setiti razvoda, čak i ako je njegov porodični život loš i bez uzbuđenja.

Škorpija

Sa njim je najteže ostvariti bračnu harmoniju ili uspešan zajednički život. Jedini način na koji je to ipak moguće izvesti je da njegova supruga bude uvek u senci i da ga slepo prati u svim njegovim nastojanjima. Ne podnosi dominantne žene u bilo kom pogledu. On je tipična staromodna duša, u kući je tiranin, kao i u ostalim vidovima društvenog komuniciranja. Njegove ljubavne reakcije su toliko snažne i ekstremne, da je nekad sklon i nasilju. Međutim i ovaj znak ipak ima nekoliko šansi za sreću. Pre svega, on je često vrlo uspešan na svom poslu i sposoban je da izdržava sam, svojim radom, i ženu i decu, koju najčešće obožava. On je vrlo posesivan i ljubomoran muškarac.

U stvari, bez obzira na to koliko ljubavi i pažnje mu je poklonjeno, on će uvek imati razloga za sumnju i stalno će verovati da i žena i deca i poslovni prijatelji rade protiv njega. Iako najčešće sve umišlja, u neku ruku to će biti njegov primus motor. U dubini, njegovi osećaji za ženu i decu su zaista plemeniti, ali on nikada neće naučiti da ih izrazi na pravi način. Njegova sebična ljubav zagorčavaće život i njemu i drugima. Se*sualna nezajažljivost takođe je deo njegove prirode. Njegove želje su ogromne, a zadovoljstvo koje želi takođe. U pitanju moralnosti načela je kao i sa ženom ovog znaka.

Strijelac

Ovaj tip muškarca zahteva mudru i taktičnu ženu. Ovo je, u stvari, karakteristika svih muževa, ali sa tom razlikom što su Strelci pomalo cepidlake i mnogo su skloniji primećivanju lošijih strana i grešaka svog partnera. Nije baš “rođen” za bračni, odnosno, porodični život. Njegov interes za svet je ogroman. Po prirodi je human, tako da će na neki način učestvovati u radu raznih društvenih organizacija i u rešavanju praktičnih problema svoje zajednice. On je, u svakom pogledu, čovek javnosti. Toliko je megaloman da mu često sopstveni život izgleda mali i nezanimljiv. Ukoliko se njegovi ukusi promene, ne vidi zašto bi nastavio sa izražavanjem simpatije prema nekoj osobi. Čak i ako mu ništa posebno ne smeta, život i ljubav posmatra samo kao deo sportske igre. Naravno, on je “jak” u braku.

Njegova žena mora biti široke svesti, oslobođena ljubomore i pomalo bezlična, čak i ako to nije njena prava priroda. Ona će morati da bude prava umetnica kako bi u svemu mogla da ga prati i da zadovoljava njegove interese. Sa ovim muškarcima nije teško živeti. Ali zbog njihovog nedostatka osećaja, velikog nestrpljenja za bilo šta što je ograničeno ili strogo utvrđeno pravilima, supruga ovog tipa moraće da proširi svoje horizonte, kako bi sa njim bila na ravnoj nozi. Njihove strasti su sportske i avanturističke. Oni su veseli i zanimljivi momci, koji ljubav doživljavaju kao srećnju okolnost. Svi njihovi osećaji i želje usmereni su na brzu i momentalnu akciju.

Jarac

Iako ovom tipu muškarca savršeno odgovara porodični život, on ni na koji način ne doprinosi njegovom duševnom ispunjenju. Ovaj tip muškarca pristaje na ženidbu, ali su njegovi lični razlozi za to najčešće sebični. Kao muževi, oni su izuzetno dobri zato što su ambiciozni i često vrlo uspešni u svom poslu, tako da mogu mnogo da zarade i da materijalno obezbede svoju porodicu. Oni ne daju baš mnogo slobode za akcije svojim ženama. Čak i kada u kući ima mnogo novca, oni se za svaki dinar moraju pitati. On je diktator isto koliko je i konzervativan, i kada je u pitanju trošenje njegovog novca, brzo može da padne u vatru. Žena je, u domaćinstvu u kome je on general, samo poručnik.

Kao general, on je precizan, tiranin, destruktivan i nerazuman, krši sva prava kada nisu u skladu sa njegovim željama. Sve se mora podvrći krutoj i strogoj disciplini. Nije baš idealan emotivni partner za svoju ženu, jer nema ni sposobnosti ni želja da sebe sa nekim deli, i da napravi atmosferu zadovoljstva i uživanja. Njegove strasti su jake ali i brze. Naravno, sve ove loše osobine mogu biti ublažene od strane mudre, nežne i strpljive žene.

Vodolija

On je najdivniji i najplemenitiji muž od svih zodijačkih znakova. Nije plameni ljubavnik, njegovo srce nije vatreno, ali je pošten i iskren. Ali, iako su društveni, simpatični i blagi, oni brak shvataju kao deo društvene šeme. Kako su kooperativni, oni mogu usrećiti ženu kojom se ožene. Promišljeni su, savršeni džentlmeni u svakom pogledu, a prema svojoj ženi i deci se odnose i sa poštovanjem i pažnjom. Međutim, sliku o njima kvari izvestan stepen bezličnosti.

Izgleda da mnoge žene više vole posesivnije i dominantnije tipove muškaraca no što je to slučaj sa Vodolijom. Njegova bezličnost može se učiniti kao nezainteresovanost, koju nijedna egocentrična žena ne može da podnese. U svakom slučaju, idealno bi im bilo da se žene sa vrlo pametnim ženama, intelektualkama, koje isto kao i oni imaju i svoju profesiju i karijeru.

Ribe

Muž Riba je pun nesumnjivih dobročinstava za ženu i decu. On je jedan od najomiljenijih i najpažljivijih muškaraca, koji svoju ženu predstavlja sa učtivošću. U kući provodi više vremena nego ostali muškarci, osim možda muškarca Raka, ali on nije u stanju da svoju porodicu obezbedi, pa iako često želi da svoju ženu obraduje, on zapravo nema šta stvarno da joj da. A što je najgore, i on ponekad gubi smisao za realnost. Njegovi snovi, pojmovi i ideje, izgledaju stvarni samo njemu. Nesposoban je da se nosi sa mnogim životnim problemima.

Ove karakteristike nisu baš poželjne za brak, posebno kada se radi o borbi za egzistenciju. Njegovi osnovni nedostaci su gubitak stabilnosti, snage i energije. A sve ovo tako je bitno za čoveka koji stupa u brak i od koga se očekuje da izdržava porodicu. Ukoliko nađe stabilnu i odlučnu ženu koja će moći da ga usmerava na pravu stranu, život sa njim mogao bi biti divan. Muškarci Ribe su senzualni i traže zadovoljavajućeg partnera za druženje, ali i za se*s. Njemu je se*sualno zadovoljstvo od izuzetne važnosti i tražiće ga čitavog života, piše “Lovesensa“.

