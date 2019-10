MARILYN MONROE: BILA JE PRISILNO U LUDNICI, SILNO JE ŽELJELA BITI MAJKA, ALI JE ČETIRI PUTA GUBILA BEBE

Njena majka Gladys Pearl Baker Monroe je već iza sebe imala dva propala braka: u prvom je dobila dvoje djece koju je njen bivši muž oteo nakon razvoda, a drugi je funkcionirao tek osam mjeseci. Majka joj je bila mentalno nestabilna i siromašna pa je nije mogla uzdržavati, a htjela ju je prepustiti baki, no na kraju ju je dala zamjenskim roditeljima. Kad je imala sedam godina njena majka je kupila kuću, ali nekoliko mjeseci nakon zajedničkog useljenja doživjela je nervni slom te završila u ludnici gdje joj je dijagnosticirana šizofrenija. Njen ujak potom se objesio nakon izlaska iz mentalne bolnice, a isto je u stanju depresije uradio i njen pradjed, pa je starateljstvo opet pripalo državi.

U ljeto 1960. kada je glumica još bila u braku s Arthurom Millerom, Marilyn je navodno zatrudnjela, barem je tako rekla svojoj bliskoj prijateljici Friedi Hull. Trudnoću je morala skrivati jer on nije bio otac djeteta. Marilyn se tada viđala s francuskim glumcem Yvesom Montandom. Ubrzo nakon toga je imala spontani pobačaj, što ju je shrvalo jer je silno željela postati majka. Prije toga, izgubila je čak tri bebe, a uzrok su bile upale jajnika i posljedice koje su one trajno ostavile.

Krug njenih “najbližih” odlučio joj je pomoći kontaktirajući njenog psihijatra, koji je ipak procijenio kako bi za nju bilo najbolje da je negdje “prime”, iako se Marilyn tome protivila. Ono što je trebalo predstavljati odmor i pomoći joj da se oporavi od nesanice, za glumicu se pretvorilo u trodnevnu noćnu moru. Kad je shvatila šta se zapravo dogodilo, zahtijevala je da je puste van, no što je Marilyn više plakala i molila, to su bolničari bili uvjereniji da je psihotična i prijetili joj luđačkom košuljom, vodili je na prisilna kupanja i strpali je u sobu, zapravo samicu, obloženu jastucima. Sve je to Marilyn, do u detalje i nevjerovatno precizno za osobu za koju su liječnici tvrdili da je luda, opisala u pismu na šest stranica koje je poslala dr. Greensonu, nadajući se da će je izbaviti iz bolnice.

– Zatvorena sam u betonsku sobu bez prozora. Kupaju me na silu, a što više plačem to su okrutniji i uvjereniji da sam luda. Uzela sam u ruke žilet i rekla da ću se ozlijediti ako me ne puste. Ali znate doktore, ja sam tašta glumica i nikad ne bih digla ruku na sebe. Osim toga, podvrgnuli su me elektrošokovima – piše Vintage News.

Stolicom je razbila staklo, prijeteći da će se ozlijediti ako je ne puste, no umjesto toga su je odveli na još jedno prisilno kupanje i obavijestili je da je “jako, jako poremećena osoba već niz godina”. To se sve događalo dok je radila na filmu “Something’s Got to Give”, s kojeg je naposljetku otpuštena zbog izbivanja.

Dva ormara koji su ostali u studiju nakon njene smrti daju uvid u jednu drugu Marilyn, daleko od one glamurozne ljepotice koju su neki smatrali ‘preumjetnom’. Kad se sve to pročitalo, neko je ‘objasnio’ da je prema koeficijentu inteligencije bila pametnija od Kennedyja, njen je bio 168, a njegov 129, prenosi Azra magazin

