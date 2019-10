Priča ostavljene ljubavnice: “Iz veze sa oženjenim naučila sam 5 lekcija”

Ne samo da su mi posljedice mojih postupaka bile bolne već se to odrazilo i na moje samopouzdanje. S vremenom sam shvatila da ništa nije vrijedno toga. 2. Strast nije neka nedostižna, čarobna tvar. Može se zapaliti ili ugasiti po volji. Kada sam upoznala tog oženjenog muškarca, on je činio sve kako bi zapalio tu vatru.

Više puta me u kafiću bombardirao pogledima divljenja i šifriranim komplimentima. Kada sam počela shvaćati da se zaljubljujem u njega, mogla sam ugasiti svoje osjećaje s nekoliko bilješki postavljenih po mome domu, u mome automobilu, u uredu, podsjećajući se da je on oženjen.

Ali, umjesto da sam te osjećaje ugasila, prepustila sam im se. Počela sam maštati. Velika pogreška. Zamišljala sam kako je bio nevoljen, neshvaćen, i što je najvažnije, u potrazi za savršenom ženom. Da, tako sam razmišljala. Prisjećala sam se svake scene, svakog pogleda i svakog komplimenta sve dok nisam zavarala svoju psihu i uvjerila sama sebe da je on zaljubljen u mene.

3. Teže se oporaviti od veze koja se dogodila nego od one koja nije. Nije se lako riješiti sjećanja. Kao psiholog jako dobro znam da za to treba vremena. Ali, ipak sam ih pokušala zakopati – no rasla su kao cvijeće čija me ljepota rastuživala. Pokušala sam uništiti cvijeće, ali nisam mogla

Počela sam prakticirati ono o čemu govorim svaki dan na terapijama. Prestala sam pokušavati ubiti svoja sjećanja, umjesto toga sam obratila pažnju na njih. Pustila sam ih da plutaju. Polako su počele nestajati sve dok nije ostalo ništa na što bi obraćala pažnju.

4. Ljudi vam pokazuju tko su od prvog dana. Vjerujte u to i spasit ćete se puno boli i zbunjenosti. To je toliko očito. Ako je moj ljubavnik lagao svojoj ženi kako bi mogao biti sa mnom, lagao je i meni. Isto vrijedi i za varanje. Vi gotovo sigurno niste iznimka od pravila vjernosti. Varanje nije jednokratno, to je način života.

Svatko tko može varati osobu koju je obećao voljeti, poštovati i štititi, vjerojatno će prevariti još nekoliko ljudi. 5. Čovjek koji vara supružnika nije vrsta partnera kakvog želite. Kada sam to shvatila, prestala sam biti ljubomorna na njegovu ženu i zaključila sam kako nikada u životu ne želim biti u njezinom položaju,piše Pult

