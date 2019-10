Naučite pravilno rezati nokte na nogama: Izbjegnite nepotrebnu bol, urastanje i ružan izgled

1. Oštre makaze

Makazice za nokte i grickalica moraju da budu oštre, jer ako su tupe, postoji mogućnost gnječenja i lomljenja noktiju. Za nokte na nogama, koji su uglavnom čvršći i deblji, potrebno je koristiti čvršću grickalicu.

2. Dužina nokta

Nokti na nogama trebalo bi da se sijeku svakih šest do osam nedjelja, kako bi se izbjegli predugi nokti koji prilikom hodanja, odnosno udarca ili zapinjanja o neki predmet mogu da puknu kod korijena, što je jako bolno i ružno izgleda. Takođe, nokti ne bi trebalo da bude ni prekratki jer postoji mogućnost da dođe do urastanja. Nokat je najbolje odsjeći 1 do 2 milimetra van „posteljice“.

3. Način siječenja

Drugi način spriječavanja urastanja noktiju je metoda siječenja. Nokat treba da se siječe vodoravno, a ne u polukrug, i nikako nije poželjno da se nokti u uglovima previše skrate. Ivica nokta bi trebalo da bude malo van „posteljice“ na sredini i u uglovima. Neki ljudi sijeku nokte nakon kupanja, i to je sasvim u redu ako imate debele i tvrde nokte na stopalima. Svi drugi bi trebalo da ih sijeku kad su suhi, kako bi se izbjeglo njihovo savijanje i pucanje.

4. Turpija

Kod završnog uređivanja noktiju bitno je da turpijicom poravnate vrhove noktiju, jer ivice nakon siječenja znaju da budu veoma oštre, prenosi “Kurir“.

