“Sarajlija nema šanse da bude zdrav”

Tako je i danas njegov stav o zdravom životu još jednom zapalio društvene mreže.

Dr Solaković je u nekoliko rečenica objasnio zašto ljudi na Balkanu u BiH a posebno u Sarajevu i nemaju puno izgleda da budu zdravi. Jedan od razloga su pušenje i način ishrane.

“Dođe kod mene stranac, prvo traži sobu da puši, jede pite i to on radi dva tri dana pa se vrati u svoju zemlju, svom sistemu života i ishrane. Mi teoretski nemao šansu da narod bude zdrav. Kako, kad na našem fakultetu samo dva sata učimo o zdravom življenju, pa studenti i ta dva sata pobjegnu jer im je dosadno. Dva sata! Pacijent dođe kod doktora a on ne zna da mu priča o zdravoj ishrani. Kad odete na Baščaršiju, nema šta nema, a nigde ribe. Onda tri dana pred smrt pitaju kako da živim zdravo. Posipaj se pijeskom i navikavaj se na zemlju. To ti je jedini savjet”, zaključuje dr Solaković.

