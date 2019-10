Nije ljubomora: Ipak, reci koliko si ih imala dosad?

Zabavljate se više od tri mjeseca i umirete od želje da saznate odgovor na pitanje – koliko ih je imala dosad? Možda i nju kopka to pitanje. Šta sada? Hoćete li joj reći istinu ili lagati radi “mira u kući”? A šta je s njom? Mislite li da će biti iskrena?

O ovoj temi raspravlja se od kada je svijeta i vijeka. Nekad tiše, nekad glasnije, ali polemike o tome nikad nisu prestajale. Čak ni danas, u 21. vijeku.

Dugo se kroz istoriju čovječanstva moral žene vezivao za čednost i nevinost. I dug su put žene prešle da bi nevinost prestala da ih određuje kao ‘”poštene” ili ne, pišu “Vijesti.me“.

Teško da iko ikada govori istinu o svojoj seksualnoj prošlosti. Bez obzira na to šta mislite ili govorite, saznanje da je spavala sa 17 momaka prije vas umije da bude stresno. Takođe, kad čuje da ste vi bili intimni sa više od 30 žena, veoma će se uznemiriti. Svidjelo nam se to ili ne, činjenica je da se ne suočavamo lako s otkrićem da to naše slatko stvorenje i nije baš tako “naivno”.

Istina, kažu, ima stotinu lica. Reklo bi se da iskrenost i nije najbolja vodilja u ovom slučaju. Recimo, ona je dosad imala trojicu partnera, ali je upražnjavala seks triput dnevno godinama. Je li to odgovor koji će vam se dopasti? Ako je, kojim slučajem, bila intimna sa 10 momaka i praktično vodila ljubav 20 puta u svom životu, to je potpuno jezivo i nezamislivo?

Da li biste ozbiljno shvatili ženu s kojom ste spavali prve noći? Vjerovatno ne biste – ona je “previše laka”. Ali, ako vas navede na četiri mjeseca čekanja i nakon vođenja ljubavi vam otkrije da ste 17. u njenom životu, da li biste je i dalje shvatali ozbiljno?

Uostalom, da li bi ijedan muškarac priznao da je spavao sa 20 žena ili bi ga ipak bilo stid? Može on tvrditi kako su to bile “lake žene”, ali je sasvim očigledno da ni on nije pretjerano “težak”.

Načelno, žene smatraju da muškarci nemaju prava da postavljaju takva pitanja.

Ukoliko planirate da saslušavate partnera, budite spremni za recipročno ispitivanje. Naravno i na to da vam se odgovor neće dopasti. Ma šta čuli, cijenite iskrenost. Zapamtite da je prošlost – prošlost. Ona je iza vas, završena.

Svakako bi bilo dobro razmotriti opciju da se od te vrste pitanja uzdržite. Kao što je davno otpjevalo Bijelo dugme: “Šta me briga šta je bilo, kad je bilo već”.

