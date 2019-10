Ovdje nema ljudi, ali zato životinje caruju: U Černobilju snimljena i jedna rijetka vrsta

Istraživači Univerziteta Gruzije načinili su više od 11.000 fotografija ove vrsta konja uz pomoć kamera koje se aktiviraju na pokret.

Oni kažu da su konji Prževaljskog posljednji primjerci podvrste divljih konja i da je prije 15 godina njih 36 donijeto u zonu. Do 2008. se populacija ovih konja skoro udvostručila, ali istraživači kažu da to nije dovoljno da izađu iz kategorije ugroženih vrsta. Takođe, potrebno je više podataka da bi se došlo do tačnog broja ove populacije.

Nuklearna eksplozija u Černobilju dogodila se 1986, usljed čega je 350.000 ljudi moralo da napusti svoje domove. Područje oko nuklearne elektrane smatra se jednim od najzagađenijh mjesta na planeti. Za ljudima su ostali napušteni kućni ljubimci a došlo je i do porasta broja divljih životnja. Procjenjuje se da u zoni ima više od 600 pasa lutalica, koji se bore da dođu do hrane.

Broj divljih životinja u području danas je veći nego prije 33 godine. Danas tamo možete pronaći losove, vukove, bizone, lisice i desetine drugih vrsta, uključujući evropskog mrkog medvjeda koji nije viđen u regionu više od 100 godina, te rijetke divlje konje Prževaljskog, piše “Blic“.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Loading..

loading...

Facebook komentari