DJEVOJKA S DOWN SINDROMOM ZA KOJU GRANICE NE POSTOJE: AZRA DEDIĆ PRVAKINJA EVROPE U JUDOU

Azra je ranije za naš magazin govorila šta joj predstavljaju medalje.

– Veliki uspjeh i nagradu za dugogodišnji trud i rad mene, moje porodice, trenera i svih članova kluba koji me podržavaju.

Podsjećamo, Azra je prva osoba s Down sindromom zaposlena u Bosni i Hercegovini

– Ranije nisam aplicirala za posao, jer i nije bilo nekih konkursa na kojima bih zadovoljavala uslove. Mada ne vjerujem da bih dobila zaposlenje i da sam aplicirala, s obzirom na to da su moji roditelji i brat nezaposleni, a u vječitoj potrazi za poslom i do sada ništa nisu uspjeli. Ja sam došla do zaposlenja zahvaljujući isključivo empatiji i velikom srcu mog poslodavca – rekla je Azra u velikom intervjuu za magazin Azra

– Jako brzo sam se snašla u radnoj sredini što i nije bilo teško. Kolektiv mi je divan i izuzetno lijepo su me prihvatili i kako sami rekoše unijela sam neku novu svjetlost u CM. I oni su također unijeli svjetlost u moj život.

