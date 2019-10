Sedmični horoskop: Rakove očekuju promjene, Djevice privlače pažnju

OVAN

Hrana

Mnogo uzbuđenja, mnogo nervoze, mnogo stresnih situacija i užurbanosti – s jedne strane, potrebna vam je kaloričnija hrana da biste imali dobar energetski nivo, a sa druge – to ne smeju biti namirnice koje opterećuju vaš želudac ili vam donose problem sa varenjem….Naučite da balansirate…

Ljubav

Ukoliko dođe do nekih napetih situacija sa voljenom osobom, biće teško odrediti ko je u suštini krivac i ko je pokrenuo raspravu. Oboje ćete prebacivati krivicu na drugu osobu i tvrditi da ste samo odreagovali na provokaciju. Nije poenta u tome da se neko od vas dvoje stavi na optuženičku klupu, već da do tih situacija uopšte ne dođe. Oboje biste trebali da smanjite svoju posesivnost i ljubomoru i jedan veliki deo potencijalnih problema bi bio uklonjen. Oni koji su slobodni – zanimljivi momenti koji brzinski ubacuju u vaš život neke osobe. Sve se dešava u treptaju oka – i hemija i jaka privlačnost i strast. Samo da ne ispadne da će se „u treptaju oka“ ovo i završiti…..Hajde videćemo kakve su vam karte podeljene….

Posao

Pred vama je jedna vrlo interesantna, ali u isto vreme i burna nedelja kroz koju ćete bukvalno protrčati. Svega će ovde biti – i promena u poslednjem trenutku i trčanja da sustignete vreme koje izmiče i nerviranja i pritisaka sa svih strana na vas. Odnos sa nekim osobama će početi da vam stvara presiju u glavi ali ćete se svojski truditi da ovo prevaziđete. Vaša impulsivna i hitra priroda može izbiti u nekim momentima, ali ćete uglavnom pokušavati da diplomatskim putem pronađete rešenje.

Novac

Poslovi koje ste u prethodnom periodu pokrenuli počinju da vam donose finansijsku korist.

Zdravlje

Leđa, najpre lumbalni deo, bubrezi i moguće tegobe sa urogenitalnim traktom.

BIK

Hrana

Sledi vam jedna užurbana nedelja sa mnogo dešavanja i preokreta u kojoj će biti malo vremena i prostora za kvalitetne i na vreme pripremljene obroke. Bojim se da ćete vi funkcionisati u varijanti obroka u kasnijim, možda i noćnim satima ili živeti na brzoj hrani i grickalicama.

Ljubav

Iako ste vi sto posto ubeđeni da se ekstra trudite da sve funkcioniše kako treba u odnosu sa voljenom osobom, na dnevni red često dolaze neke manje ili veće rasprave i problemi u komunikaciji. Rešavajte ovo dok je u povoju da ne biste pred kraj sedmice napravili neprijatna iznenađenja jedno drugom. Ukoliko dođe do problema, nemojte ga potencirati i padati u vatru jer ćete time ovo samo pojačati. Bolje je da se na kratko povučete i sklonite jedno od drugog, da ohladite glave…Slobodni Bikovi – šta je vama u glavi, to samo vi znate. A možda i ne znate. Odlučivaćete bukvalno u trenutku – možda nekome ko uopšte nije očekivao priliku, baš tu priliku date. A možda i „isečete“ nekog….

Posao

Vrlo poslovno jaka nedelja je pred vama. Doduše, ništa neće ići po vašim planovima. U danima kada smatrate da nećete imati puno posla i da možete da se opustite – verovatno ćete se „polomiti“ pokušavajući da se izborite sa ogromnom količinom obaveza i kojekakvih situacija koje morate rešiti odmah. Isto tako – u danima kada ste se mentalno pripremili da ćete žestoko rmbati – verovatno ćete prekunjati jer se neće dešavati ama baš ništa. Dakle, kako ono ide….a, da – očekujte neočekivano…

Novac

Očekivali ili ne očekivali – novca će biti.

Zdravlje

Pojačajte imunitet. Više odmarajte, manje se stresirajte…..

BLIZANCI

Hrana

Vaš metabolizam je u ovoj sedmici ubrzan, pa trošite više kalorija nego inače. Iz tog razloga su vam potrebni obroci koji će sadržati i proteine, ali i ugljene hidrate. Možete obogatiti svoju ishranu u ovom periodu, samo izbegavajte prazne kalorije iz slatkiša, grickalica i testa.

Ljubav

Em vi ulazite u ovu sedmicu u vrlo čudnom raspoloženju, em će se dešavati neke situacije koje kao da vas provociraju i izazivaju. Iz tog razloga, potrebno je mnogo obazrivosti prilikom komunikacije sa osobom koju volite jer očas posla sve može otići u nekom pravcu koji svakako ne biste želeli. Vi i partner ćete se jako teško razumeti, pogotovo početkom ovog perioda – ne dozvolite da vam rasprava u ponedeljak neprijatno „začini“ celu sedmicu….Oni koji su slobodni – nedelja u kojoj će vas nečija inicijativa poprilično iznenaditi. To može biti osoba koju poznajete koja se odjednom otvara prema vama, ali može biti i neko ko vam tek ulazi u život, najpre preko poslovnog segmenta ili interneta.

Posao

Promene koje se dešavaju mogu poprilično zatalasati vašu poslovnu svakodnevicu. Ne ragujte odmah, sačekajte da vidite šta će iz ovoga proizaći. Takođe, vi lično možete biti skloni neočekivanim i impulsivnim potezima koji će za reakciju imati isto tako impulsivne poteze kolega. Ono što je najbitnije jeste da zadržite svoj mir i da se bolje organizujete da biste na pravi način odgovorili poslovnim izazovima. Ovaj period je vrlo pogodan za nove ideje i kreativna rešenja koja vam olakšavaju posao.

Novac

Poboljšanje na polju finansija očekujte u drugom delu sedmice.

Zdravlje

Rasejanost i neobazrivost mogu dovesti do povreda.

RAK

Hrana

Vašem stomaku će prijati toplota – češće jedite potaže, supe, čorbice, češće konzumirajte tople napitke – naravno, mislim na sve vrste čajeva, kakao, toplo mleko ili šerbet. Takođe, prijaće vam paprika, paradajz, tikvice, karfiol, plavi patlidžan…

Ljubav

Osećaj „zagušenosti“ u emotivnim relacijama postoji i u ovoj sedmici. Možda bi najbolje bilo da prvo osvestite šta je to što vam toliko smeta i što vas pritiska, umesto da ponavljate ponašanja koja se ni u prošlosti nisu pokazala kao naročito dobar izbor. Vaše reakcije mogu biti preuveličane, isto kao i vaše reči i postupci. Koliko god u nekim momentima smatrali da je druga strana isključivi krivac za to kako se osećamo, ipak trebamo da se zapitamo – da li je možda, pa makar i samo jednim delom – do nas? Oni koji su slobodni – dve, a vrlo moguće i tri osobe u ovoj sedmici mogu pokazati interesovanje za vas. Nakon početnog iznenađenja, umećete da prepoznate i napravite pravi izbor.

Posao

Ova sedmica je nekako „preopširna“. Moguće je da sve kreće već od ponedeljka i nekih promena koje vaši šefovi pokušavaju da uvedu u proces poslovanja. Sam početni momenat je buran i teško je uklopiti se. Sve će se duplirati, i posao i obaveze, ali isto tako i neprijatne situacije i sitna spoticanja koja ćete doživeti bilo kroz okolnosti, bilo kroz druge ljude. No, isto tako će se duplirati i prilike pa otvorite četvore oči da u moru dešavanja prepoznate ono što vam može biti od koristi na dalje.

Novac

Previše ste opušteni po pitanju novca i možete napraviti veći trošak.

Zdravlje

Problemi sa spavanjem.

LAV

Hrana

Pomozite svom organizmu da lakše izađe na kraj sa naporima koje ova nedelja donosi. Neka vaši obroci budu lagani, ali redovni. Uzimajte više tečnosti i više povrća – najpre brokolija, karfiola, boranije, kelerabe, celera.

Ljubav

Čudno se ponašate i partneru je jako teško da pohvata vaša raspoloženja i otkrije njihov uzrok. Čas ste raspoloženi, komunikativni, puni razumevanja…..a u drugom momentu se zatvarate i odbijate razgovor ili još gore – upadate u faze kada ste svadljivi i kada vam svaka sitnica smeta. Nešto vas iznutra muči i to je evidentno, a meni nekako najviše liči da su se probudili stari strahovi ili da se bojite ponavljanja loših iskustava iz prošlosti. Iskulirajte malo, ne stvarajte ni sebi ni voljenoj osobi tenziju i pritisak. Oni koji su slobodni – udvarači su vrlo aktivni a vi umete da prihvatite igru i zabavite se. Postoji osoba o kojoj razmišljate i koja se vama dopada, i bilo bi fino da joj to konačno i pokažete na jasniji način.

Posao

Po nekim pitanjima ste se zablokirali i tapkate u mestu. Niti rešavate niti ostavljate. Možda jednostavno nije vreme za ove situacije – bolje se posvetite onome što se tek otvara ispred vas. A u ovoj nedelji ima lepih šansi da se pokrenu dogovori i saradnje – novi ljudi neštedimice ulaze u vaše poslovno okruženje i njima bi trebalo okrenuti vašu pažnju. Odnos sa šefovima i kolegama neće biti po vašem ukusu u ovom periodu. Smeta vam što vrše pritisak na vas i što su neki odnosi poprilično zahladneli.

Novac

Troškovi za kuću i članove porodice i dalje iscrpljuju vaš budžet.

Zdravlje

Umor. I respiratorni trakt je osetljiv, moguće su prehlade.

DJEVICA

Hrana

Mentalni i fizički napori kojima ćete biti izloženi u ovom periodu zahtevaju da pripremite svoj organizam zdravom i raznovrsnom ishranom. Jedite jabuke, pomorandže, mandarine, limun. Od povrća će vam prijati brokoli, kelj, karfiol, tikvice.

Ljubav

U ovu sedmicu ulazite napeti, sa razlogom ili bez njega. Jednostavno, kao da su vam se sav pritisak i tenzija koje vučete iz prethodnog perioda skupili u plućima i grlu i vrlo je moguće da ćete ih na samom početku nedelje „izbaciti“ iz sebe. Gledajte da to „izbacivanje“ ne bude kroz raspravu sa voljenom osobom, pogotovo ako ona nema veze sa ovim vašim stanjem. Idite malo izluftirajte glavu, izbacite iz sebe tu negativnu energiju kroz fizičku aktivnost ili posao. Ostatak sedmice donosi opuštanje i smirivanje, najpre u vama….Oni koji su slobodni – posle perioda zastoja, odjednom se dešava sve i svašta. Traženi ste i jureni, i od strane onih koje želite, ali i od strane onih koji vas samo smaraju…

Posao

Više se fokusirajte na obaveze koje imate. Jeste da je obim posla znatno pojačan i da ste vi pod velikim pritiskom, ali baš iz tog razloga – ne smete sebi dozvoliti neke početničke greške i propuste. Posebno obratite pažnju na sva papirološka pitanja i ispoštujte dogovore. Mogući su problemi sa tehnikom koji vas mogu vraćati korak unazad ili donositi zastoj u radu. Očekuju vas mnogobrojni kontakti, a za pojedine i velike mogućnosti za više, kraćih poslovnih putovanja.

Novac

Ukoliko ste planirali da uzmete kredit, može doći do manjih papiroloških problema.

Zdravlje

Vodite računa da se ne povredite, ne padnete. I dalje je potrebno mnogo opreza u saobraćaju.

VAGA

Hrana

Pojačani mentalno – fizički napori (pogotovo ako ste krenuli sa nekom rekreacijom) traže od vas da više posvetite pažnju ishrani. Izbacite brzu hranu, slatkiše, grickalice između obroka. Uzimajte više proteina kroz meso, jaja i u ishranu uključite više povrća i žitarica.

Ljubav

Sedmica koja može biti vrlo korektna u vašim emotivnim relacijama. No, čuda se ne dešavaju sama od sebe, a mislim da to i vi znate. Biće potreban trud i popuštanje (možete da kažete sami sebi – pametniji popušta, tako će vam biti lakše), biće potrebne neke pozitivne promene i sve će doći na svoje mesto. Sada imate priliku da dovedete stvari u balans i normalu, nemojte je propuštati time što ćete se zatvrdoglaviti ili još gore – potencirati na raspravi. Oni koji su slobodni – već sam početak sedmice otvara priliku da u vaš život zakorači neko vrlo zanimljiv. Ima tu nečega što vam smeta ili što nije kako treba – da li razlika u godinama, da li vaša nesigurnost da su ovoj osobi namere prema vama ozbiljne….

Posao

Velika tenzija stvara se u vama. Nekih situacija, poslova, ljudi – žarko želite da se oslobodite…..Sa druge strane pak – racio vam govori da stanete, da ne žurite, da ne presecate kao sekirom. Šta će od ova dva pobediti, iskreno da vam kažem – nemam pojma. Kako kod koga. Da imate velike šanse da napravite neki jači presek, imate. Da li ćete to uraditi – zavisi od vaše sposobnosti samokontrole i od toga da li će pobediti odlučnost (čitaj impuls) ili neodlučnost i nesigurnost.

Novac

Dobra nedelja za novčana pitanja. Moguće je da vas sigurna zarada koči da napravite poslovnu promenu.

Zdravlje

Oscilacija krvnog pritiska kod starijih Vaga. Mlađi – mogućnost prehlade.

ŠKORPIJA

Hrana

Malo se olako odnosite prema ishrani u ovom periodu. Svaki čas pokleknete pred iskušenjima, a trenutno su najveća slatkiši i grickalice. Povrće možete uzimati u neograničenim količinama, a pokušajte da slatkiše zamenite raznovrsnim voćem.

Ljubav

Sa vaše tačke gledišta – vi ste neko ko je maksimalno korektan i ko se bezrezervno daje voljenoj osobi. Smatrate da ste fenomenalni i da tu nema šta posebno da se priča – ukoliko postoji bilo kakav problem, naravno da je to zaslugom partnera, vi niste krivi ništa. Sa tačke gledišta vaše voljene osobe – teški ste kao crna zemlja. E sad, imamo problem. Neko od vas dvoje nije u pravu. Ako krenete da se ubeđujete ko – ode mast u propast. Bolje je da ove dane iskoristite za strast – dok oboje ćutite i volite se, biće sve u redu. Oni koji su slobodni – merkaju vas i merkate ih. Neko će nekome uzeti meru, to svakako. Idu neki zanimljivi dani, ispunjeni dešavanjima i pozitivnom energijom. Uživajte i dobro „odmerite“.

Posao

Sve vi radite kako treba, samo vas nesigurnost povremeno zakoči pa počnete ili da se preispitujete ili pak – brzinski napravite neki potez, pa leti perje na sve strane. Ne zaboravite da to perje može biti i vaše, nemate vi tapiju na to da ste uvek u pravu. Ukoliko vas u ovoj nedelji očekuju važni pregovori ili dogovori – tako ćete napumpati situaciju u svojoj glavi, tako ćete podići tenziju na kvadrat – da je bolje da odustanete odmah ukoliko ne možete da budete mirni i hladnokrvni.

Novac

Priliv zbog kojeg se nervirate dolazi u drugom delu nedelje.

Zdravlje

Fokusirajte se na ono što radite, a posebno budite oprezni u saobraćaju. Sklonost povredama.

STRIJELAC

Hrana

Junetinu, piletinu i ribu možete pripremati, dinstano ili grilovano. Jaja i mlečne proizvode u umerenim količinama, a peciva i testa biste trebali da izbegavate u potpunosti. Zasladite se kruškama, jabukama, mandarinama ili pomorandžama.

Ljubav

Ulazite u ovu sedmicu u nekom napetom odnosu sa voljenom osobom. Izgleda da niste u potpunosti rešili situacije iz prošle nedelje, obzirom da vas one mogu „drmati“ još par dana. Od toga kako se postavite zavisi da li će se ovo zaustaviti već u utorak ili će se nastaviti do u nedogled. Imate šansu da sve dovedete u red, nemojte je propustiti. I dalje stoji velika opasnost da vam neko „sa strane“ uđe u život i pokrene lavinu dešavanja koja mogu već tokom novembra imati jako nepovoljan tok po vaš zvanični odnos. Oni koji su slobodni – svaki čas iskaču novi i novi udvarači. Kao da su se dogovorili – makar par osoba pokušava da vas brzinski osvoji. Da li neko vredi? Vredi, samo treba dobro probrati.

Posao

Vaši poslovni apetiti jesu veliki, ali ne možete na sto strana odjednom. Može da vam zastane neki zalogaj u grlu, pa da napravite više štete nego koristi. Sami ste sebi natovarili ogromnu presiju i onda kukate kako nemate vremena i kako morate da jurite bez trenutka predaha. Umesto što sebi tovarite obaveze, bolje „isecite“ ono za šta vidite da ne funkcioniše, da vam oduzima vreme ili da ne donosi materijalnu dobit. Znate kako se kaže – proberite, dobro odaberite. Isplatiće vam se. Makar duševnim mirom.

Novac

Malo kontrolišite svoju impulsivnost u kupovini i trošenju i bićete ok.

Zdravlje

Virusne infekcije, problemi sa urogenitalnim traktom.

JARAC

Hrana

Vama je potrebna veća količina vitamina u ovoj sedmici, najpre zbog imuniteta. Voće i povrće je neophodno u većim količinama, a možete se i igrati pa praviti razne kombinacije sveže ceđenih sokova. Uzimajte i orašaste plodove i semenke.

Ljubav

Iako je obaveza i dalje preko glave i vaša pažnja mora biti usmerena ka njima, ipak u ovoj nedelji

uspevate da se dovedete u red i više povežete sa voljenom osobom. Bićete oboje u ovoj nedelji sa više slobodnog prostora, pokretniji i u strasti, ali i u dešavanjima – slede vam neki lepi zajednički momenti, druženja, proslave – gde ćete oboje moći da se opustite i istinski uživate. Oni koji su slobodni – novi ljudi počinju da ulaze u vaš život. I biće zanimljivo. Neko će vas impresionirati, neko nasmejati, sa nekim ćete se pronaći u temama i razgovoru. Doduše, može doći i do kontakta sa osobom koju znate od ranije, ali ne direktno već posredstvom zajedničkih prijatelja. I ovo će vam itekako prijati.

Posao

U ovoj nedelji strogo povedite računa da budete maksimalno skoncentrisani. Jedino na taj način ćete uspeti da izgurate dane u koje ulazite bez ikakvih problema. U suprotnom – jedan mali, bezazlen propust može pokrenuti lavinu dešavanja sa kojima ćete morati da se borite i uložite svu svoju snagu da biste ga rešili. Da hoćete rešiti, ma hoćete – ali bolje sprečiti nego lečiti, zar ne? Sredinom sedmice vam slede značajni kontakti i mogućnost dogovora i saradnje koja može biti trajna i stabilna.

Novac

Mogućnost uzimanja pozajmice ili kredita.

Zdravlje

Dobro ste. Malo nervozno, ali fizički – skroz u redu.

VODOLIJA

Hrana

Vama bi odgovaralo da jedan ili dva dana u ovoj nedelji konzumirate samo voće, povrće, semenke, žitarice i orašaste plodove. Ukoliko možete, uradite ovo za vikend – da malo pokrenete metabolizam i ujedno očistite svoje telo od toksina.

Ljubav

Voljena osoba i vi ste skroz dobro u ovoj nedelji. Doduše, vi je čas obožavate, čas vas nervira, čas ne biste mogli bez nje a čas vas uhvate strahovi od budućnosti i naprave vam haos u glavi. Čas ste tu da joj pomognete i podržite je, a čas vas stravično izluđuje što non stop morate da podmećete leđa za nju. No, sve je to ispod površine – vaše drago biće će samo videti da ste vi nasmejani od uha do uha, puni pozitivne energije i da ste uvek tu za nju. Blago vama sa vama. Oni koji su slobodni – za vas kreće igranka bez prestanka. Jedan „bum-tras“ period kada je ljubav u pitanju. Biće vam super interesantno – neće biti dana bez dešavanja, bez flertovanja, bez interesantne komunikacije sa suprotnim polom…

Posao

Ukoliko očekujete da ulazite u mirniju nedelju – odmah da vam kažem da se od tih očekivanja oprostite. Poslovni segment ne samo da se ne smiruje, naprotiv – dodatno se ubrzava a dešavanja se odvijaju kao na traci. Doduše, vi ste jednim lepim delom krivi za ovakvu situaciju – uvek sve ostavljate za poslednji trenutak a onda kukate kako nemate vremena i kako morate da se lomite da biste stigli da sve uradite. Sa nadređenima vam sledi manje „talasanje“ ali se situacija brzo smiruje…

Novac

Novca ima i biće ga i na dalje.

Zdravlje

Meteoropatske tegobe, oscilacija pritiska, problemi sa krvnim sudovima.

RIBE

Hrana

Nema nekih posebnih preporuka za vas u ovoj nedelji. Uspeli ste da velikim delom izbalansirate svoju ishranu, jedino bih vam preporučila da je u ovom periodu ipak malo pojačate, jer ste izloženi jačim mentalno – fizičkim naporima.

Ljubav

U vašim emotivnim odnosima je sve u redu. To što vi umete sami sebi da „napumpate“ tenziju i strahove – to je već vaš problem i naučite da se borite sa njim. Pokušajte da sagledate realnije situaciju – ukoliko se malo potrudite oko toga, shvatićete da zaista nemate razloga za brigu. Voljena osoba je tu za vas i podržava vas, onoliko koliko je to u njenoj moći. Ove dane iskoristite da provedete što više kvalitetnog vremena zajedno i ne nervirajte se ukoliko dođe do manjih distrakcija. Oni koji su slobodni – neko ko je interesantan, zanimljiv, fin i harizmatičan – polako vam prilazi, korak po korak. I vi morate priznati sebi da vam se sve ovo što se dešava dopada. Može biti ljubavnog susreta u danima vikenda.

Posao

Ne jurite i ne žurite, jer ćete praviti greške. A to vam stvarno nije potrebno. Pre svakog svog poteza ili odluke – ipak uzmite nešto više vremena da razmislite. Stoji da se u poslovnom segmentu dešava mnogo toga i da nervoza jeste prisutna – ali sa time ste se i do sada borili na pravi način, pa nema razloga da sada napravite pogrešan potez. Da, neke osobe vam ne prijaju i nerviraju vas, da – ima problema i u dogovorima i sa papirima – ali sve je to prolazno i ne smete dozvoliti da utiče na vas.

Novac

Korektna finansijska situacija, mada se vi nervirate oko svakog troška.

Zdravlje

Prehlade. Takođe – potreban je oprez u saobraćaju, piše “Moj astrolog“.

Loading..

loading...

Facebook komentari