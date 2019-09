LJUBAVNI HOROSKOP DO KRAJA 2019. GODINE: VELIKE PROMJENE I ZBIVANJA KOD SLOBODNIH ALI I KOD ZAUZETIH

OVAN

Imati ćete jasnu viziju i osjećati ćete da ste na pravom putu kada je u pitanju ljubav.

Ljubavne iskre dolaziti će s više strana. Vaša želja da ostvarite ljubavnu sreću, bit će na vagi. Razmišljati ćete na koju stranu da se okrenete. Bit ćete zadovoljni svojim odabirom i truditi se da i druga strana osjeti vaš entuzijazam.

Neki od pripadnika ovoga znaka pokušavati će popraviti odnose u braku ili vezi. Odluka o zajedničkom odmoru svakako će u tome im i pomoći. Ovnovi moraju naučiti da i druga strana ima pravo na svoje mišljenje. Kad to prihvatite znat ćete cijeniti ono što imate.

U jesen oni koji još uvijek su sami tražit će ljubav i dalje. Svi slobodni Ovnovi imati će dosta muka s pronalaskom partnera, ako do sada nisu ga našli. Oni zauzeti, trudit će se da poprave svoj emotivni život.

Dolaskom zime neki od Ovnova naći će se na raskršću veza i odnosa. Kad shvate da njihov trud nema odjeka, okrenut će leđa partneru i otići. Ne odnosi se to na sve Ovnove, neki Ovnovi dat će sve od sebe da zadrže voljenu osobu bez obzira na kompromise.

BIK

Ljeto za Bikove koji su u vezama ili braku nosi harmonične odnose, mnogi će se odlučiti na proširenje obitelji, mnogi će težiti potomstvu. Slobodni Bikovi bit će u raljama strasti, ulaziti iz avanture u avanturu, tražiti samo ono, što oni znaju da im treba.

Tijekom jeseni puno Bikova snosit će posljedice ljetnih avantura, pokušavati na sve načine da to ostane samo na tome. Neki će i uspjeti, dok će drugi ljetnu avanturu graditi u ozbiljan odnos.

Dolaskom zime primirit će se i strast Bikova. Samo oni koji su još slobodni tražit će svoju srodnu dušu. Zima za mnoge bikove koji su u vezama nosi i odluke planiranja zajedničke budućnosti ili braka.

BLIZANCI

U periodu ljeta većina Blizanaca još uvijek će biti nezadovoljna svojim ljubavnim i emotivnim životom. Česte avanture ili samo pokušaji da se dokažu pred suprotnim spolom, dovodit će ih neuspjeha. Svi oni Blizanci koji će uspjeti zadržati stabilnost vlastitih poriva, doći će na svoje. Sreća i strast tijekom ljeta dat će im još više samopouzdanja.

U jesen većima Blizanaca bit će spremna na nove početke. To se najviše odnosi na one koji godinama izbjegavaju ozbiljne veze ili brak. Sada će biti spremni i na takve korake.

U hladnim danima zime, Blizanci će se posvetiti partner i uživati u dugim zagrljajima i strasti. Sve će podrediti svojoj sreći, te će i druga strana moći opušteno voljeti.

RAK

Ljeto je vrijeme da se preispitate koliko ste uložili u vezu i koje ste greške napravili. Ovo je kompliciran period kada su emotivni i bračni odnosi u pitanju i treba se čuvati bilo kakve nagle odluke. Za slobodne Rakove mogućnosti su velike za početke novih emotivnih veza, a stoji da biste u ovom periodu mogli sjediti na dvije ili više stolica.

U jesen prilično trnovit put za one koji su u emotivnim vezama i brakovima. Partner i vi ćete funkcionirati kao na klackalici, bit će potrebno mnogo obostranih kompromisa, a nekako ćete i vi i druga strana često biti tvrdoglavi i tjerati inat jedno drugom. Slobodnima s druge strane, situacija u potpunosti ide na ruku. Nove osobe se pojavljuju u vašem životu, vi ste voljni da uživate, istražujete, da se provodite kao nikada do sada.

Dolaskom zime u ovom periodu se neke od prekinutih veza mogu obnoviti, bilo da su iz prošlosti, bilo da su iz prvog dijela ove godine. Netko vam se vraća i sada se vraća na pravi način oboje ste prošli neke teške momente i sada je vrijeme da se ponovo povežete. Slobodnim Rakovima zima donosi jednu veliku ljubavnu priču, osobu koja je fatalna po vas i u koju ćete se brzo i intenzivno zaljubiti.

LAV

Ljeto, za Lavove je ovo period kada im se sve njihove greške i propusti mogu direktno vratiti. Slobodni se u ovom periodu ne smiruju, kod vas će događanja po pitanjima ljubavi ići kao na traci, miješati će se prošlost i nova poznanstva.

Dolaskom jeseni slijedi vam još jedna “doza” pomračenja koja se vezuje za vaše polje ličnosti i polje emotivnih i bračnih partnerstava. Ovo je posljednji period kada se morate istinski boriti za svoje ljubavne priče. Slobodni Lavovi i u ovom periodu su u svom standardnom raspoloženju, uživanje, sloboda.

Ipak će zima donijeti rješenje za poljuljane odnose. Naravno, morati ćete se vratiti na priče koje ste do sada propuštali s voljenom osobom, kao i da priznate neke svoje greške.

Slobodni Lavovi će za to vrijeme morati da prođu turu vraćanja bivših partnera, a neki od vas će morati priznati sami sebi da su možda pogriješili što se nisu više potrudili u prošlosti oko neke osobe.

DJEVICA

Za vas je ovo godina u kojoj ćete pronaći ljubav, i to onu pravu, trajnu.

U ljeto iskušenja tajnih veza i dalje su zauzetim Djevicama i dalje jaka. Neke laži mogu biti otkrivene. Što se slobodnih Djevica tiče, i u ovom periodu još jedna šansa za veliku ljubav. Opet će to biti osoba nešto starija od vas i opet neko ko dolazi u vaš život da vam donese trajnost i stabilnost.

Za vrijeme jeseni, ako su neke od emotivnih veza prekinute u prvoj polovini godine, u ovom dijelu može doći do obnove odnosa. Što će se kod Djevica u braku, kod nekih od vas doći će do prekida u tajnim pričama.

Dolaskom zime neke ljubavne priče vam se vraćaju, i više je nego izvjesno da će ovoga puta i ostati. Mnoge veze sada idu prema zarukama, zajednici, braku, čak i prinovama.

VAGA

Vama je ovo godina odluka i velikih promjena. Većina Vaga ljubit će ove godine iskreno i vjerno.

Tijekom ljeta zauzete Vage bit će zauzete odnosima s obitelji i pokušavati popraviti svoje odnose. Nekima će to uspjeti, nekima neće. Slobodne Vage tražit će ljubav, opuštanje, zabavu. Iz nekih neobaveznih odnosa, lako se može roditi prava ljubav.

Dolaskom jeseni oni koju su sačuvali brak ili vezu, mogu biti mirni, napetosti će popuštati. Tolerancija je nužna, a vi znate kako je zadržati. Slobodne Vage prepuštene su strastima, sve dok ih ne pogodi prošlost i osoba koja je ostavila traga na njihovom srcu. Ponovo se započinju ljubavne igre.

Zima uz hladne dane donosi tople i lijepe partnerske odnose. Sve Vage koje su slobodne, naići će na svoju srodnu dušu i dobro čuvati taj odnos. Brakovi i veze u periodu zime nose mirne trenutke, konačan sklad.

ŠKORPION

Ljubav je kod vas tijekom cijele godine, dogodit će vam se točno one priče koje su vam namijenjene.

Ljetni period onima koji su od skoro ušli u veze, ali i onima s dužim emotivnim i bračnim odnosima, javljaju prvi, dosta neugodni problem, avanture i paralelne odnose koji vam mogu donijeti problem sa stalnim partnerom, ljubomore i sumnje.

Slobodni će uživati u potrazi za novim partnerom, a privlačiti će ih starije osobe. Bit će tu lijepih trenutaka, samo vodite brigu da su neki od njih i zauzeti, tako da nemojte ulaziti u takve odnose uz neka očekivanja.

Dolaskom jeseni, nekako sve dolazi na svoje mjesto, vi ste raščistili i sredili ono što je bilo do vas. Sada znate na čemu ste. To se odnosi na one koji su u braku ili dužoj vezi. Što se tiče slobodnih, vi ćete u ovom periodu nekako lutati, malo se vraćajući u prošlost, malo se aktivirajući oko novih osoba, iako ste svjesni da s njima možete imati samo avanturu.

Zima za slobodne je period da se ponovo povežu s nekim s kim su izgubili kontakt, čak i da eventualno uđu u odnos, koji bi za divno čudo, mogao biti prilično dobar i koji bi vas okupirao na neko duže vrijeme.

Što se tiče onih u emotivnim vezama i brakovima, stanje je u potpunosti mirno. Ljubav cvjeta kao nikada do sada, i vi i partner, ako već niste, sada se možete odlučiti za zajednički život ili ulazak u bračnu zajednicu.

STRIJELAC

Nestabilna godina za one u vezama i brakovima.

Tijekom ljeta kod slobodnih Strijelaca je već puno bolja situacija. Postoje itekako velike šanse za novu emotivnu priču, i odnos koji bi mogao da vam izuzetno prija. Kod nekih od vas, postoji čak i mogućnost za aktiviranje događanja s bivšim partnerima. Ako ste u paralelnom odnosu, potrebno je više pažnje i skrivanja, jer postoji šansa da stvari izađu na vidjelo. Ipak, nećete biti spremni da na ovu tajnu priču stavite točku.

U jesen Strijelci u emotivnim vezama i brakovima, do pred kraj ovog perioda, imati će problem u svojim bitnim odnosima. Postoje šanse da će neki od vas, baš početkom jeseni, konačno staviti točku na vezu ili brak, ili će druga strana odlučiti da nema više što da radi s vama. Slobodni pripadnici znaka će jednim velikim dijelom biti okrenuti prošlosti i postoji ozbiljna šansa da obnovite vezu s nekim tko vam je ranije bio partner.

U period zime u emotivnim vezama i brakovima još uvijek se mogu provlačiti neki stari problem. U bračnim zajednicama kreće jedno mirnije i ljepše razdoblje, a oni koji su u dužim vezama baš u ovom periodu bi mogli da se odluče na osnivanje zajednice ili ulazak u brak. Slobodni će naići na osobu koju su dugo gledali, ali tek sada su spremni da se i konkretno pokrenu i uspiju.

JARAC

Onima koji su slobodni ova će godina donijeti nebrojene mogućnosti i konačno pronalaženje sreće kada je ljubav u pitanju.

S ljetom su tu i problemi kod onih koji su zauzeti. Odnos je prilično zategnut i potrebno je mnogo strpljenja i tolerancije da bi se izašlo iz krize. Slobodni će imati šanse na sve strane i birati između prošlosti i nove osobe.

U jesen oni koji su zauzeti imaju priliku da premda donekle stabiliziraju situaciju s voljenom osobom, ali će to biti prilično zahtjevan zadatak. Za to vrijeme slobodni Jarčevi uglavnom uživaju. Neke veze iz prošlosti će ponovo doći na dnevni red, pa vidite da li vrijedi dizati ih iz pepela ili ne. Noviteti se smjenjuju kao na traci, vaše je samo da uživate.

Kroz period zime one veze koje su uspjele da prežive bure i oluje tijekom proteklog dijela 2019., sada već imaju priliku da se oporave i stabiliziraju. Za slobodne Jarčeve nastavlja se period s velikim mogućnostima za nove, neuobičajeno lijepe i romantične ljubavne priče.

VODOLIJA

U periodu ljeta, u emotivnim i bračnim odnosima češće nego inače izbijaju neslaganja, trzavice, nastaje neka vrsta kaotičnosti, koja može biti uzrokovana i sumnjom i ljubomorom. Jedino kroz kompromis i strpljenje možete napraviti neke pozitivne pomake i sačuvati svoje bitne relacije. Za to vrijeme, slobodni Vodenjaci malo hoće pravu ljubav, malo hoće samo uživanje. Događaji se smjenjuju kao na traci, donoseći vam veliki nemir.

Jesen je vrijeme je za ispravljanje situacija, ali to ni u ovom periodu neće ići lako. Neke odnose neće biti moguće spasiti. S druge strane, oni koji su u dužim emotivnim vezama mogu otići i u drugu krajnost naglo se odlučiti na početak zajedničkog života ili braka. Što se slobodnih tiče, neki od vas se odlučuju na povratak bivšem partneru, a oni drugi kreću u ljubavna osvajanja bez kraja i konca, naravno.

Dolaskom zime neki od zauzetih pripadnika ovog znaka koji su u prilično lošim vezama i brakovima, sada će moći dobrim dijelom da poprave situaciju s partnerom i da vezu vrate u normalan kolosijek. Što se tiče onih koji su slobodni, slijedi vam još jedan osvrt na prošlost, ali ovog puta ste i vi i druga strana spremni na svaki kompromis, pa se obnovljene veze mogu oporaviti i trajati.

RIBE

U ljeto neke će od slobodnih Riba biti najviše okupirane prošlošću. Može doći do kontakta s bivšim emotivnim partnerima. Što se tiče onih u vezama i brakovima, vi ćete uglavnom funkcionirati dosta mirno.

Jesen donosi probleme kod svih koji su u bilo kakvom tipu zabranjenog odnosa, bilo da ste slobodni ili zauzeti pripadnik ovog znaka. S nekim dilemama ćete u svojim mislima definitivno završiti i shvatiti tko su osobe kojima se trebate okrenuti i posvetite im svu svoju pažnju i ljubav.

Dolaskom zime slobodne Ribe imati će voljenu osobu pored sebe. Postoji mogućnost zbog nepovjerenja da se povremeno kod partnera probudi ljubomora. Što se tiče onih koji su u vezama i brakovima, vi ulazite u jedan puno bolji ljubavni period, tako da će mnogi planirati brak ili prinovu, piše “Cici Mici“.

Loading..

loading...

Facebook komentari