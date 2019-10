Nisu mu vjerovali da ne pije, a njegovo tijelo je samo proizvodilo pivo

Kada je policija u Sjevernoj Karolini zaustavila jednog vozača i posumanjala da vozi pod dejstvom alkohola, on je odbio alkotest tvrdeći da nije pio. Ipak, rezultati krvi su pokazali dugačije. I dalje mu niko nije vjerovao da nije pio. Sve dok se istraživači nisu zainteresovali za njegov slučaj i oktrili da kvasac, to jest gljivice u njegovom stomaku ugljene hidrate prtvaraju u alkohol, to jest pivo.