Dobri ljudi su kao svijeće, izgore da bi drugima pružili svjetlost

Puno pomažeš, puno vjeruješ, puno daješ, puno voliš, a čini se kao da si uvijek najviše i povrijeđen.” “Ljudi dobra srca i u drugima bude ono dobro.” “Nijedna ljepota ne sjaji tako sjajno kao dobro srce.” “Najkorisnija imovina osobe nije glava puna znanja, već srce puno ljubavi, s ušima koje slušaju i rukama koje su voljne pomoći.”

“Ljudi meka i dobra srca nisu budale. Oni znaju što su im drugi napravili, ali iznova i iznova opraštaju jer imaju tako predivno srce.” “Ništa ne pogađa dobru dušu i dobro srce više od života među ljudima koji to ne razumiju.” “Dobri ljudi su poput svijeće.

Izgore sebe da bi pružili svjetlo drugima." "Ako mislite da će vas vaša ljubaznost i dobro srce dovesti samo do odbijanja i patnje, ne dozvolite da vas to promijeni. Ako ste pažljiva osoba koja radi dobre stvari, nemojte s time prestati samo zato što ljudi kojima to pružate ne vide dobro u vama

Problem je u njihovoj reakciji ili nedostatak iste, ne u vama. Nemojte se mijenjati. Oni su ti koji se trebaju mijenjati. Vi samo nastavite biti ljubazni, pažljivi i dobra srca.” “Radije budi siromašan, ali dobra srca, nego bogat s lošim namjerama.” “Na kraju dana, nećeš se sjećati osobe s prekrasnim licem. Sjećat ćeš se one s prekrasnim srcem i dušom.” “Prekrasna osoba je ona s dobrim srcem. Ako imaš dobro srce nikada nećeš biti ružan.”

