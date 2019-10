Horoskop: Koja ste duhovna životinja na osnovu vašeg znaka Zodijaka

Duhovna, odnosno spiritualna životinja predstavlja ličnost i karakter određene osobe. Na primjer, ako ste odani, energični i nestrpljivi, vaša spiritualna životnja može biti pas. Ako želite da saznate koja je vaša srodna životinja pročitajte nastavak teksta.

Ovan

Duhovna životinja Ovna je tigar. Kao i tigar, Ovnovi s brzi, oštri i žestoki. Oni imaju snažnu volju i ne dozvoljavaju drugima da ih sputavaju. Oni su uvijek u potrazi za novim stvarima i sigurno će se uvijek izvući iz nevolje, piše “Alphapisces“.

Bik

Da li je slučajnost ili ne, prema svim osobinama Bikova duhovna životinja je upravo bik. Oni se nikad ne plaše da preuzmu inicijativu. Bik definitvno zna šta hoće i spreman je da to i ostvari. Kao i bikovi Bik je tvrdoglav i beskompromisan i najčešće dobije ono što želi.

Blizanci

Duhovna životinja Blizanca je lisica. Oni su veoma radoznali, zabavni i nježni. Blizanci kao i lisice mogu biti nemarni i energični. Takođe oni na površini mogu izgledati naivno ali ne dozvolite da vas izgled prevari oni su veoma lukavi.

Rak

Duhovna životinja Raka je oposum. Oposum kao i Rak može da se prilagodi raznim okruženjima. Rak je usamljen i tajanstven i jako drži do sebe. Kao i oposum Rak ima sklonost da izbjegava ljude, ali isto tako je veoma naklonjen ljudima koje voli.

Lav

Nijedna životinja ne predstavlja tako dobro Lava kao paun. Lav voli da se pokaže. On brine o načinu oblačenja i kako se predstavlja drugim ljudima. Uvijek se trudi da se pokaže u najpozitivnijem svjetlu. Kao i paun, Lav voli pažnju i zna kako da je dobije.

Djevica

Djevice su pametne. Oni su kao orangutani imaju sposobnost da razumiju i razmišljaju. Djevica je veoma praktična i voli da riješava probleme. Uvjiek traga za novim alatima kako bi joj pomogli i uvijek prvo razmišlja prije nego što dela.

Vaga

Najsličnja životinja Vagi je zec. Ona je ljubazna, umiljata i topla. Vaga mrzi da bude sama. Ona uživa da je okružena ljudima ali ne podnosi haotične situacije. Kada je u stresnoj situaciji ona će samo pobjeći jer je izuzetno plašljiva.

Škorpija

Škorpije su najsličnije dabru. Škorpija je uvijek u stanju da iskoristi svoje resurse. Aktivna je i mnogo radi i stalno traži nove projekte za rad. Iako je izvrsna i samodisciplinovana, ona može biti nepovjerljiva i osvetoljubiva.

Strijelac

Životinja koja najbolje opisuje Strijelca je vidra. Kao i vidra Strijelac je zabavan i pun entuzijazma. On voli da se igra i povezuje sa drugim ljudima. Voli da se zabavlja, ponekad joj možete lako odvući pažnju ali je i jako angažovana.

Jarac

Jarčeva spiritualna životinja je konj. Oboje su pouzdani, stabilni i konzistentni. Jarac voli da bude praktičn i utemeljen. Oni imaju dobru samokontrolu i veoma cijene tradicionalne vrijednosti.

Vodolija

Vodolija voli da se zabavlja kao delfin. Veoma je pametna i ima avanturistički duh. Voli da se igra i da joj vrijeme bude ispunjeno zanimljivim događajima. Veoma je duhovita i voli da se smije zajedno sa drugim ljudima. Uvijek radi nešto novo i ne voli dosadne situacije.

Riba

Ribe su vrlo slične morskim konjićima. One su osjetljive i ljubazne. Morski konjići imaju jednog partnera za cijeli život. To zvuči kao vrsta odnosa koju bi Riba smatrala idealnim. Ribe su intuitivne i emotivno svjesne. Vole da budu u blizini porodice i prijatelja i izbjegavaju opasnost kada je to moguće.

