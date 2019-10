Zatekla je lisicu u svojoj kuhinji, a njeno ponašanje je iznenadilo

Njezina maca obožava lutati, a ona joj ostavi otvoren prozor kako bi se noću mogla ušuljati i spavati na toplom. No kada se jedne večeri spustila u kuhinju, ugledala je par ušiju koje nisu izgledale kao uši njezine mace. Pomislila je kako nije dobro vidjela, no kada se približila, shvatila je da se radi o lisici, prenosi index.

Njezina maca počela je siktati na lisicu, misleći da će je tako istjerati iz krevetića, no to se nije dogodilo. Lisica je bila vrlo pitoma i nije joj smetao ljudski dodir. Žena je ovu priču podijelila na internetu, a mnogi su se ljudi složili da je lisica pitoma jer je živjela u blizini nekog čovjeka. Nadamo se da je malena pronašla put do svog doma te da je u sigurnim rukama.

