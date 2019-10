Otac htio motivirati kćerku pa se našao na udaru kritika

Sve sam više zabrinut zbog težine svoje kćeri. To je prestalo biti samo estetski problem i iskreno se brinem za njeno zdravlje – napisao je zabrinuti tata.

Kako je objasnio, njegova kćer ima 22 godine i trenutno zbog odlaska na fakultet živi u drugom gradu.

Naš dogovor je da plaćam njenu školarinu i stanarinu, a ona ima honorarni posao kojim pokriva trošak za namirnice, račune za komunalne usluge itd. – napisao je te dodao kako njegova kći želi zarađivati više kako bi imala dodatni novac za odjeću i slične stvari. Priznao je i da je već razgovarao s njom o prekomjernoj težini te mu je ona rekla kako zbog brojnih drugih obaveza, posla i školovanja nema vremena za odlaske u teretanu.

Predložio sam da ću joj, ako krene odlaziti u teretanu, početi davati dodatan novac – napisao je on.

On je objasnio kako bi tako njegova kći trebala manje raditi pa bi imala više vremena za vježbanje i brigu o svom zdravlju. Naveo je da je plaća 15 dolara po svakom satu provedenom u teretani te da je nije želio plaćati po izgubljenim kilograma jer strahuje da će je to dovesti do nezdravih prehrambenih navika. No, njegova supruga se ne slaže s njegovim potezom pa je odlučio provjeriti što drugi ljudi misle.

Ipak, nije očekivao da će njegova objava izazvati raspravu u koju će se uključiti više od hiljadu ljudi. Iako većina ne misli da je napravio katastrofalnu pogrešku i da je podbacio kao roditelj, uglavnom se slažu da bi trebao pronaći drugačiji način motivacije.

Moja mama je provela posljednjih deset godina pokušavajući kontrolirati moju težinu podmićivanjem, plaćanjem privatnih trenera i na mnoge druge načine – piše u jednom od anonimnih komentara, a autor priznaje kako je njegova mama time postigla samo da se još više udalje jedno od drugoga.

Puno pametnije bi ti bilo da svoj novac potrošiš na nutricionistu koji će savjetovati tvoju kćer o zdravim prehrambenim navikama – poručio mu je drugi, prenosi “Hayat“.

