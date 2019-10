ZNATE LI ŠTA JE TROUGAO NA ŽENSKOM ZNAKU ZA WC

Vremena se menjaju, a zastareli i ograničavajući znakovi odlaze u istoriju. Takvi su i znakovi koji jasno dele muške i ženske stvari, barem tako glasi poruka firme “Axosoft” iz Arizone koja je pokrenula kampanju kojom izjednačava muškarce i žene u uobičajeno muškim zanimanjima.

Tako su javnosti u sklopu svoje kampanje predstavili ženski znak za toalet, i to na konferenciji “Girls in tech”Novi ženski znak prikazan je uz poruku “It was never a dress” (To nikad nije bila haljina).

Tanja Katan, predstavnica firme, kaže da trougao koji je tradicionalno oduvek na znaku za ženski toalet, zapravo nikad nije ni trebalo da predstavlja haljinu, već plašt, jer žene su superheroji.

– U nauci, tehnologiji, umetnosti, matematici, politici, na ulicama i u svojim domovima, žene su često nevidljive, neželjene ili se prosto zaobilaze. Devojke i žene koje se interesuju za nauku, tehnologiju, mehaniku i matemtiku su manjina – poručuje Tanja,prenosiEspreso.

