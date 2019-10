Najbolje će se osjećati Djevice, Bikovi i Jarci: Šta nam horoskopski donosi jesen 2019.

Najbolje će se osjećati Djevice, Bikovi i Jarci, no i mnogi drugi znakovi prepoznavat će lijepe prilike za razvoj bilo u poslu, bilo u nekom njima važnom bavljenju, piše She.

Tijekom desetog mjeseca već će pomalo doći do izražaja i određene prepreke jer će tranziti po Vagi kvadrirati planete u Jarcu, pa će biti prolaznih suočavanja s uglednicima ili pak natezanja oko tema koje su možda već bile dogovorene. Bit će potrebno sve proanalizirati još jednom, kako bi se donio konačan stav.

Vrlina koja će tada biti najviše na cijeni jest strpljenje, jer objektivno, neće se događati ništa strašno, ali će unutrašnji doživljaji (ovisno o pojedinačnim natalnim kartama) kod nekih biti blago ili više neugodni.

Jedna vrsta kolotečine ili osjećaj stagnacije moguć je zbog neskladno položenih planeta, no sve je to samo prolaznog karaktera, pa ako ustrajete i malo pričekate, sve će polako početi dolaziti na svoje mjesto.

Možda se to neće pokazati baš odmah, jer će Merkur od 1.11. do 21.11. biti retrogradan, pa će neke poruke ili informacije kasniti ili izostati, no uvažavajući zbrku koju donosi obratni hod spomenutog planeta, stvari će se ipak razvijati.

Nakon lijepog i poletnog početka jeseni, uglavnom natezajućeg, no ne i dramatičnog nastavka, 11.mjesec donijet će toliko potrebno osvježenje i nadu u ljepše sutra, jer će planete iz Škorpiona biti potpomognute ne samo onim iz Jarca (Saturn, Pluton), nego i Neptunom iz Riba, a kad u isti znak (Škorpion) 20.11. uleti i Mars, to će sve akcije postati jasno usmjerene, putevi za ostvarenje željenih ciljeva otvoreniji. Povremenu zbrku davat će opozicioni Uran iz Bika, no uz stabilnost planeta iz Jarca sve će se nadilaziti radom, trudom i mudrošću.

Najvažnija promjena u tranzitima dogodit će se početkom 12.mjeseca kad (3.12.) Jupiter pređe u znak Jarca. Strijelci će zbrajati plodove prethodne godine, a pred Jarcima (i ne samo njima, nego i pred ostalim zemljanim znacima, a onda i vodenim) otvorit će se sasvim nove perspektive, dok će njihova vjera u bolje sutra jačati iz dana u dan.

12.mjesec donijet će stellium planeta u Jarcu (Jupiter, Saturn, Pluton) skladno povezanih s Neptunom u Ribama, kao i Uranom u Biku, pa će mnogi dobiti priliku krenuti u ostvarivanje svojih snova na konkretan način. Treba naglasiti da su trigoni u zemljanim znacima vrlo povoljni za posao, a kako su povezani i s nekim vodenim elementima, u istoj temi neće izostati ni kreativnosti, ideala, kao ni mašte.

Venera će tijekom ove jeseni cijelo vrijeme biti u uobičajenom direktnom hodu i proći znakove od Vage do Jarca (znači tranzitirat će Vagu, Škorpiona, Strijelca, i Jarca), a koje će znakove oplemeniti svojom prisutnošću i pomoći im da zrače ljepotom i možda nekom ljepšom ljubavnom prilikom.

Jesen će (bez eklipsi i bez većih promjena tranzita ako izuzmemo ovaj posljednji, Jupiterov), biti uglavnom očekivana, mirna i tijekom nje nastavit će se odvijati procesi koji su već počeli, a najviše tijekom ljetnih pomrčina.

Ono što se tada otvorilo, jesenski dani će nastaviti usmjeravati dalje.

