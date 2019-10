Mjesečni horoskop za novembar 2019. godine

Ovan

Posao

I dalje ćete tokom novembra odnosno, u prve tri nedelje meseca biti usmereni na međuljudske odnose kada je teritorija posla u pitanju. Sa druge strane vrlo ste energični u zastupanju svojih stavova i nećete dozvoliti da vas neko ili nešto natera da ustuknete. Pored toga, mogući su prekidi raznih ugovora ali isto tako i razmišljanje o sklapanju novih.

Sa obzirom na to da je tranzitni Merkur retrogradan u znaku Škorpije preporuka je da nove poduhvate ostavite za decembar a da se trenutno bavite obavezama koje su u toku ili da posvetite pažnju odnosno da preispitate ono za šta mislite da je regulisano i završeno.

Što se tiče finansija sve vreme stagnirate odnosno dinamika prihoda nije onakva kakvu ste očekivali. Tranzitni Merkur se nalazi u vašem prirodnom osmom polju što znači da je misao okrenuta ka kreditima i pozajmicama što ćete pokušati regulisati.

Neki pripadnici vašeg znaka će biti u prilici da vrate neka svoja dugovanja a pored toga ovo je period kada će neko od bliskih osoba, moguće čak i partner zatražiti vašu podršku u finansijskom smislu.

Ljubav

Na polju ljubavi zauzeti pripadnici vašeg znaka do devetnaestog novembra su u napetom odnosu sa voljenom osobom a to je nešto što se nastavlja od oktobra.

Pojedini ovnovi će odlučiti da stave tačku na partnerstvo jer su izgubili strpljenje za održavanje harmonije i balansa ili će jednostavno postaviti ultimatum suprotnoj strani na kojoj će biti da odluči šta će dalje.

Slobodni pripadnici vašeg znaka se interesuju za osobu koja je nedavno prekinula ozbiljnu relaciju, ovo je neko ko je najverovatnije rođen u vazdušnom znaku i sve vreme pokušava privući vašu pažnju.

Vi ste zainteresovani bar što se tiče samog početka samo za avanturu pa ćete biti otvoreni i direktni.

Zdravlje

Što se tiče zdravlja u novembru je sigurno da će vam nedostajati energije zato je neophodno da jedan deo vremena odvojite za odmor i relaksaciju i da izbegavate stres.

Proverite urinarni trakt.Blizanci

Posao

Finansije vam zadaju brige, nikako da se opustite I da stanete na “zelenu granu” a doslovn svaki dan donosi neku vrstu promene na ovom polju. Imajte na umu da što više pokušavate da uspostavite neki red u ovom segment, to će vam se činiti da su troškovi veći a prihodi ih ne mogu ispratiti.

S obzirom na to da je vaš vladar, Merkur, tokom čitavog meseca novembra, odnosno u prve tri nedelje, retrogradan, tako da će se neki pripadnici vašeg znaka vratiti na nekadašnje načine zarade a pojednini Blizanci mogu očekivati I povrat novčanih sredstava.

Pored toga, ova pojava će sasvim sigurno doprineti obnavljanju raznih kontakata iz prošlosti, a daje vam priliku da se dublje unesete u nešto što ste možda nekada samo površno prešli, jer je sada Merkur u znaku Škorpije I radi se o mogućnosti fokusa na jedan cilj.

Što se tiče, konkretno, posla, ovde je situacija zanimljiva, zato što ćete se suočiti sa obavezama koje su odavno iza vas, a to će vam sada ipak prijati, bez obzira na to što ne volite mnogo da se vraćate unazad.

Imate priliku da realizujete nekadašnje planove, ali je preporuka da nove ciljeve ostavite za budući period. Ukoliko je ovo vreme kada morate potpisati neki ugovor, nešto legalizovati, započinjete privatni biznis, savet je da, ako ste u mogućnosti, to prolongirate.

Ljubav

Na polju ljubavi, situacija je složena za zauzete pripadnike vašeg znaka. S obzirom na to da je novembar mesec u kojem tranzitni Jupiter završava putovanje kroz vaše prirodno polje partnerstava, pojedini Blizanci će odlučiti da stave tačku na partnerstvo u kojem su se do sada nalazili.

Ipak, budućnost će zaista dati priliku za promenu odluke, odnosno, pokušaj pomirenja, ali to već zavisi od toga koliko su obe strane spremne na dogovor. Slobodnim Blizancima.

Od drugog novembra, kroz polje međuljudskih odnosa, javnosti ai I partnerstva, prolazi Venera, koja će, za početak, dati priliku za izmirenja sa onima sa kojima nisu u dobrim odnosima, ali I šansu za novu ljubav.

Zdravlje

Kada se radi o zdravlju, neophodno je da povete računa o ishrani, to jest, pokušajte poboljšati režim iste.

Iscrpljenost.Rak

Tranzitni Mars će I tokom jedanaestog meseca biti u napetom aspektu sa vašim Suncem, što govori o zaista velikim naporima koje već neko vreme ulažete u sve što započnete. Ovo je period u kojem ćete aktivno raditi na poboljšanju finansija, a dešavaće se I troškovi koji su afektivnog karaktera, što zapravo I nije vaša priroda u osnovu kada je novac u pitanju.

Mnogi Rakovi se bave I temama poput nekretnina, stambenog pitanja, zato su moguće selidbe, rešavanje dugoočekivanog kredita za kupovinu stana ili kuće…

kako se Mars nalazi, do devetnaestog novembra u vašem polju doma, neophodno je da “povučete ručnu” kada su međuljudski odnosi unutar porodice u pitanju. To znači da sada nije preporučljivo da namećete svoju volju ukućanima, jer ćete izvući deblji kraj.

Neka vam prioritet sada bude fizičko doterivanje doma, ako ništa drugo.

Mars je od treće nedelje meseca u vašem prirodnom petom polju, pa ćete se baviti pitanjima ljubavi. S obzirom na to da ovo polje predstavlja I hobije, sport, sve ono što se voli I ne mora nužno predstavljati ljubav u smislu partnerstva, ovo je odličan period za usmeravanje energije na sve navedeno.

Neko od RAkova će se ozbiljnije posvetiti nekom svom hobiju, razmišljati I o unovčavanju istog, drugi će biti izuzetno aktivni kada je sport u pitanju, u profesionalnom kao I u rekreativnom smislu.

Oni koji su roditelji bi do kraja meseca mogli imati problem sa poslušnošću dece koja će pokazati veliku tvrdoglavost.

Ljubav

Na polju ljubavi, ukoliko ste u vezi Ili u braku, preporuka je da se ne bavite detaljima koji vam smetaju kod partnera.

Generalno, kako god da se okrene, partnerstvo je teritorija koja će na neki način biti pod ispitom, u smislu tolerancije, ljubavi prema partneru I suprotno. Osetićete se, u jednom trenutku, veoma važno voljenoj osobi, a već u sledećem ćete imati utisak da ste daleko od prioriteta.

Devetnaesti novembar donosi rasterećenje I daleko bolju komunikaciju I razumevanje sa voljenom osobom. slobodni pripadnici vašeg znaka su u uzbudljivom periodu. Za početak, uz određene provokacje, jedan osoba iz bliskg okruženja će sasvim sigurno privući pažnju velikog broja slobodnih Rakova.

Ovde čak može doći I do sukoba, međutim, sada će takva vrsta strasti Ipak prijati a vremenom bi se različiti stavovi mogli pomiriti I kraj meseca doneti novu romansu.

Zdravlje

Što se tiče zdravlja, bilo koja vrsta zdravstvenog, tekućeg problema iziskuje dodatnu pažnju.Lav

Posao

Komunikacija vam je prilično naglašena u prve tri nedelje meseca, a neko će to shvatiti I kao verbalnu agresiju. Zato je preporuka da povedete računa o tome na koji način se obraćate okolini, koje reči birate I slično, naročito kada se radi o poslovnom okruženju, kolegama I autoritetima.

Devetnaestog novembra, Mars ulazi u vaše prirodno polje doma. Kako ova planeta predstavlja aktivnost, argesiju, sukobe, dobro bi bilo da njegovo prisustvo na teritoriji na kojoj mu nije mesto iskoristite za fizičke aktivnosti u smislu premeštanja rasporeda nameštaja, zatim popravke u domu, ali su mogući I novi kvarovi (pazite na kućanske aparate) kao I rasprave sa ukućanima.

Neki Lavovi bi mogli imati problem sa jednim od roditelja. Ako imate nerešena pitanja nekretnina, sada je dobar trenutak da ih sada pokrenete, posebno kada se radi o prodaji. Kupovina nije preporučljiva.

Na polju partnerstava, za one koji zauzeti, do devetnaestog novembra ste u veoma dobrim odnosima sa voljenom osobom. to su dani u kojima vlada harmonija, podrška Venere u Strelcu u prirodnom polju ljubavi. Planiraju se I putovanja, a biće realizovana samo ona koja su dogovorena do kraja leta. Sve ostalo se prolongira.

Ljubav

Mars u Škorpiji pravi napet aspekt na vaše Sunce I zato će dolaziti do različitih mišljenja, nesporazuma u partnerstvu I to sve od treće nedelje novembra. Ništa fatalno, ali je savet da imate strpljenja I razumevanja za suprotnu stranu, kasnije će vam zbog toga biti drago.

Slobodni Lavovi su ovog meseca pod srećnom zvezdom. Dva benefika, Venera I Jupiter se udružuju u polju ljubavi I donose zaista veliku šansu za veliki broj rođenih uvašem znaku da promene svoj emotivni status.

Važno je samo osvrnuti se oko sebe ali I povesti računa o svojim kriterijumima jer su sada malo viši nego inače. U svakom slučaju, novembar je mesec koji vam donosi bogat društveni život.

Zdravlje

Što se tiče zdravlja, ono je stabilno, ali od druge polovine meseca su mogući kardio-vaskularni problemi, lupanje srca, kao I problemi sa želucem.Devica

Posao

Imate snažnu motivaciju da popravite svoje finansije, a to je trend koji vas većneko vreme prati. Neće ići baš lako jer kako novac bude stizao, tako će I odlaziti na različite strane. Prirodno skloni perfekcionizmu, uzrujaće vas nemogućnost kontrole okolnosti u kojima se budete nalazili.

Nešto bolja situacija je od druge polovine meseca, ali ćete I dalje biti nezadovoljni. Kako se tranzitna Venera sada nalazi u vašem prirodnom polju doma, velikoj većini Devica će neko o d porodice priskočiti u pomoć kao podrška.

Na polju posla ćete se povremeno osećati nelagodno, a trebaće vam dosta energije da izgurate ono što ste zacrtali. Vaša planeta, Merkur, je u retrogradnom hodu u znaku Škorpije I nalazi se u vašem prirodnom polju komunikacije, saobraćaja ali I papirologije.

Ukoliko vas očekuju potpisivanja ugovora tokom novembra, dogovori na kraju iz nekog razloga, neće biti ispoštovani. To znači da I vi sami od nečega možete vremenom odustati.

Ljubav

Zauzete Device traže bezuslovnu podršku voljene osobe, ali isame znaju da je taj pojam nedostižan. Što više budete instistirali na tome, kao I na savršenosti, suprotna strana će pokazivati svoje nesavršenosti, nesveno, u želji da zadovolji vaše potrebe. Popustite s pritiskom.

Neki pripadnici vašeg znaka, koji su zauzeti, su na kraju priče. Oni koji su još uvek slobodni, tokom novembra susreću osobe koje su im nekako poznate, iako se nikad nisu videli ranije. Razlog je taj što vam se vraćaju ljudi sa kojima ste karmički povezani.

Savet je da se strpite sa ulaskom u vezu.

Zdravlje

Problemi sa hormonima.Vaga

Posao

Novembar je mesec u kojem ćete sigurno biti na svim stranama kada su poslovne obaveze u pitanju. Dosta napora ulažete, a imate utisak da ste sve umorniji, bez nekog velikog I značajnog rezultata. To jeste slučaj ali I sami znate da je da uz napor I trud dolaze I nagrade ali uz strpljenje.

Ovo je važan mesec kada su autoriteti u pitanju. Moguće su smene šefova, direktora ali I sukobi sa istima, jer pokušavate isterati neku svoju pravdu. Možda I jeste u pravu, ali sada nije pravi trenutak.

Oslonite se na uticaj vaše vladajuće planete, Venere, koja je u prirodnom treem polju. Ona vas sada štiti od naglih verbalnih ispada I omogućava vam da se držite diplomatije.

Neke Vage će sada poželeti I da se dodatno obrazuju, ili će posao iziskivati dodatne veštine. Strpite se do treće sedmice meseca, kada prolazi Merkurova retrogradnost pa krenite u akciju.

Ljubav

Na polju ljubavi, vrlo ste optimistični I to prenosite I na voljenu osobu, kojja u poslednje vreme I nije nešto raspložena, više je povučena u sebe, nego što je za društvo.

S druge strane, Vage koje su u partnerstvu a nisu zadovoljne istim, obraćaju pažnju na drugu osobu. To može imati posledice koje im se neće dopasti. Vi ste tu da to promenite I ulijete dozu pozitivne energije.

Ako ste slobodni, društvene mreže, telefoni, sve će se to usijati tokom novembra meseca. Imaćete priliku da započnete kvalitetnu ljubavnu vezu, samo ukoliko ne budete neodlučni prilikom izbora.

Zdravlje

Umorni ste I moguće su povrede.

Preventivno posetite stomatologa.Škorpija

Posao

Tokom novembra, to jest prve tri nedelje, ćete biti prilično introvertni, odnosno povučeniji u sebe nego inače. Javiće se neki strahovi koji će, prvenstveno biti povezani sa poljem posla. Ako ste iz nekog razloga zabrinuti, pokušajte to prevazići jer razloga za strahove baš I nemate.

Od devetnaestog novembra, vladar vašeg znaka ulazi u vaše prirodno polje ličnosti I vreme je za jednu vrstu revolucije u vašem životu. Zauzimate se za svoje stavove, nekome će to izgledati navalentno pa čak I agresivno, što vas neće mnogo zanimati.

Imajte na umu da mnogi vaši planovi, koje sada sprovodite u delo, svoje rezultate pokazuju tek kroz vreme, dakle u budućnosti, tako se ne stresirajte ako nešto sada ne ide po planu.

U vašem znaku, tokom čitavog meseca, se nalazi Merkur, planeta komunikacije, kretanja, informacije. Kako će od trideset I prvog oktobra do dvadesetog novembra biti retrogradna, pa će vam se na mnogo polja dešavati ponavljanja, obnavljanja kontakata, veza I tako dalje. Mogući su I kraći putevi koje ste ranije planirali.

Sagledajte prošlost, jer sada imate priliku za novi ugao, a što se tiče planova za budućnost, budite obazrivi I strpljivi.

Ljubav

Na polju ljubavi, unosite strasti u odnos u kojem se nalazite. Kako je partner flegmatičniji od vas, ali jednako tvrdoglav, moraćete naći “zlatnu sredinu” da biste pomirili različite stavove I interese.

Slobodne Škorpije će se javiti ljubavi Iz prošlosti koju, iz ove perspektive, na neki način, idealizuju.

S druge strane, tu su I oni koji aspolutno žele nešto novo, a mesta mna kojima se može desiti ljubav su restorani, banke…

Zdravlje

Zdravsteno ste vitalni, preporuka je da se bavite sportom, makar rekreativno, ali se čuvajte povreda.Strelac

Posao

Još tokom jedanaestog meseca će Jupiter boraviti u vašem znaku, sada zajedno sa Venerom, pa će novembar sigurno biti kvalitetan, sa pozitivnom završnicom jednogodišnjeg tranzita najvećeg benefika zodijaka. Sve ono na čemu ste radili I čemu ste se nadali, sada mnogima može biti dato I to preko noći.

Nemojte se previše opuštati, uvek je potrebna doza opreza kao I odgovornosti. Ali je poenta da iskoristite momenat za sve ono što ste planirali uraditi u prethodnih dvanaest meseci, a to će dodatno podržati I retrogradni Merkur.

Pojedini Strelčevi će se odlučiti za zaokret u karijeri, jer žele neka nova iskustva. Prihodi su stabilni, ali vas drži doza straha, što je I očekivano jer se u ovom polju već duže vreme nalazi Saturn koji vas reoblikuje I radi za vas u smislu sazrevanja kroz finansije.

Ako ste u potrazi za poslom, sada ćete imati priliku da se zaposlite jer će vas kontaktirati potencijalni poslodavci iz prošlosti.

Ljubav

Na polju ljubavi, sa Venerom u polju ličnosti, vi jednostavno plenite dobrom energijom I entuzijazmom. Vrlo ste šarmantni, dobro raspoloženi I samim tim, odnos sa voljenom osobom.

S druge strane, boravak planete ljubavi u vašem znaku može doneti I flert sa strane kao I urušavanje harmonije u odnosu u kom se nalazite.

Slobodni Strelčevi imaju visoke standard, tome doprinosi I pažnja koju uživaju, ali zbog toga mogu ostati praznih ruku.

Zdravlje

Na polju zdravlja, generalno ste vitalni, ali su mogući problemi sa hormonima, šećerom I zbog toga je neophodna pažnja, odnosno kontrola.Jarac

Posao

Prvih dvadeset dana meseca ćete svu svoju energiju usmeriti na karijeru, sticanju bolje pozicije. Mnogi pripadnici vašeg znaka već duže vreme razmišljaju o promeni posla, odnosno o zaokretu u karijeri a upravo je novembar mesec u kojem će vam sinuti ideja u kom smeru želite da idete.

Trideset I prvog oktobra, Merkur okreće u retrogradni hod pa je preporuka da ipak svoje planove za sada razmatrate, da biste u budućnosti krenuli napred punom parom, jer će se u suprotnom desiti da brzo odustanete iz nekog razloga. Kako je ova planeta trenutno u vašem prirodnom jedanaestom polju, planove iz prošlosti sada možete ozbiljnije razmotriti jer će se mnogi realizovati.

Kako ste se u poslednje vreme prilično distancirali od okoline, posebno od prijatelja, sada je momenat da obnovite kontakte, redovnije se viđate a budite sigurni da će vam se neki prijatelji I sami javiti. Kako je Mars u znaku Vage do devetnaestog novembra I prolazi kroz vama veoma važno polje, a to je polje karijere, odnosno statusa. To u praksi znači da ćete se izboriti za svoje mesto u profesionalnom smislu.

Ponuda za napredovanje je vrlo izvesna, jedino što neće biti adekvatno ispraćena finansijama ali ćete to sada ostaviti po strani, jer vam trenutno ništa ne znači, ali vam je važno za reputaciju, to jest za imidž u javnosti.

Ljubav

Na polju ljubavi, zauzeti pripadnici vašeg znaka zaista daju sve od sebe da bi sačuvali harmoniju u partnerstvu u kojem se nalaze, to će ići nešto teže jer će suprotna strana imati vrlo malo sluha za ono što se kaže ili ih jednostavno neće razumeti.

Preporuka je da se nekako nađete na pola puta ili da jednostavno preskočite teme koje izazivaju nelagodnost.

Slobodni Jarčevi se interesuju za osobu koja je nešto starija od njih, tek što je izašla iz dugogodišnjeg partnestva I novembar može doneti tajnu vezu punu strasti.

Zdravlje

Kada je u pitanju zdravlje, neophodno je da posvetite malo vremena sebi, moguće je da padne imunitet usled nedostatka sna I prekomernog rada.Vodolija

U naredne tri nedelje meseca ćete se baviti pitanjima koja se tiči vaših uverenja, ali I planovima koji se već neko nalaze u vašim mislima a sada želite te planove sprovesti u delo. Bićete uspešni u tome, povoljan aspekt Venere, Jupitera I Marsa do devetanestog novembra, zato nemojte biti u neodumici, nego se pokrenite. Imaćete I podršku osoba visokog obrazovanja, ali I svojih prijatelja.

Takođe, ukoliko ste razmišljali I pokretanju novog posla, sada je vreme da počnete istraživati teritoriju, da biste od decembra mogli I nešto I započeti.

Finansije su stabilne, mada postoji već neko vreme jedna doza zabrinutosti na ovu temu. Konstantno imate utisak da novac negde curi. Tranzitni Mars u znaku Škorpije će od dvadesetog novembra prolaziti kroz vaše deseto polje, pa su na vidiku sukobi sa autoritetima, što bi se ipak moglo izneći.

Ukoliko do sukoba ipak dođe, razlog se nalazi u nezadovoljstvu koje vas duže vreme drži, a velika očekivanja, neispunjena isplivavaju na površinu. S druge strane, ovaj tranzit donosi I napredovanje Vodolijama, posebno ako je napredovanje prolongirano, do sada.

Veliki broj Vodolija ovih dana razmišlja da se priključi nekoj od humanitarnih organizacija, a neki će to I sprovesti u delo.

Ljubav

Na polju ljubavi, ukoliko ste zauzeti, povoljan aspekt nekoliko planeta u vatrenom I vazdušnom elementu će doprineti harmoničnom odnosu sa voljenom osobom. ako ste u prošlosti imali neke nesporazume, a niste ih raščistili, sada je, odnosno do devetnaestog novembra, trenutak da porazgovarate o tome.

Nakon toga, Mars će ući u napet aspekt sa vašim Suncem I nije preporučljivo da se tada izlažete riziku. Slobodne Vodolije su generalno nezadovoljne svojim emotivnim statusom, zato što ne primećuju nikoga ko bi se mogao izdvojiti po nekoj vrsti originalnosti.

Ipak, možete se prijatno iznenaditi polovinom meseca, kada će se pojaviti neko potpuno drugačiji u odnosu na one koje ste do sada sretali.

Zdravlje

Zdravlje je u redu, osim povremene nervoze I nesanice.

Teški snovi će vas iscprljivati I samim tim uticati na vaše raspoloženje ali I na produktivnost.Ribe

Posao

Tranzitni Jupiter je u znaku Strelca, tokom čitave ove godine I ostalo je još mesec dana do kraja njegovog boravka u ovom znaku. Za vas je Jupiter važan, jer vlada vašim horoskopskim znakom I samim tim utiče na dešavanja u svakodnevici, na jednom metafizičkom nivou.

Tokom novembra ćete imati priliku da finiširate sve ono što ste započeli u prethodnih godinu dana.

Neki pripadnici vašeg znaka će sada dobiti pohvale za rad I trud koji su ulagali, dok će s druge strane, jedan deo Riba dići ruke od onoga što su do sada radili I krenuti nekim drugim putem.

Ovde se može desiti da to bude trenutna odluka I da se vremenom vratite na staro. Zato, ako ste baš zagrejani za promene, nova iskustva, uradite to krajem meseca da se ne biste predomislili.

Ljubav

Kako je Jupiter u vašem prirodnom polju statusa, koje, između ostalog predstavlja I status veze, braka a u bliskoj prošlosti su se desile pojave koje govore o promenama na ovom polju, sad će neki pripadnici vašeg znaka odlučiti da stave tačku na trenutno partnerstvo.

Naravno, radi se o onim partnerstvima koja neko duže vreme trpe “udare” I nisu stabilna. Oni koji su u dobrim relacijama, punim obostranim razumevanjima, opstaju u vremenu, ali će ih dotaći tranzit retrogradnog Merkura koji izaziva nesporazume koje svakako možete zaobići ako razmislite pre nego što nešto kažete.

Slobodne Ribe se interesuju za osobu koja im je nadređena ili im jednostavno svojom pojavom predstavljaju autoritet.

Ovo je neko ko je na neki način stranac, drugačijeg mentaliteta, ponašanja I stava. Simpatije su obostrane, ali vam osoba iz prošlosti može pomrsiti konce.

Zdravlje

Tokom novembra je preporuka povesti računa o ishrani, kondiciji pa se informišite odakle I uz čiju pomoć započeti,piše Luftika

