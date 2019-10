Ognjen Vranješ u Atini priredio gala žurku,nije skidao pogled s Cece, njegova žena iskopirala Karleušu

Ognjen Vranješ proslavio je 30. rođendan gala žurkom u Atini, kojoj je prisustvovala i ekipa Kurira. Istog dana obeležio je i peti rođendan svoje ćerke, s kojom je na zabavi bila i njena majka, a fudbalerova bivša žena Danijela.

Slavlje je počelo oko 20 sati, kada su u jedan od najelitnijih restorana na Glifadi počeli da pristižu gosti ne samo iz glavnog grada Grčke već i iz cele Evrope.

Došao ceo klub

Tu su bili i Ognjenovi saigrači iz fudbalskog kluba AEK, između ostalog, i Marko Livaja i Nenad Krstičić sa suprugama Iris i Jelenom, Ilija Ivić, ali i predsednik ovog prvoligaša Evangelos Aslanidis. Vranješ se potrudio da bude sve na nivou i nije žalio para. Čak je i muziku doveo iz Beograda, pevačicu Nađu Golubović, a kao specijalna gošća, negde oko 23 sata, došla je Ceca Ražnatović.

– Dobro veče svima, želim da se zahvalim našem domaćinu, da mu čestitam rođendan, takođe i njegovoj ćerkici. Želim im sve najlepše. Da su nam živi, zdravi i, naravno, najsrećniji na svetu – rekla je Ceca i zapevala „Vazduh koji dišem“.Ognjen se smestio za sto odmah ispred bine i za vreme Cecinog nastupa nije skidao pogled s nje. Bio je nasmejan i pevao sve njene hitove. Nakon što je Ražnatovićeva završila svoj blok i vratila se u hotel, nastao je pravi haos. Fudbaler je u ponoć ugasio svećice sa torte koja je bila u obliku stadiona AEK, a onda je počela lumperajka. Sportista je pokazao svoje pevačko umeće, pa je u duetu s Nađom otpevao Senidin hit „Mišići“. U tom momentu je pocepao košulju, pa je ostao go do pasa i pokazao mišiće, a ubrzo za njih su to isto uradili i njegovi prijatelji.

Nisu je prepoznali

Njegova bivša supruga Danijela sve vreme je bila uz ćerkicu, a bilo je onih koji je nisu prepoznali. Pojavila se sa zelenom perikom na paž, pa je većinu onih koji su na društvenim mrežama videli njenu fotografiju podsetila na Karleušu, zbog koje se i razvela od Ognjena. Poručili su joj da je lepa, ali da ne treba da kopira svoju suparnicu.

Žurka je potrajala do zore, a o ovom događaju izveštavali su svi grčki mediji,piše Kurir

