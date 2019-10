Ovih 20 bolesti liječnici najčešće pogrešno dijagnosticiraju

Činjenica je da suvremeni način života donosi nove izazove za medicinu, koja unatoč svom brzom razvoju nije besprijekorna znanost. Činjenica je i da su liječnici samo ljudi, a ljudski je griješiti. Upiranjem prsta krivnje u liječnike nećete pomoći sebi i svom zdravlju, ali doza sumnjičavosti nije naodmet. Kako biste na vrijeme dobili točnu dijagnozu, vrlo je važno biti aktivan zagovornik svoje zdravstvene skrbi, ali ne tako da sami dijagnosticirate bolesti i poduzimate korake u liječenju, nego da zapažate i bilježite sve simptome koje ste razvili i o njima otvoreno i temeljito razgovarate sa svojim liječnikom.

Pogreške u dijagnozi vrlo su česte za 20 zdravstvenih stanja pa obratite posebnu pažnju na njih i obavijestite svoga liječnika ako imate bilo kakvu sumnju da vam je uspostavio krivu dijagnozu, piše “tportal“.

Fibromialgija

Ovu bolest karakterizira proširena bol u zglobovima, umor i bolovi u mišićima, a vrlo teško ju je prepoznati. Moguće greške su dijagnoza reumatskih bolesti poput lupusa, sindroma kroničnog umora i reumatoidnog artritisa. Često je praćena problemima vezanim uz spavanje i raspoloženje pa je moguća i zamjena za depresiju. U nekim studijama se navodi kako će ljudima s određenim simptomima reumatolog dijagnosticirati fibromijalgiju, no odu li gastroenterologu, dobit će dijagnozu sindroma iritabilnog crijeva.

Oboljeli od fibromijalgije često svjedoče kako su obišli brojne liječnike prije nego im je uspostavljena prava dijagnoza pa ako sumnjate da biste mogli imati fibromijalgiju, obratite se svom liječniku obiteljske medicine i zatražite da vas uputi reumatologu.

Srčani udar

Simptome srčanog udara lako je pripisati nečemu manje opasnom poput probavnih poteškoća ili napada panike. Previše učestale greške kod dijagnoze srčanog udara javljaju se kod žena jer je veća vjerojatnost da će se žaliti na bol u ruci i trbuhu nego u prsima, u kojima će osjetiti tek podrhtavanje. Srčani udar kod žena mogu nagovijestiti i mučnina i vrtoglavica. Studija objavljena prošle godine u časopisu Circulation navodi kako u 53 posto slučajeva srčanih udara kod žena liječnici simptome nisu povezali sa srcem, dok im se u slučaju muškaraca greška dogodila u 37 posto slučajeva.

Imajte na umu to da je neugodan osjećaj lomljenja i gnječenja u prsima najčešći simptom srčanog udara, ali je česta i nelagoda u drugim dijelovima tijela, pa ako je osjetite, ne oklijevajte potražiti liječničku pomoć.

Moždani udar

Do moždanog udara dolazi zbog prekida dotoka krvi ili kisika u mozak, uslijed čega odumire moždano tkivo. Na hitnim prijemima oko 10 posto moždanih udara bude krivo dijagnosticirano, osobito kod mlađih osoba čije simptome liječnici često pripišu vrtoglavicama ili migreni uzrokovanoj opijanjem alkoholom.

Na engleskom govornom području uobičajen je brz test moždanog udara FAST (face, arms, speech, time ili, prevedeno na hrvatski: lice, ruke, govor, vrijeme). Posumnjate li u moždani udar, zatražite osobu da se nasmije, potom podigne ruke i zatim izgovori jednostavnu rečenicu. Ako je jedna strana lica obješena, jedna ruka slabija ili govori nerazgovjetno ili uopće ne govori, vrijeme je da što prije pozovete hitnu pomoć. Učestali simptomi su i jake glavobolje, ukočenost, problemi s vidom ili zbunjenost, a prema novim saznanjima objavljenim u časopisu Neuroepidemiology, znak mogu biti i neuobičajeni simptomi poput nagle promjene mentalnog stanja, vrtoglavice, mučnine ili povraćanje.

Celijakija

Ova autoimuna bolest, u kojoj se tijelo potaknuto glutenom iz pšeničnih proizvoda bori protiv tankog crijeva, jedna je od najzastupljenijih medicinskih pogrešaka. Procjenjuje se da 83 posto oboljelih od celijakije još uvijek nema dijagnozu ili im je pogrešno dijagnosticirano nego drugo stanje.

Posumnjate li da vaši zdravstveni problemi mogu biti uzrokovani glutenom, prvo što morate učiniti je napraviti krvni test na određena antitijela kako bi se isključila celijakija. Rezultati ovih testova neće vam vrijediti ako prije testiranja prihvatite neku bezglutensku dijetu pa prije izbacivanja glutena iz prehrane obavezno otiđite liječniku i zatražite testiranje.

Lajmska bolest

Uzrokovana bakterijom koja se širi ubodom krpelja, lajmska bolest ima simptome koje je lako zamijeniti za druge bolesti ili manje poteškoće poput umora, glavobolje ili vrućice. Uzrokovana bakterijom koju širi krpelj, lajmska bolest proizvodi simptome koje je lako odbaciti kao druge bolesti ili manje pritužbe – umor, glavobolju i vrućicu. Jedan od znakova koji ukazuje na nju je osip na području uboda krpelja.

Točnu dijagnozu može uspostaviti liječnik krvnim testom i bolest liječiti antibioticima. Međutim, kao što je važno ispravno dijagnosticirati lajmsku bolest pacijentu koji je ima, važno je izbjeći krivu dijagnozu i liječenje lajmske bolesti kad je pravi uzrok bolesti nešto drugo. Stoga se ne preporučuje laboratorijsko testiranje pacijentima koji nemaju simptome karakteristične za lajmsku bolest.

Rak

Pogreške s dijagnosticiranjem određenih vrsta raka, navodi časopis Cinical Oncology, javljaju se u čak 44 posto slučajeva. Dijagnostički alati daleko su od savršenstva, a simptomi često mogu zavarati i ukazivati na druge bolesti čak i nakon obavljenih pretraga. Jedna od češćih pogrešaka je dijagnoza plućne infekcije pacijentima koji boluju od raka pluća, a tijelo ponekad čak zavara i patologe.

Sumnjate li u krivu dijagnozu, uvijek možete tražiti drugo mišljenje, osobito ako se vaš liječnik nije specijalizirao za rak ili nije u mogućnosti prepoznati o kakvoj bi se vrsti moglo raditi. Čuvajte kopije svih nalaza povezanih s vašim zdravstvenim stanjem i zamolite sve liječnike uključene u vaš slučaj da komuniciraju o vašem stanju i liječenju.

Upala slijepog crijeva

Uobičajeni simptom upale slijepog crijeva – bol u donjem desnom kvadrantu trbuha – ne javlja se baš svakome. Naime, nekim ljudima slijepo crijevo ili crvuljak usmjeren je nazad umjesto naprijed, pa su i simptomi prisutni na drugom mjestu. Zna se dogoditi i da ljudi trpe jake bolove koji postanu blaži nakon puknuća slijepog crijeva, a to ih navede na krivu pomisao da je sve u redu. Puknuće slijepog crijeva može biti opasno po život, pa ako osjećate bolove u trbuhu koji se ne smiruju, nemojte se ustručavati zatražiti hitnu medicinsku pomoć.

Depresija

Depresija ima svoje jasne pokazatelje, a od fizičkih simptoma to su glavobolja i umor. Liječnik će to vrlo lako pripisati drugim uzrocima ako vas ne pita ili mu sami ne spomenete promjene raspoloženja. Muči li vas kroničan osjećaj tuge, razdražljivost, beznađe ili ste primijetili da ne uživate više u aktivnostima u kojima ste prije uživali, otvoreno razgovarajte sa svojim liječnikom o bilo kojem simptomu depresije ili anksioznosti.

Rak jajnika

Problem s rakom jajnika su poteškoće s njegovim ranim otkrivanjem pa je poznat kao tihi ubojica. Izuzetno je važno obraćati više pažnje na simptome kako starite, jer statistike govore da se većina slučajeva javlja nakon menopauze. Više od polovice oboljelih žena starije je od 63 godine. Ne ustručavajte se porazgovarati s liječnikom ako osjećate napuhnutost, bol u zdjelici ili trbuhu ili se tijekom jela brzo osjećate punom. Ne zaboravite spomenuti ni ako se rak jajnika već pojavljivao u vašoj obitelji, a liječnik će procijeniti trebate li obaviti opsežnije pretrage ili samo testiranje koje se periodički obavlja.

Lupus

Među simptome ove kronične upalne bolesti ubrajaju se umor i bolovi u zglobovima, ali pacijentima se može pojaviti i jak osip na obrazima u obliku leptira, kao i oštećenja srca, bubrega i pluća. Težina stanja može vrlo varirati, a simptomi često nisu specifični. Porazgovarajte s liječnikom o svojim simptomima, a na raspolaganju je nekoliko pretraga, od kojih je najspecifičniji antidvolančani DNK test (anti-dsDNA).

Parkinsonova bolest

Oko 30 posto oboljelih od Parkinsonove bolesti, kroničnog i progresivnog zdravstvenog stanja, u početku je dobilo pogrešnu dijagnozu. U simptome se ubrajaju drhtanje, ukočenost i nestabilnost, a oni mogu ukazivati i na druga neurodegenerativna stanja poput esencijalnog tremora. Drugo mišljenje, ono neurologa, može vam pomoći uštedjeti novac i dragocjeno vrijeme koje biste izgubili zbog krive dijagnoze.

Disekcija aorte

Studija objavljena u BMC Research Notes navodi kako je ovo vrlo ozbiljno stanje srca kada na stijenci aorte nastaju napuknuća kroz koja se probija krv pogrešno dijagnosticirano kod trećine pacijenata, obično kao blaži srčani udar. Kod ovog stanja potrebno je hitno djelovanje te zahtjeva brzu dijagnozu i liječenje. Ključno je kod problema s akutnom disekcijom aorte zadržati visoku razinu sumnje na ovu dijagnozu, a sve sumnje otklonit će ili potvrditi snimke rendgenom, CT-om ili transtorakalna ehokardiografija.

Multipla skleroza

Studija iz svibnja ove godine, objavljena u časopisu Multipla skleroza i povezani poremećaji, otkrila je kako je gotovo svakom petom pacijentu s dijagnozom multiple skleroze ova autoimuna bolest pogrešno dijagnosticirana. Prije nego su doznali pravu dijagnozu, krivo su se liječili u prosjeku četiri godine. U najčešćim slučajevima njihove su ispravne dijagnoze bile migrena, radiološki izolirani sindrom, oštećenje živaca i spondilopatija (bolest kralježaka). Dijagnoza multiple skleroze je zeznuta, jer i simptomi i snimke magnetske rezonancije mogu ukazivati na druga stanja poput moždanog udara, migrene ili nedostatka vitamina B12. Ako vam je dijagnosticirana multipla skleroza, ne ustručavajte se zatražiti drugo mišljenje. Budite otvoreni prema liječnicima i temeljito im opišite sve svoje simptome.

Problemi sa štitnjačom

Žlijezda u obliku leptira, smještena u vratu, relativno je diskretan organ čiji je pravilan rad ključan za normalno funkcioniranje organizma jer otpušta hormone koji upravljaju stotinama tjelesnih funkcija. Kad je neaktivna (hipotireoza), osjetit ćete nespecifične simptome poput umora, osjetljivosti na temperaturu ili neobjašnjivog povećanja tjelesne težine; ako je preaktivna (hipertireoza), možete gubiti težinu, biti razdražljivi i imati ubrzan rad srca. Imate li bilo koji od simptoma povezanih s poremećajem štitnjače, zamolite svog liječnika uputnicu za pretragu krvi kojom će se provjeriti razina hormona TSH. Ustanovi li vam se bilo koji oblik neravnoteže rada štitnjače, postoje lijekovi koji će uspostaviti ravnotežu.

Endometrioza

Ovo bolno ginekološke stanje, u kojem sluznica maternice raste izvan maternice, liječnici mogu lako previdjeti i bol pripisati neuobičajeno teškoj menstruaciji ili jakim grčevima. Imate li simptome endometrioze, zatražite od svog liječnika pretragu ultrazvukom ili laparoskopski pregled.

Sindrom policističnih jajnika

Ginekološko stanje u kojem na jednom ili oba jajnika rastu dobroćudne ciste i glavni je uzrok neplodnosti, prema procjenama, pogađa do 18 posto žena. Pogrešne dijagnoze vrlo su česte pa je, prema studiji iz ožujka ove godine, a objavljenoj u časopisu Clinical Endocrinology & Metabolism, gotovo polovica žena s ovim sindromom posjetila tri ili više liječnika prije nego su dobile pravu dijagnozu: trećina tih žena na pravu su dijagnozu čekale i više od dvije godine. Razloge za sumnju imate ukoliko ispunjavate dva od tri navedena stanja: male ciste na jajnicima, povišena razina testosterona, neredovita ili propuštena menstruacija. Sindrom policističnih jajnika teško je točno odrediti jer za to ne postoji krvni test ili dijagnostički pregled. No svakako svome doktoru ukažite na to da postoji mogućnost da ste pogođeni njime ako imate problema sa zatrudnjivanjem i trudnoćom ili primijetite simptome poput prekomjernog rasta dlaka, glavobolje, debljanja ili promjena raspoloženja.

Migrene

Uzrok glavobolja vrlo je teško dijagnosticirati jer se može pripisati raznim čimbenicima – od stresa i naprezanja očiju do depresije, problema sa sinusima i alergiji. Migrene su ponavljajuće glavobolje koje udaraju ili pulsiraju, često su izolirane na jednoj strani glave i može ih pratiti osjetljivost na svjetlost i zvuk. Migrene su često pogrešno dijagnosticirane kao bilo koji drugi oblik glavobolje, a oboljeli nerijetko godinama čekaju na pravu dijagnozu. Frustracija je tim veća što postoje učinkoviti lijekovi za ovo stanje. Kako navode iz klinike Mayo, cjelovitim neurološkim pregledom, u sklopu kojega se treba napraviti magnetska rezonancija ili pretraga CT-om, neurolog može točno dijagnosticirati migrenu i prepisati lijekove na recept koji je liječe i sprječavaju migrensku bol.

Klaster glavobolje

Nisu migrene jedine koje zbog krive dijagnoze zadaju pacijentima dodatne glavobolje. Upravo kao migrene liječnici često pogrešno dijagnosticiraju klaster glavobolje. Prema tumačenju američkog Nacionalnog instituta za neurološke poremećaje i moždani udar, klaster glavobolje su kratke i izuzetno bolne glavobolje koje se javljaju u klasterima, obično u isto doba dan i noći tijekom nekoliko tjedana. Često se pojavljuju iza ili oko oka, a bolovi mogu potrajati i do tri sata. Od ostalih simptoma može se javiti suzenje, curenje iz nosa, natečenost nosne sluznice ili znojenje.

Posumnjate li na klaster glavobolju, provjerite sa stručnjakom za glavobolje jer u većini slučajeva takva je glavobolja izlječiva nakon pravilne dijagnoze. Ubrizgavanje lijeka za migrenu tijekom napada olakšava situaciju za samo nekoliko minuta, a na raspolaganju je i nekoliko lijekova koji su prilično učinkoviti u njenom sprečavanju.

Upalna bolest crijeva

Za upalnu bolest crijeva (IBD) krivac su dva autoimuna stanja: Crohnova bolest i ulcerozni kolitis. Oboje uzrokuje upalu crijeva, a kao posljedica mogu se pojaviti bolovi u želucu, proljev, umor, mučnina i povraćanje. Ti se simptomi preklapaju sa sindromom iritabilnog crijeva (IBS) i celijakijom, ali liječenje je za svakog od njih drugačije. Možda vam je neugodno, ali o svim svojim dosadnim probavnim simptomima potpuno iskreno i bez skrivanja porazgovarajte sa svojim liječnikom koji vas može poslati na detaljne pretrage gastroenterologu. Iskrenost će pomoći stručnom liječniku precizirati što se krije iza simptoma i omogućiti vam brže i učinkovitije liječenje.

Plućna embolija

Do plućne embolije dolazi kada ugrušak krvi zastane u plućima i blokira protok krvi ili kisika. Obično ga uzrokuje tromboza dubokih vena (DVT), pri kojoj se oslobađaju ugrušci krvi iz nogu. Može uzrokovati bol u prsima, kratkoću daha, vrtoglavicu i druge simptome koji mogu navesti na krivi zaključak o problemima sa srcem. Osjetite li simptome koji ukazuju na plućnu emboliju, obavijestite svog liječnika o mogućim rizičnim faktorima nastanka DVT-a, kao što su bol u nozi ili oteklina, nedavna duga razdoblja sjedenja ili prethodna dijagnoza DVT-a, piše tportal.

Loading..

loading...

Facebook komentari