Otkrijte kakva vam je svekrva ili punica po znaku u horoskopu

Što možete od njih očekivati i kakvih su karakternih osobina vaše svekrve i punice pročitajte u astrološkom vodiču, piše 24sata.

OVAN – s njom morate imati dobre živce

U njezinu karakteru nema nimalo zlobe, tako da joj lakše možete oprostiti što ponekad nema ni takta. Zna biti jako svojeglava i voli prigovarati, pa je teško možete uvjeriti da u nečemu nije u pravu. Energična je i lako plane, ali to nasreću kod nje dugo ne traje. Vaš će odnos s njom biti sve samo ne miran. To je energična i borbena žena koja nikad neće dati da netko govori protiv vas. Uzet će vas pod svoju zaštitu i čuvati.

Cijenit će vašu izravnost jer je i sama takva, stoga u razgovoru s njom ne okolišajte. Brzo će primijetiti sve vaše mane na koje će vas upozoriti za vaše dobro, no pazite ako počnete upućivati na njezine – činite to s taktom i dozom humora. Neposredna je i iskrena te će uvijek priznati ako je u nečemu pogriješila. No istodobno je i jako uvredljiva, pa s njom morate imati dobre živce i biti popustljivi.

BIK – znat će vas utješiti i dati savjet

Nema tvrdoglavije i upornije osobe od nje. Drži svoju riječ i obećanje, ne mijenja navike i čuva ono što posjeduje. Kad jednom uđete u njezin dom, trebat će joj vremena da se prilagodi vama, kao i vi njoj. No kad jednom osvojite njezino srce, u njoj ćete imati veliku pomoć i oslonac. Nitko vas kao ona neće znati tako dobro utješiti kad ste u nevolji ili vam dati mudar savjet kad vam zatreba.

Možda će biti ljubomorna što s vama dijeli svojega sina ili kćer, ali nemojte joj to nikad otvoreno zamjeriti. Često će vam na živce ići njezina prevelika tvrdoglavost i staromodni savjeti. O svemu će vas savjetovati, što će vas neopisivo smetati, ali kad zatrebate njezinu pomoć, bit će najsretnija što vam može pomoći. Ako ste bolesni, njegovat će i brinuti se za vas kao da ste njezino dijete.

BLIZANCI – nezamjenjiva je u čuvanju djece

Svekrva ili punica ovog znaka znat će vas zabavljati i nasmijati. S njom vam nikad neće biti dosadno, ali morate računati na njezinu površnost i nedosljednost. Često je rastresena i na sto strana, pa lako zaboravi što je obećala ili što je trebala napraviti. Istina je da ne mari mnogo za detalje, ali nitko kao ona ne može tako brzo i točno ocijeniti ono što je bitno u nekoj stvari ili situaciji.

No zna biti jako naporna u ogovaranju svojih susjeda, rodbine i prijatelja, a ni vi nećete biti toga pošteđeni. Svugdje voli zabadati nos, pa će vas tako propitkivati što ste kuhali ili vam davati savjete koje niste ni tražili. Upućena je u vaš život do najsitnijih detalja, što vas može i pretjerano umarati. No bit će vam nezamjenjiva u čuvanju djece s kojom će se zabavljati onako kako to samo ona zna – razigrana poput malog djeteta.

RAK – drži do obitelji i tradicionalnih vrijednosti

Srdačna je i ljubazna pa će mnoge snahe u njoj imati drugu majku. Budite sigurni da će vas uvijek dočekati topli ručak kad se umorni vratite s posla, djeca će biti zbrinuta, a kuća čista. Bit će zaštitnički raspoložena prema vama i nikad neće dopustiti da vas netko ogovara. No zato je ništa neće spriječiti da prekopava po vašem životu – sve želi znati te stalno dodijava savjetima i uplitanjem u vaš život.

Jako drži do obitelji i tradicionalnih vrijednosti, pa ćete se morati pomiriti s time da će neke njezine životne navike i pravila postati i vaše. Pazite se njezine osjetljivosti – zna danima šutjeti ako se naljuti. I nemojte nikad ništa govoriti protiv njezina sina ili kćeri – oni su joj svetinja!

LAV – velikodušna, ali jako ponosna i tašta

Svekrva ili punica ovog znaka svidjet će vam se već na prvi pogled jer su njezin optimizam i srdačnost zarazni. Cijela će kuća biti ispunjena njezinom pozitivnom energijom i zvonkim smijehom. Ohrabrivat će vas i poticati kad u nečemu pokleknete i često će vam biti prava duševna hrana. Dat će vam sve što ima, no ne igrajte se s njezinom taštinom i ponosom. Morat ćete joj u mnogočemu podilaziti, što će vas stajati živaca i strpljenja.

Ona voli u svemu biti u pravu – čak i kad to nije. Jednom kad izigrate njezino povjerenje, trebat će joj dugo da vam oprosti. Voli primati komplimente, pa u tome ne škrtarite, ali ni ne pretjerujte jer će prozrijeti kad niste iskreni. Nemojte je ni ogovarati iza leđa, jer kad to dozna, neće biti nimalo blaga prema vama.

DJEVICA – često prigovaraju i kritiziraju

Od vas će očekivati urednost i pedantnost jer su svekrve, odnosno punice ovoga znaka žene koje iznimno drže do čistoće. Hodat će za vama i prstom upirati u nečiste dijelove stana, a prigovarat će vam i kako kuhate, čistite ili se odijevate. Često zna biti previše kritična i sitničava. Stalno upućuje i prigovara, no istina je zapravo da jednostavno želi pomoći, uputiti na pogreške i poučiti vas za vaše osobno dobro te vam dati dobar savjet.

Neka vas ne zavara njezino ponekad hladno držanje – kad vam treba uskočiti u pomoć, prva će to učiniti, a kad treba riješiti neki problem, zadivit će vas svojom logikom i mudrošću. No računajte na njezin težak i često depresivan karakter – teško joj je udovoljiti, no pružite li joj ljubav i ohrabrenje, dvostruko će vam vratiti.

VAGA – vole komplimente i lijepe darove

Punica i svekrva ovog znaka sigurno će vas razmaziti. Znat će vam ugoditi na sve načine, ali i dat će si dovoljno vremena da vas što bolje upozna. Znat će točno gdje ste “tanki” i u trenucima neslaganja to koristiti kao svoje najjače oružje protiv vas. Nemojte joj se zamjerati niti biti oholi prema njoj. Ona ne voli svađu i grube riječi, stoga se s njom uvijek lijepo razgovarajte i ne podižite ton glasa.

Možda će vas smetati njezina neodlučnost, ali nemojte joj to zamjeriti – njoj samo treba malo više vremena da uzme u obzir sve vidove nekog problema. Ona je veseljak i društvenjak, pa možete biti sigurni da neće imati ništa protiv vašeg društva u koji će se sigurno i sama odlično uklopiti. Obožava komplimente i darove, lijepo cvijeće i kozmetiku- pa ne škrtarite na tome kad je želite udobrovoljiti.

ŠKORPION – zna sve vaše slabosti

Oštra je na jeziku i izravna, ali nije pakosna, što ne znači da to ne može i postati. Ako vam nešto zamjera, to će vam i reći, bez obzira na to koliko vas to boljelo. Ona ne voli okolišanja, ogovaranja i gubljenje vremena, tako da će vam odmah dati do znanja da s vama želi imati iskren i otvoren odnos. Ne tajite joj ništa jer će savršeno pročitati svaku vašu skrivenu misao ili namjeru.

Vrlo je požrtvovna, nikad joj ništa neće biti teško učiniti za vas, ali i od vas će zahtijevati isto. Zatvorena je i ne pokazuje svoje slabe točke, ali budite sigurni da za sve vaše slabosti odavno zna. Zna biti i neugodna, osobito kad joj nešto nije po volji. Ako vas zavoli, u njoj ćete imati velikog prijatelja, no ako ima nešto protiv vas, vaš se odnos vrlo lako može pretvoriti u pravo bojno polje.

STRIJELAC – vesela i puna energije

Ona je rođeni optimist. Možda će vam ponekad ići na živce njezin razigrani tempo i neumornost, no razoružat će vas snalažljivošću i inteligencijom. Gotovo da nema situacije koju ne zna riješiti. Bit će vam desna ruka u mnogočemu, uskočiti kad za nešto nemate vremena i nikad se neće žaliti da je umorna. No i traži puno zauzvrat, a to je vaša pažnja i razumijevanje.

Pomalo je nestrpljiva i nagla, zna biti brzopleta i prenositi svježe tračeve iz susjedstva, ali s njom nikad nije dosadno. Glavni je zabavljač na obiteljskim okupljanjima. Puna je lijepih planova za vas i vašeg partnera, ali pod uvjetom da je i slušate. Ne sviđaju li vam se njezini savjeti i prevelika upućenost na vaš obiteljski život, obzirno joj to dajte do znanja.

JARAC – iskrena je i ne voli okolišati

Nemojte da vas zavara njezino hladno i odmjereno držanje – ispod takvog oklopa krije se žena velikog srca. Možda nije super moderna svekrva ili punica, ali zato drži do tradicionalnih i moralnih vrijednosti. Na nju je teško utjecati i mijenjati je, pa nemojte to ni pokušavati. Dopustite joj da živi onako kako je navikla i prije vas. Vrlo je iskrena i ne voli okolišati – ono što joj kod vas ne odgovara reći će vam u lice, nikad iza leđa.

Pouzdana je, sigurno vas neće iznevjeriti ili vam okrenuti leđa, a rado će vam dati mudar savjet. Oduševit će vas njezina radišnost, praktičnost i nevjerojatan smisao za organizaciju. No voli imati uvida u vaš život, financije i troškove, pa kako je ona štedljiva po prirodi, to će isto očekivati i od vas.

VODENJAK – osvojit će sve vaše prijatelje

Svekra ili punica ovog znaka fascinirat će vas originalnošću i oštroumnošću. Otvoreno će govoriti i raspravljati o svim životnim temama i problemima s takvom pronicljivošću da ćete ostati zatečeni. Neće prigovarati ako loše skuhate jelo ili ako je kuća u neredu te neće imati ništa ni protiv vaših prijatelja. Čak štoviše, osvojit će ih svojom druželjubivošću i modernim svjetonazorima, pa će na kraju ona biti glavna u vašem društvu.

Držat će do vas jednako kao i do svojega sina ili kćeri, ne praveći pritom razlike. Voli svoju slobodu i trenutke samoće, pa ako se iznenada povuče u sobu, ne ometajte je. Ne pokušavajte je mijenjati i postat ćete odlični prijatelji.

RIBE – i dalje upravlja svojom djecom

Držat će vas kao kap vode na dlanu, brinuti se za vas i ugađati vam na svakom koraku. Nježna i samilosna učinit će sve da vam olakša život. Prigrlit će vas kao da ste njezino dijete. Ponekad ćete primijetiti da je tužna i neraspoložena te će vam biti zahvalna pokažete li razumijevanje za njezine česte promjene raspoloženja. Čas je vesela i bezbrižna, čas sjetna i zabrinuta za cijeli svijet.

U njoj ima mnogo ljubavi i brižnosti. No ono što vas može zasmetati je njezina snažna vezanost uz sina ili kćer, pa nesvjesno može i dalje upravljati njihovim životima. Tome ćete morati stati na kraj, pa makar bili i grubi.

