“Svekrva me nikada nije prihvatala za snahu, za suprugu njenog sina jedinca”

“Kada sam ostala trudna mislila sam da sam riješila problem i kada joj rodim unuče da će se sve promijeniti.

Međutim, haos je počeo tek kada sam se porodila.

Kada sam se vratila iz bolnice, onako sretna, kao i sve mame, moj muž je uzeo moj mobitel da pi pregledao slike koje sam pravila dok sam bila u bolnici i tu je nastao pravi haos. U mom mobitelu je pronašao album sa slikama mog bivšeg momka sa kojim sam se zabavljala preko 5 godina, prije nego sam prekinula i udala se.

Poludio je i tako tek porođenu me doslovno izvukao na ulicu, te je zaključao kapiju. Plakala sam, molila da me pusti unutar, jer je moja beba ostala kod njega, ali nije se vraćao. Nakon nekih pola sata pojavila se moja svekrva na kapiji i samo mi onako cinično, uz osmijeh šapnula RIJEŠI JA SE TEBE LAKŠE NEGO SAM MISLILA…

Shvatila sam da je to sve njeno djelo, tačnije zlodjelo. Koliko god sam mu pokušavala objasniti situaciju nisam uspijevala, razveo se od mene i oduzeo mi moje dijete. Ubrzo nakon toga se oženio i to me još više boli, jer moj sin će pored zle bake, odrasti uz još goru maćehu”, pišu “Ispovesti“.

