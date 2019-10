Samo su sretne porodice normalne, sve ostalo je patologija

Poznati psihoterapeut Mihail Litvak otkrio je tajnu gdje treba tražiti muža, zašto se ne smije potčiniti njemu i zašto je opasan muškarac koji ne može da živi bez vas …

​Bračna statistika poslednjih godina izgleda kao socijalna katastrofa: broj razvedenih brakova gotovo je jednak broju sklopljenih. Po mišljenju psihologa, to se dešava, uglavnom zato što mnogi ljudi sklapaju brak iz raznih apsurdnih razloga, osim jednog pravog – da izgrade porodicu.

Poznati psihoterapeut i autor mnogih knjiga Mihail Litvak govorio je o tome ko može da stvori srećnu porodicu i ko može samo da dopuni statistiku razvoda.

Litvak Mihail Efimovič (rođen 1938. u Rostovu na Donu) je psiholog i psihoterapeut sa 40-o godišnjim iskustvom, doktor medicine, autor knjiga iz praktične i popularne psihologije. Najpoznatije njegove knjige su: “Psihološki Aikido”, “Princip spermatozoida”, “Ako želiš biti srećan”, “Kako saznati i promijeniti svoju sudbinu”, piše “Moj portal“.

Srećne porodice – postoje. Ali ima ih malo. Ja sam istraživao porodice. Bilo je 3 srećne porodice od 11 hiljada. A najvažnije je da su samo srećne porodice normalne. Ostalo je patologija, suživot dvije nesretne osobe.

Zašto ima toliko razvoda? Da li ljudi prave greške u izboru supružnika?

To je zato što su ljudi loše vaspitavani. Nijesu su ih naučili da misle, nijesu naučeni da biraju muža ili ženu. Sprovodili smo anketu – koje od objašnjenja ljubavi se najviše ljudima sviđa. Predložene su sledeće varijante: “Ne mogu živjeti bez tebe”, “Nikada te neću povrijediti”, ” Hajde da svesrdno idemo kroz život”. Tako, 75% žena izabrale su objašnjenje “Ne mogu živjeti bez tebe”. Zar nije očigledno da je ovo objašnjenje tipično za muškarca-dječaka ili alkoholičara? Ali istinsko objašnjenje ljubavi “Hajde da svesrdno idemo kroz život” nikome se nije svidjelo.

Šta je ljubav?

To je aktivna zainteresovanost za život i razvoj objekta ljubavi. Svi kažu: niko ne voli. A znate li vi da volite? Kod nas su brakovi ustvari, dječja vezanost: “Ne mogu da živim bez tebe”.

I šta se dešava sa ljubavlju tokom vremena, gdje ona nestaje?

Tokom vremena, ljubav postaje sve jača i jača … A ako je nije bilo od početka, postaje sve gore i gore.

Koja je razlika u percepciji braka muškarca i žene?

Muškarac i žena vide brak jednako. A gdje ste vidjeli muškarce i gdje ste vidjeli žene? Kod nas postoje pantalono-nosioci i suknjo-nosioce. Dakle, prvo morate postati ili muškarac ili žena, a zatim stvarati porodicu. Samo fizički zdrava, duhovno razvijena i finansijski stabina osoba ima pravo da stvara porodicu.

Ako su odnosi počeli sa se*som, kakva ih budućnost čeka?

Se*s treba da se desi kasnije. U početku mora postojati zajednički pogled na svijet. Ljubav to nije kada gledaju jedni u druge, već kada gledaju u istom smjeru. Kanadski istraživači su identifikovali četiri faktora koji čine jaku porodicu. Prvi je isti pogled na svijet. Drugi je isti gastronomski ukus. I tek na trećem mjestu je se*s. Na četvrtom mejstu je želja da paze jedno drugo. A kada se porodica stvara preko se*sa, ništa dobro u tome nema.

Muškarci se često upoređuju sa mužjacima i tvrde da je prevara obavezna …

Prevara nastaje zbog toga što su ljudi pogriješili u izboru partera. Ako si pogriješio i oženio se ( udala) za pogrešnog/u (ne za pravog/u), prirodno je da će početi da ti se sviđa neko drugi.

Koje žene ne varaju?

Fizički zdrave, duhovno razvijene i finansijski nezavisne. Naše žene imaju tri se*sualna poremećaja: pedofiliju, zoofiliju, mazohizam. Prvo, ne biraju muškarca za muža, već za vaspitanje. Drugo, žive sa alkoholičarima. A šta je alkoholičar? To je životinja. I treće, pate od mazohizma: vole kada ih neko maltretira.

Ako je žena fizički zdrava, finansijski nezavisna, nije više mlada? Ima li manje izgleda?

Ima više izgleda! To je žena u najboljim godinama. Već se ostvarila. Ne treba joj prilog, potreban joj je biftek. 45-50-o godišnja žena u se*su daje prednost mlađima.

Kako u početnoj fazi vidjeti i utvrditi da li je to “tvoj” čovjek ili ne?

Po komunikaciji, po gestikulaciji, po načinu odijevanja. Sokrat je rekao: “Reci nešto, želim da te vidim.” Nakon nekoliko fraza, može se utvrditi ko je ispred vas i da li vam se podudaraju pogledi na svijet.

Da li partneri treba da se se*sualno slažu ?

Naravno. Ako muškarcu treba se*s 50 minuta 3 puta dnevno, a žena 3 minuta 1 put mjesečno – neće uspjeti.

Ako postoje neka neslaganja, može li se žena prilagoditi muškarcu ili pokušati da ga prevaspita?

Ne. Treba uzeti gotov proizvod, a ne plufabrikat. Zreli ljudi treba da se vjenčaju. A možete prevaspitati samo jednog čovjeka – sebe. Pogriješili ste znači da treba da se raziđete. I tražite drugog.

Gdje je najbolje tražiti partnera?

Samo na poslu. Kada posmatraš čovjeka na poslu – vidiš kakav je. Sada mi radimo zajedno, i vi možete formirati mišljenje o meni … A na večernjim sastancima ili u noćnim klubovima – je susret lažova.

Da li su se potrebe žena promijenile u poslednje vrijeme?

Nijesu se promijenile u poslednjih sto hiljada godina.

Šta mislite povodom toga što sada djevojke žele da se udaju za statusne muškarce?

Pravilno. To znači da sazrijevaju. Ali treba i same da su statusne. Nažalost, kod nas, većina žena ima psihologiju latentne prostitutke: da pronađe bogatog muškarca za izdržavanje. A za to one planiraju da vode domaćinstvo i daju sebe. Stvari treba nazvati pravim imenom: to je prostitucija. Međutim, sada ima puno muškaraca, koji se mogu nazvati latentnim alfonsima, koji traže bogate žene, ne žele sami da se razvijaju.

Postoji teorija da žena treba samo da inspiriše muškarca, stvori povoljne uslove za njega, bude u njegovoj sjenci …

Vi miješate muškarca sa pantalo-nosiocem. Muškarcu ne treba da bude inspirisan. On se sam inspiriše svojim radom i njegovim rezultatima. Ne treba živjeti zbog žene ili zbog muškarca.

A zbog djece?

Tim prije ne treba … Djeca su nešto efemerno. Djeca, bez obzira kakva su loša ili dobra, ipak će otići od vas sa 18 do 20 godina. Muškarac i žena su bliži jedno drugom, a djeca su nešto privremeno. Sporedni proizvod naše ljubavi.

​Kao rezultat razvoda, žene ostaju sa svojim “proizvodom ljubavi”, a muškarci tvrde da ne žele da ožene ženu sa djetetom …

Za muškarca (a ne pantalono-nosioca) dijete iz prvog braka nije problem. Zašto? Zato što je spreman da uradi sve za dijete, samo da voljena bude blizu. A ako žena vjeruje da je dijete najvažnija stvar u životu, ona nikada neće biti srećna u braku.

Postoji mišljenje da institucija braka odumire, da je budućnost u alternativnim vidovima suživota. Kako se vi odnosite prema ” formi gosta”?

Gostovski brak nije toliko loš. Ponekad ljudi žive u vanbračnoj zajednici – normalno. I tek što su se vjenčali – počeli su da žive loše.

Koji je uzrok takvih promjena?

U tome što čovjek želi da bude slobodan. Formalni brak ga sputava. Pečat ništa ne mijenja kod pametnog čovjeka. A kod budale mijenja.

