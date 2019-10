5 znakova da ste u vezi sa pogrešnom osobom

Ne osjećaš da možeš biti svoja

Prijatelji ti kažu da si se promijenila. Stalno paziš šta pričaš i kako se ponašaš, jer tvoj partner ima tendenciju da te “opominje” ili je veoma kritičan. Nikada se ne osjećaš potpuno opušteno kad si s njim, iako ste skupa već nekoliko mjeseci. Ako ne možeš biti ono što jesi sa svojim dečkom, vrijeme je da dobro razmisliš šta ti radiš u cijeloj toj priči… I zašto si dio nje? Niko nije vrijedan tolike žrtve.

Nisi sretna

Iako je istina da naši partneri nisu odgovorni za našu sreću, oni bi svakako trebali da nam uljepšaju dan! Neko ko se zabavlja sa pravom osobom konstantno uživa u vezi i ima opšti osjećaj sreće (stavljamo na stranu sitne razmirice). Ako nisi srećna većinu vremena, a posebno kad si sa svojim partnerom, ovo može biti znak da on nije najbolja osoba za tebe.

On te iscrpljuje

Umjesto da se osjećaš energično nakon druženja sa partnerom, ti cijelo vrijeme osjećaš emotivnu prazninu. On, izgleda, uvijek ima nešto na šta će se žaliti i šta mu nije po volji ili, generalno, ima negativan pogled na život. U svakom slučaju, osoba sa kojom želiš da provedeš život trebala bi da te “podiže”, a ne da te “spušta”.

Faktor prijatelja

Ako si u vezi s nekim koga ne želiš da upoznaš sa svojim prijateljima, to nije dobar znak (i trebalo bi da se zapitaš zašto je to tako). Pored toga, ako on ne želi da te upozna sa njegovim prijateljima, to je drugi znak. Ako ljudi kojima najviše vjeruješ pokazuju zabrinutost zbog tvoje veze, to treba da shvatiš ozbiljno. Oni mogu da vide stvari objektivnije od tebe tako da je važno da budeš otvorena i poslušaš šta imaju da ti kažu.

Ne vidiš zajedničku budućnost

Nakon određenog vremena u vezi, sasvim je normalno da počneš razmišljati o tome kakva bi vam mogla biti budućnost. Ako si u vezi već neko vrijeme i uopšte nemaš viziju o tome kako bi mogla izgledati budućnost vaše veze, bilo bi dobro da se preispitaš zašto si sa tom osobom i šta je ono što zaista tražiš, prenosi “Aura“.

