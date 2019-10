Ženska Horoskop analiza: Djevice su mudre žene, a Škorpije prave vragolanke

Ovan: Žene rođene u ovom znaku – prave su amazonke, koje su navikle uzimati od života sve. U pravilu, one djeluju po shemi: “U muškarca se možeš pouzdati, ali bolje da uzdaš u samu sebe”. One vole igrati na sigurno, jasno informirajući partnera o svojim namjerama. Ona nije samo lovac i ratnica, već i vrlo impulzivna ratnica. Tako da, ispočetka, zna pritjerati uza zid, a poslije će razmatrati tko joj se, konkretno, našao na tapetu.

Bik: Ove žene su prave boginje. Prije svega su dame koje, na neki misteriozan način, uspijevaju postići sve što žele. Kao drugo, vole kad se zbog njih žrtvuju. I, treće, dama-Bik, kao i sve boginje, nisu baš dobrice. Jednostavno, one su takve. Ona može bilo kome lako napraviti osobni raj, ali i pakao. Ali, budite sigurni, da je onaj, koga dama-Bik pošalje u pakao, zaista to i zaslužio.

Blizanci: Žena rođena u ovom znaku – vječiti je tinejdžer, koji izgleda kao da nikad neće odrasti. Da, ona može imati puno djece, muža, ozbiljan posao, obveze. Ali pri tome, žene Blizanci su, u duši, uvijek buntovnici koji ne mogu sjediti na jednom mjestu. Igra je, za ove žene, naročito u mladosti – smisao života. Unatoč oštrom umu, nju možemo nazvati romantičnom, i čak, sentimentalnom osobom.

Rak: Žena – majka. Ona okružuje istinskom brigom svih koje smatra bliskima, ali oni, koje tako ne prihvaća, također mogu računati na njenu brižnost. Ali, samo onda kada je to potrebno. Preduvjeti za njenu brižnost nema: žena-Rak će uvijek biti zaštitnica. Oni, koje ta žena zavoli – rijetki su sretnici.

Lav: Kraljica. Ženstvenost Lavice zaista je kraljevska, jer tamo, gdje se ona pojavljuje, odmah prestaju postojati sve druge žene. I nije bitno što je to kod nje, katkad samo plod njezine mašte. Zapravo, ona zaista posjeduje mnoge neosporne kvalitete, tako da joj se, ova mala slabost, oprašta. Ali zapamtite da kraljice kroje svima sudbinu, te privlače i mnoge neugodnosti.

Djevica: Mudra žena. To je ta mudra žena kojoj svi žele približiti, ali malo tko uspijeva. Djevica zna što znači prava mudrost; to je armirano-betonska logika, analitičko mišljenje, istinsko pronicljivo zapažanje i fenomenalno pamćenje. Sve to posjeduje žena Djevica. I zato je ona uvijek na visini.

Vaga: Dama Vaga je u stvari prava “djevojčica”: krhki anđeo, stvorenje koje treba zaštititi od svog zla, i ovog bezdušnog svijeta. Nježno i treperavo stvorenje, koje mnogi ne žele uvrijediti. Žena-Vaga, u nekom smislu, kao da “nije iz ovog svijeta” – voli puno čitati, romantična je, zamišljena, živi u svom svijetu, pravi je introvert. I ako uspijete ući u njezin svijet, smatrajte da ste pravi sretnik.

Škorpion: Žena-vamp. To je tri u jednom: fatalna žena, vještica i seks bomba. Žena škorpion uspješno kombinira u sebi sve osobine koje se obično pripisuju ženama, ne čineći, pri tome, nikakve razlike između pozitvnog i negativnog. U principu to je prekrasno, ali ponekad lakovjerno i neshvaćeno stvorenje, koje je, bez obzira, vrlo privlačno. Ubojita ženstvenost. Muškarci zbog takve ženstvenosti često gube glavu.

Strijelac: Žena Strijelac zna biti ženstvena. Onda, kad je njoj to, iz nekog razloga, potrebno. U tom trenutku, ona je samo utjelovljenje ženstvenosti. Žene Ribe, Lavice i Rakovi nisu joj ni blizu, kad ona uključi režim “umiljate fine djevojčice” – svi oko nje padaju. Zapravo, žene Strijelci ne koriste baš često ovu naviku. One imaju dovoljno i drugih talenata. Za sve životne slučajeve.

Jarac: Ovo je prava muza. O takvim su sanjali slikari, o njima su pjevali pjesnici. Pored ovakve žene, muškarci zaboravljaju na sve, i počinju stvarati. Dama Jarac samo svojom pojavom može učiniti da muškarci počinju ispunjavati sve njezine želje. Ona može preuzeti na sebe rješavanje financija. Odličan je menadžer i organizator. Ne dozvoljava sebi da skreće pažnju na nebitne stvari,piše Pult

Vodenjak: Pametnica i ljepotica. Ali, ženstvenost dame Vodenjaka često je promjenjiva, u stvari, kao i sve ostale osobine. Ali, jedno ostaje konstantno: ove žene uvijek žive život punim plućima i nikad ne sjede na mjestu. Ovo i privlači muškarce: ona – kao da je s njim, a kao i da nije. Uvijek je potrebno boriti se za nju.

Riba: Glumica. Sada vam se osmjehuje, ali nakon nekog vremena, ako uvrijedite Ribicu, iza jarko crvenih usana ugledat ćete niz oštrih zubića. Bolje da joj ne stajete na put, jer dobar odnos s njom nestat će momentalno i neće vam se pisati dobro. Štoviše, može vam odgristi prst onda kada uopće to ne očekujete. Glumica, jednom riječju.

