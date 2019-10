MAJKA UČILA SINA DA JE DJEVOJČICA I ŠMINKALA GA Otac tužio i izgubio sudski spor, njegovoj supruzi dozvoljeno da nastavi “preobraženje” sina

On je snimio razgovor sa mališanom, u kom je dijete otkrilo da mama govori da je djevojčica. Nakon toga, on je počeo da se bori svim sredstvima kako bi spasio dječaka. Ali je,izgubio posljednju sudsku bitku u Teksasu, dok je njegovoj supruzi doktorici En Georgulas bilo dozvoljeno da nastavi “preobraženje” svog sina. Džef nije mogao ništa da učini i to zaustavi, prenosi espreso.

Ipak, guverner Teksasa Greg Abot istupio je i rekao da će se ovim pitanjem baviti porodična zaštitna služba i Glavni tužilac. U snimku koji je Džef priložio kao glavni dokaz namjere njegove žene, on je pričao sa dječakom. A dijalog je tekao na ovaj način:

“Ti si dječak, zar ne?”

“Ne”, odgovara Džejms, “Ja sam djevojčica.”

“Ko ti je rekao da si djevojčica?”, pita otac.

“Mama”, odgovara dijete.

“Kada ti je rekla da si djevojčica?”

“Zato što volim djevojčice!”, rekao je trogodišnjak.

“Oh, sad vidim. Znači mama ti je rekla da si djevojčica?”

“Mhmm”, odgovara Džejms potvrdno.

Dijete je ocu objasnilo kako oblači haljine, kupuje trake za glavu i kopče za kosu, maže nokte jer voli lak za nokte.

“Znači, mama te oblači u haljine i stavlja lak za nokte?”, upitao je otac.

“Mhmm”, odgovario je Džejms.

“A šta ti kaže mama?”

“Kaže mi da sam djevojčica”, odgovara dijete.

