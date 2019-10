Škorpija – ličnost i karakter

Škorpija je vodeni znak, kao riba i rak i živi za to da iskusi i izrazi emocije. Iako su osećanja veoma važna za škorpiju one ih iskazuju drugačije nego drugi vodeni znaci, češće skrivene u grudima. U svakom slučaju možete biti sigurni da će škorpija čuvati vaše tajne, kakve god one bile.

Pluton je planeta transformacija i promena i vladar ovog znaka. Kako se ova planeta sporo kreće otud škorpije karakteriše smireno i “cool” ponašanje, a prepoznaćete ih po odlučnoj i mistreioznoj pojavi. Ljudi često kažu da su Škorpije žestoke, verovatno zato što dobro razumeju pravila univerzuma. Neke škorpije mogu izgledati starije nego što zapravo jesu, tokom čitavog života. Odlični su lideri jer su veoma posvećeni onome što rade. U njihovoj prirodi je da stvore širok spektar promena svojim poletnim i probojnim idejama.

Deo tela koji je u vezi sa ovim znakom je reproduktivni sistem. Zato su škorpije povezane sa seksom, strašću i željom, pa bi trebalo da se intenzivnije pozabave ovim delom tela kako bi očuvali zdravlje i snagu. Škorpije mogu promeniti svoje zdravstveno stanje odlučnošću i jakom voljom,piše Horoskopius

Izazvane škorpije stvaraju probleme. Kako mrze vrdanja i neiskrenost u stanju su da budu veoma ljubomorne i nepoverljive, pa je od velike važnosti da nauče kako da lakše prihvate različita ljudska ponašanja. Hrabri su i zbog toga imaju puno prijatelja. Ukoliko se potrude da ne budu tako tajnoviti i podele osećanja i želje sa drugima, učvrstiće svoja prijateljstva. Toliko se toga dešava ispod površine prosečne škorpije da vam za otkrivanje svega neće biti dovoljan jedan život.ljubav i sex

Škorpija je najsenzualniji znak zodijaka. Neverovatno strastvena, intimnost shvata veoma ozbiljno. Osobine koje traži u svakom partner su inteligencija i poštenje. Veći deo predigre se događa izvan spavaće sobe, u obliku razgovora I posmatranja. Kada se jednom zaljube, posvećeni su i odani do kraja. Ipak u vezu ulaze veoma oprezno, ponekad je potrebno dosta vremena da prođe kako bi se izgradilo poverenje i poštovanje partnera.

Ljubav i sex

Prijatelji i porodica

Iskrenost i pravičnost su osobine prijatelja škorpije. Ponekad je potrebno više vremena da se formiraju okviri saradnje, ali kada se to desi škorpija će ostati posvećena I lojalna. Dovitljiv i intelektualan bolje će se osećati u društvu duhovitih i lagodnih osoba. Puni su iznenadjenja, pripadnici ovog znaka daće Vam sve što treba, ali ako ih jednom izneverite nema povratka. Duboko osećajni, kada ih nešto boli, prosto je nemoguće učiniti da bude bolje. Posvećenost porodici je jaka i dosledna za ovaj znak. Izuzetno su korisni u upravljanju poslovima I odlični advokati kada je potrebno.

Karijera i novac

“Ja želim” je ključni izraz za osobe rođene u znaku škorpije. Fantastični su u upravljanju, rešavanju i kreiranju. Kada škorpija postavi cilj, nema odustajanja. Zadatke koji zahtevaju naučni I prodoran pristup najbolje će rešiti škorpija iz razloga što duboko zalazi u materiju. Njihova sposobnost da se fokusiraju zajedno sa odlučnošću čini ih veoma sposobnim menadžerima. Nisu skloni sklapanju poslovnih prijateljstava, više vole da se posao dobro uradi.

Poslovi kao što su naučnik, lekar, istraživač, moreplovac, detektiv, policajac, biznis menadžer i psiholog su odgovarajući za moćnu škorpiju. Poštovanje je suštinski aspekt u poslu za ovaj znak, koji se odigrava u oba smera i kao poštovani radnik i kao neko ko poštuje druge.

Škorpije su dovoljno disciplinovane da se drže budžeta, takođe se ne plaše napornog posla kako bi doveli sebe u bolji finansijski položaj. Mnogi imaju sreće sa nasledstvom. U svakom slučaju i bez obzira na stanje odlično će raspodeliti novac, takođe nisu skloni da previše troše. Novac znači sigurnost i osećaj kontrole, što je veoma važno za škorpiju. Oni će čuvati novac i oprezno donositi odluke pre nego što ulože novac u nešto.

Najbolje okruženje

Tamna, čulna mesta, svaku situaciju koja nudi vlast ili izaziva jaka osećanja.

Škorpija – osobine

Snaga

Strastven, tvrdoglav, snalažljiv, hrabar, pravi prijatelj.

Slabosti

Ljubomoran, nepoverljiv, tajnovit, nasilan, zajedljiv.

Harizmatične oznake

Intenzivan pogled u očima, mišićavost.

Voli

Istinu, činjenice, biti u pravu, zadirkivanje, dugogodišnje prijatelje, veliku strast, dostojnog protivnika.

Ne sviđa mu se

Neiskrenost, pasivne ljude, otkrivanje tajne.

